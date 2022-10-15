Тур: 12. Стадион: Ян Брейдель.
5:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолДенкей Кевин
2:0
30' ГолСомерс Тибо
3:0
39' ГолУэда Аясе
3:1
44' ПенальтиПетерс Стеф
49' Желтая карточкаДжегго Джеймс
60' Желтая карточкаСомерс Тибо
3:1
71' Не забитый пенальтиХотич Дино
76' Желтая карточкаChristiaan Ravych
4:1
77' ГолДенкей Кевин
80' Желтая карточкаRune Paeshuyse
5:1
86' ГолДенкей Кевин
90'
Ход матча
25'
1:0
30'
2:0
39'
3:0
44'
3:1
49'
60'
71'
3:1
77'
4:1
80'
86'
5:1
24
Марселен
Жан
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
10
Хотич
Дино
36
Уэда
Аясе
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
-
23 Деман ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
36 Уэда АясеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
11 Гбоо ЯннПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Серкль Брюгге
Эйпен
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.42
|Уэда Аясе
|3
|0.25
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.25
|Деман Оливье
|1
|0.08
|Гбоо Янн
|1
|0.08
|Сомерс Тибо
|1
|0.08
|Торрес Луи
|1
|0.08
|Лопес Леонардо
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|2
|0.17
|Н'Дри Конан
|2
|0.17
|Gary Magnee
|2
|0.17
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0.08
|Нуху Айзек
|1
|0.08
|Петерс Стеф
|1 (1)
|0.08
|Ламбер Борис
|1
|0.08
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Ван дер Брюгген Ханнес
|3
|0
|Марселен Жан
|2
|0
|Декостере Роббе
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Даланн Йеспер
|1
|0
|Уэда Аясе
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мубарак Вакасо
|2
|1
|Gary Magnee
|2
|1
|Джегго Джеймс
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
36%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
4
36%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
10%
5
21%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
6
30%
5
21%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0
Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|2.
|Генк
|11
|9
|1
|1
|26 - 11
|28
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|АХ Лёвен
|11
|6
|2
|3
|21 - 18
|20
|6.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|7.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5