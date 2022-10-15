Тур: 8. Стадион: Клеантис Викелидис.
2:1
Конец матча
0'
0:1
42' ГолVasilios Mantzis
45' Желтая карточкаСакик Эмануэль
45' Желтая карточкаАосман Аяс
1:1
62' ГолЖервиньо Куасси
66' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
2:1
73' ГолГрэй Андре
90'+7
Ход матча
42'
0:1
45'
45'
62'
1:1
66'
73'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
23
Хулиан
Диас
17
Пальма
Луис
87
Каньяс
Хосе
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аосман АясНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
История личных встреч
Арис Салоники
Ионикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|3
|0.38
|Мансини Даниэль
|3
|0.38
|Пальма Луис
|2
|0.25
|Жервиньо Куасси
|1
|0.13
|М'баката Салем
|1
|0.13
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|2
|0.25
|Мендоса Хавьер
|2
|0.25
|Элефтериадис Христос
|1
|0.13
|Каньяс Хосе
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|3
|1
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Матео Гарсия
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Валерианос Йоргос
|2
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
3
18%
1-15
3
33%
2
12%
16-30
1
11%
2
12%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
5
29%
29%
61-75
1
11%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Астерас - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0 Славен - Арис Салоники 4:2
Ионикос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ионикос - Ламия 1:1 АЕК - Ионикос 4:1 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4
Олимпиакос - Ионикос 3:1 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 5:1 Ламия - Ионикос 0:1 Астерас - Ионикос 2:3 Ионикос - Волос 2:2 ОФИ - Ионикос 2:3 Ионикос - Панетоликос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|3.
|АЕК
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Атромитос
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Панетоликос
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ламия
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|11.
|ОФИ
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|12.
|ПАС Янина
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|6.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|8.
|Астерас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Ламия
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Панетоликос
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Атромитос
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|ОФИ
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4
|Ламия
|Цилулис Сотирис
|4