  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Matteo Marcenaro
Аталанта
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
16' Желтая карточка
Скальвини Джорджио
21' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
24' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
30' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
0:1
41' Гол
Кирьякопулос Георгиос
1:1
45' Гол
Пашалич Марио
2:1
46' Гол
Лукман Адемола
83' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
90'+5
2:1. Гол Адемола Лукмена (видео)...
1:1. Гол Марио Пашалича (видео)....
0:1. Гол Георгоса Кирьякопулоса ...

Ход матча

16'
Скальвини Джорджио
 
21'
 
Кирьякопулос Георгиос
24'
 
Пинамонти Андреа
30'
 
Торстведт Кристиан
41'
0:1
Кирьякопулос Георгиос
(Д'Андреа Лука)
45'
Пашалич Марио
(Соппи Брэндон)
1:1
46'
Лукман Адемола
(Соппи Брэндон)
2:1
56'
 
Берарди Доменико
Д'Андреа Лука
65'
 
Траоре Хамед
Торстведт Кристиан
65'
 
Энрике Матеус
Кирьякопулос Георгиос
66'
Эдерсон Хонорато
Пашалич Марио
 
68'
Хёйлунн Расмус
Муриэль Луис
 
68'
Бога Жереми
Лукман Адемола
 
79'
 
Альварес Агустин
Берарди Доменико
81'
Цортеа Надир
Соппи Брэндон
 
81'
Руджери Маттео
Меле Йоаким
 
83'
 
Феррари Джанмарко

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Аталанта 96% (120)
X 2.4% (3)
Сассуоло 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
5
Околи
Меме
28
Демирал
Мерих
42
Скальвини
Джорджио
93
Соппи
Брэндон
3
Меле
Йоаким
7
Коопмейнерс
Теун
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
35
Д'Андреа
Лука
9
Пинамонти
Андреа
77
Кирьякопулос
Георгиос
Аталанта
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Сассуоло

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 4 0.4
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.4
Муриэль Луис 1 (1) 0.1
Малиновский Руслан 1 0.1
Пашалич Марио 1 0.1
Хёйлунн Расмус 1 0.1
Толой Рафаэл 1 0.1
Демирал Мерих 1 0.1
Скальвини Джорджио 1 0.1
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 3 0.3
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.2
Лорьенте Арман 1 0.1
Кирьякопулос Георгиос 1 0.1
Торстведт Кристиан 1 0.1
Альварес Агустин 1 0.1
Берарди Доменико 1 0.1
Харрауи Абдау 1 0.1
Антист Жанис 1 0.1
Рожерио да Силва 0 0
Тольян Йереми 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 5 0
Де Рон Мартен 3 0
Демирал Мерих 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Меле Йоаким 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 5 0
Лопес Максим 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Нето Руан 1 1
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
6
40%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
3
43%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1
Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
2. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
8. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
6. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
8. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Аталанта 96% (120)
    X 2.4% (3)
    Сассуоло 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта 2:1 Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Аталанта 2:1 Сассуоло

    Исход игры
    Аталанта
    96% (120)
    Ничья
    2.4% (3)
    Сассуоло
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (77)
    Меньше
    35.29% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    63.03% (75)
    Нет
    36.97% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    41.6% (52)
    2:0 Аталанта
    22.4% (28)
    3:1 Аталанта
    12.8% (16)
    1:0 Аталанта
    11.2% (14)
    3:2 Аталанта
    1.6% (2)
    3:0 Аталанта
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     