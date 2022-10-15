Тур: 26. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Эскас Эспен
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
24'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Русенборг
Стрёмсгодсет
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
30 матчей
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|13 (2)
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|11
|0.42
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.27
|Samuel Rogers
|5
|0.19
|Йенсен Виктор
|4
|0.15
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.12
|Перейра Адриан
|2
|0.08
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.08
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.08
|Хольсе Карло
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Корник Лео
|1
|0.04
|Хольм Ноа
|1
|0.04
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.04
|Хрупалла Павел
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|10
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.19
|Фрайдей Фред
|5
|0.19
|Ипалибо Джек
|4
|0.15
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.12
|Валсвик Густав
|3
|0.12
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.08
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.04
|Боаэн Эрнест
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|6
|0
|Стеневик Халлдор
|6
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
10
17 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
6
21%
0
0%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
9
31%
3
30%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
2
7%
4
40%
76-90
Пропущено
11
21
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
5
24%
1-15
4
36%
5
24%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
3
14%
76-90
Забито
29
28
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
4
14%
2
7%
1-15
9
31%
4
14%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
9
31%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90
Пропущено
22
20
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
14%
6
30%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Забито
58
38
31 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 8
10
17%
2
5%
1-15
11
19%
5
13%
16-30
10
17%
10
26%
31-45
8
14%
6
16%
46-60
13
22%
5
13%
61-75
6
10%
10
26%
76-90
Пропущено
33
41
21 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
15%
7
17%
1-15
9
27%
7
17%
16-30
7
21%
7
17%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
5
15%
9
22%
61-75
4
12%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|25
|20
|3
|2
|60 - 21
|63
|2.
|Русенборг
|1:0
|26
|14
|8
|4
|57 - 35
|50
|3.
|Будё-Глимт
|25
|14
|6
|5
|64 - 32
|48
|4.
|Лиллестрём
|25
|14
|5
|6
|44 - 28
|47
|5.
|Волеренга
|25
|13
|3
|9
|46 - 35
|42
|6.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|7.
|Одд
|26
|10
|5
|11
|33 - 42
|35
|8.
|Викинг
|25
|9
|6
|10
|40 - 41
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|25
|10
|2
|13
|47 - 46
|32
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|26
|9
|5
|12
|39 - 41
|32
|11.
|Хёугесунн
|25
|8
|6
|11
|36 - 41
|30
|12.
|Олесунн
|24
|7
|7
|10
|26 - 38
|28
|13.
|Хам-Кам
|25
|5
|11
|9
|28 - 36
|26
|14.
|Саннефьёрд
|25
|6
|5
|14
|37 - 59
|23
|15.
|Кристиансунд
|25
|4
|6
|15
|30 - 51
|18
|16.
|Дьерв
|24
|4
|2
|18
|21 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:0
|13
|11
|2
|0
|31 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|6.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|9.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|10.
|Одд
|13
|6
|1
|6
|19 - 20
|19
|11.
|Викинг
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Хам-Кам
|13
|4
|5
|4
|15 - 14
|17
|13.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|14.
|Кристиансунд
|12
|3
|4
|5
|22 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|5
|6
|19 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|5.
|Русенборг
|1:0
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|6.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|7.
|Волеренга
|13
|4
|2
|7
|19 - 25
|14
|8.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|1
|7
|23 - 25
|13
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|12.
|Хёугесунн
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|13.
|Хам-Кам
|12
|1
|6
|5
|13 - 22
|9
|14.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|13
|2
|3
|8
|10 - 22
|9
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|12
|0
|1
|11
|10 - 36
|1
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|14 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|12 (5)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|11 (7)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3