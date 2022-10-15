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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Русенборг
1:0
Первый тайм: 24'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
24' Гол

Ход матча

24'
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Стрёмсгодсет
5.70
8.80
8.70
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Хольсе
Карло
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Гуннарссон
Никлас
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
30
Хольст-Ларсен
Фабиан
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
84
Энерсен
Оле
19
Браут-Брюнес
Джонатан
9
Фрайдей
Фред
Русенборг
5-3-2
Стрёмсгодсет
3-4-1-2

История личных встреч

Русенборг
Стрёмсгодсет

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

30 матчей

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
11 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:3
Т
0:0
К
4:1
Т
4:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 13 (2) 0.5
Тенгстедт Каспер 11 0.42
Веккья Стефано 7 (1) 0.27
Samuel Rogers 5 0.19
Йенсен Виктор 4 0.15
Рейтан Эрленд Даль 3 0.12
Перейра Адриан 2 0.08
Бёркеейет Тобиас 2 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.08
Хольсе Карло 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Корник Лео 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 10 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.19
Фрайдей Фред 5 0.19
Ипалибо Джек 4 0.15
Стенгель Херман 3 (1) 0.12
Валсвик Густав 3 0.12
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.08
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Энерсен Оле 1 0.04
Токстад Кристоффер 1 0.04
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.04
Боаэн Эрнест 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 6 0
Стеневик Халлдор 6 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Стенгель Херман 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
10
17 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
6
21%
0
0%
1-15
2
7%
1
10%
16-30
9
31%
3
30%
31-45
6
21%
0
0%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
2
7%
4
40%
76-90

Пропущено

11
21
7 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
9%
5
24%
1-15
4
36%
5
24%
16-30
2
18%
4
19%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
1
9%
3
14%
76-90

Забито

29
28
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
4
14%
2
7%
1-15
9
31%
4
14%
16-30
1
3%
7
25%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
9
31%
3
11%
61-75
4
14%
6
21%
76-90

Пропущено

22
20
14 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
18%
2
10%
1-15
5
23%
2
10%
16-30
5
23%
3
15%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
3
14%
6
30%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Забито

58
38
31 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 12
2 Не забивали 8
10
17%
2
5%
1-15
11
19%
5
13%
16-30
10
17%
10
26%
31-45
8
14%
6
16%
46-60
13
22%
5
13%
61-75
6
10%
10
26%
76-90

Пропущено

33
41
21 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
15%
7
17%
1-15
9
27%
7
17%
16-30
7
21%
7
17%
31-45
3
9%
4
10%
46-60
5
15%
9
22%
61-75
4
12%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1
Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 25 20 3 2 60 - 21 63
2. Русенборг 1:0 26 14 8 4 57 - 35 50
3. Будё-Глимт 25 14 6 5 64 - 32 48
4. Лиллестрём 25 14 5 6 44 - 28 47
5. Волеренга 25 13 3 9 46 - 35 42
6. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
7. Одд 26 10 5 11 33 - 42 35
8. Викинг 25 9 6 10 40 - 41 33
9. Сарпсборг-08 25 10 2 13 47 - 46 32
10. Стрёмсгодсет 0:1 26 9 5 12 39 - 41 32
11. Хёугесунн 25 8 6 11 36 - 41 30
12. Олесунн 24 7 7 10 26 - 38 28
13. Хам-Кам 25 5 11 9 28 - 36 26
14. Саннефьёрд 25 6 5 14 37 - 59 23
15. Кристиансунд 25 4 6 15 30 - 51 18
16. Дьерв 24 4 2 18 21 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:0 13 11 2 0 31 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 0:1 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
9. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
10. Одд 13 6 1 6 19 - 20 19
11. Викинг 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Хам-Кам 13 4 5 4 15 - 14 17
13. Олесунн 12 4 4 4 14 - 16 16
14. Кристиансунд 12 3 4 5 22 - 27 13
15. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
16. Саннефьёрд 12 1 5 6 19 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
5. Русенборг 1:0 13 3 6 4 26 - 25 15
6. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
7. Волеренга 13 4 2 7 19 - 25 14
8. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
9. Сарпсборг-08 12 4 1 7 23 - 25 13
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
12. Хёугесунн 12 2 3 7 13 - 21 9
13. Хам-Кам 12 1 6 5 13 - 22 9
14. Стрёмсгодсет 0:1 13 2 3 8 10 - 22 9
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 12 0 1 11 10 - 36 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 14 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 12 (5)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Стрёмсгодсет
5.70
8.80
8.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет онлайн

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