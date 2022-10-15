Тур: 10. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Matteo Marcenaro
0'
16' Желтая карточкаСкальвини Джорджио
21' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
24' Желтая карточкаПинамонти Андреа
30' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
0:1
41' ГолКирьякопулос Георгиос
1:1
45' ГолПашалич Марио
2:1
46' ГолЛукман Адемола
83' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
24'
41'
45'
1:1
46'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Сассуоло
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|4
|0.4
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.4
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.1
|Малиновский Руслан
|1
|0.1
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.1
|Толой Рафаэл
|1
|0.1
|Демирал Мерих
|1
|0.1
|Скальвини Джорджио
|1
|0.1
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|3
|0.3
|Пинамонти Андреа
|2 (1)
|0.2
|Лорьенте Арман
|1
|0.1
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.1
|Торстведт Кристиан
|1
|0.1
|Альварес Агустин
|1
|0.1
|Берарди Доменико
|1
|0.1
|Харрауи Абдау
|1
|0.1
|Антист Жанис
|1
|0.1
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|5
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Лопес Максим
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Нето Руан
|1
|1
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
27%
4
33%
31-45
6
40%
3
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
3
43%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1 Аталанта - Кремонезе 1:1
Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Салернитана 5:0 Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|2.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|6.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
Прогнозы на матч Аталанта 2:1 Сассуоло
Исход игры
Аталанта
96% (120)
Ничья
2.4% (3)
Сассуоло
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (77)
Меньше
35.29% (42)
Обе команды забьют
Да
63.03% (75)
Нет
36.97% (44)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
41.6% (52)
2:0 Аталанта
22.4% (28)
3:1 Аталанта
12.8% (16)
1:0 Аталанта
11.2% (14)
3:2 Аталанта
1.6% (2)
3:0 Аталанта
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!