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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Ганновер 96
2:0
Второй тайм: 90+'
Арминия
0'
1:0
4' Гол
Тойхерт Седрик
9' Желтая карточка
Кунце Фабиан
40' Желтая карточка
Лепиница Иван
45' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
48' Желтая карточка
Окугава Масая
2:0
87' Гол
Нильсен Ховард

Ход матча

4'
Тойхерт Седрик
(Нильсен Ховард)
1:0
9'
Кунце Фабиан
 
40'
 
Лепиница Иван
45'
Тойхерт Седрик
 
46'
 
Консбрух Джомейн
Василиадис Себастиан
46'
Бейер Максимилиан
Antonio Foti
 
48'
 
Окугава Масая
70'
Безушков Макс
Кунце Фабиан
 
73'
 
Ласм Бриан
Ржатковски Марк
73'
Вайдандт Хендрик
Тойхерт Седрик
 
83'
Штольце Себастьян
Шауб Луис
 
85'
 
Климович Матео
Лепиница Иван
85'
 
Сидлер Сильван
Гебауэр Кристиан
87'
Нильсен Ховард
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Арминия
1.93
5.60
4.00
Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
5
Нойман
Фил
11
Шауб
Луис
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
24
Antonio
Foti
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
33
Фрайсль
Мартин
7
Гебауэр
Кристиан
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
24
Белло
Джордж
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
39
Василиадис
Себастиан
11
Окугава
Масая
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
Ганновер 96
3-4-1-2
Арминия
4-1-2-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Арминия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
1:0
Б2
1:0
ТМК
1:2
Б2
0:2
ТМК
5:0
ТМК
2:1
Б2
2:2
Б2
3:3
ТМК
2:1
ТМС
1:0
ТМС
0:1
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 5 0.42
Тойхерт Седрик 5 0.42
Муроя Сэй 3 0.25
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.25
Кён Деррик 1 0.08
Крайнц Лука 1 0.08
Керк Себастьян 1 (1) 0.08
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шауб Луис 0 0
Antonio Foti 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.42
Окугава Масая 3 0.25
Серра Янни 3 0.25
Ласм Бриан 2 0.17
Хюсинг Оливер 1 0.08
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Крайнц Лука 5 0
Бёрнер Юлиан 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Кён Деррик 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Enzo Leopold 1 0
Antonio Foti 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Лепиница Иван 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Окугава Масая 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
2
29%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
4
67%
3
27%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
23%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
3
33%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
2
22%
2
20%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
5
25%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Пропущено

15
21
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
6
40%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1
Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0
Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 12 8 3 1 22 - 12 27
2. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
3. Падерборн 11 7 1 3 29 - 12 22
4. Хайденхайм 11 5 5 1 16 - 8 20
5. Ганновер 96 2:0 12 6 2 4 21 - 16 20
6. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
7. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
8. Кайзерслаутерн 11 3 7 1 20 - 17 16
9. Хольштайн Киль 11 4 4 3 20 - 22 16
10. Айнтрахт Бр 12 4 3 5 15 - 21 15
11. Ганза 12 4 2 6 12 - 19 14
12. Санкт-Паули 12 3 5 4 18 - 17 14
13. Нюрнберг 12 4 1 7 12 - 21 13
14. Зандхаузен 11 3 3 5 12 - 14 12
15. Ян 11 3 3 5 9 - 17 12
16. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
17. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
18. Арминия 0:2 12 2 2 8 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 6 5 0 1 21 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
6. Ганновер 96 2:0 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Айнтрахт Бр 6 3 1 2 10 - 9 10
9. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
10. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Ганза 6 3 0 3 7 - 7 9
12. Кайзерслаутерн 6 2 3 1 12 - 11 9
13. Ян 6 2 3 1 6 - 8 9
14. Хольштайн Киль 5 2 2 1 9 - 6 8
15. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
16. Арминия 0:2 5 2 0 3 9 - 10 6
17. Нюрнберг 5 2 0 3 5 - 8 6
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Хайденхайм 6 2 3 1 6 - 3 9
4. Ганновер 96 2:0 6 3 0 3 12 - 10 9
5. Хольштайн Киль 6 2 2 2 11 - 16 8
6. Падерборн 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Кайзерслаутерн 5 1 4 0 8 - 6 7
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
13. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
14. Ян 5 1 0 4 3 - 9 3
15. Зандхаузен 5 0 2 3 5 - 8 2
16. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Санкт-Паули 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Арминия 0:2 7 0 2 5 5 - 13 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Падерборн Пирингер Марвин 6 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 6 (1)
Дармштадт Титц Филлип 6
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Тойхерт Седрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Тойхерт Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Лепиница Иван получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Ганновер 96
    Ничья
    Арминия
    1.93
    5.60
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ганновер 96 2:0 Арминия онлайн

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