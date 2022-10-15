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Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 9'
Эйпен
0'
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Эйпен
3.90
4.70
4.83
Все Коэффициенты
1
Маецки
Радослав
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
24
Марселен
Жан
34
Сомерс
Тибо
36
Уэда
Аясе
22
Лопес
Леонардо
14
Ванхутт
Шарль
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
9
Денкей
Кевин
1
Мозер
Леннарт
35
Ламбер
Борис
4
Джегго
Джеймс
29
Алло
Тедди
2
Yentil
van
Genechten
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Петерс
Стеф
24
Мубарак
Вакасо
23
Кристи-Дэвис
Исаак
10
Чарльз-Кук
Риган
7
Нуху
Айзек
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Эйпен
5-4-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Эйпен

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ВД
2:1
ВД
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 3 (1) 0.27
Денкей Кевин 2 0.18
Уэда Аясе 2 0.18
Деман Оливье 1 0.09
Гбоо Янн 1 0.09
Торрес Луи 1 0.09
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Лопес Леонардо 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 2 0.18
Н'Дри Конан 2 0.18
Gary Magnee 2 0.18
Чарльз-Кук Риган 1 0.09
Нуху Айзек 1 0.09
Ламбер Борис 1 0.09
Петерс Стеф 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Yentil van Genechten 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Ван дер Брюгген Ханнес 3 0
Марселен Жан 2 0
Декостере Роббе 2 0
Хотич Дино 1 0
Даланн Йеспер 1 0
Уэда Аясе 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мубарак Вакасо 2 1
Gary Magnee 2 1
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Ламбер Борис 3 0
Джегго Джеймс 2 0
Превляк Смаил 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
36%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Пропущено

19
19
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
5
26%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
5
26%
4
21%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0
Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
2. Генк 11 9 1 1 26 - 11 28
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. АХ Лёвен 11 6 2 3 21 - 18 20
6. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
7. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Шарлеруа 0:0 12 5 1 6 16 - 17 16
10. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
11. Сент-Трейден 0:0 12 3 5 4 10 - 11 14
12. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
14. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
15. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
16. Эйпен 0:0 12 3 1 8 9 - 20 10
17. Серкль Брюгге 0:0 12 2 4 6 10 - 20 10
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Серкль Брюгге 0:0 6 1 4 1 4 - 5 7
12. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Шарлеруа 0:0 6 2 0 4 9 - 12 6
14. Сент-Трейден 0:0 6 1 2 3 5 - 8 5
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 0:0 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Шарлеруа 0:0 6 3 1 2 7 - 5 10
6. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
9. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
10. Сент-Трейден 0:0 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Эйпен 0:0 6 2 1 3 5 - 8 7
12. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
13. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
14. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
18. Серкль Брюгге 0:0 6 1 0 5 6 - 15 3
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Эйпен
3.90
4.70
4.83
Все Коэффициенты
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