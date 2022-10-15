Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Аталанта играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Брэндон Соппи сделал результативную передачу.

46' Г О О О О Л - Пашалич Марио забивает с правой ноги!

46' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Сассуоло

45' Коопмейнерс Теун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Меле Йоаким создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Сассуоло

43' Меле Йоаким не смог попасть в створ ударом издали

43' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Г О О О О Л - Кирьякопулос Георгиос левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

41' Д'Андреа Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Сассуоло

33' Меле Йоаким из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Сассуоло

31' Лукман Адемола не смог попасть в створ ударом издали

31' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Торстведт Кристиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

29' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

29' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Скальвини Джорджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Аталанта

26' Д'Андреа Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Матч возобновлен

25' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Брэндон Соппи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Сассуоло

23' Шанс! Брэндон Соппи из команды Аталанта пробил головой, но мимо

23' Муриэль Луис из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Коопмейнерс Теун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Кирьякопулос Георгиос получает желтую карточку за толчок соперника.

21' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

19' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет Сассуоло

17' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Скальвини Джорджио получил желтую карточку от судьи

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Сассуоло

15' Брэндон Соппи из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Коопмейнерс Теун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Оооо... вот это был удар! Пашалич Марио должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Пашалич Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Муриэль Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

13' Муриэль Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Брэндон Соппи из команды Аталанта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Аталанта идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Аталанта

8' Кирьякопулос Георгиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Фраттези Давиде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе

6' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Муриэль Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня высокая влажность.

1' Аталанта начинает с центра поля