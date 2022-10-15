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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
АХ Лёвен
0:1
Второй тайм: 80'
Генк
0'
6' Желтая карточка
Куэста Карлос
0:0
7' Не забитый пенальти
Кийине Софиан
0:1
16' Гол
Онуачу Пол
34' Желтая карточка
Мертенс Матье
42' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
43' Красная карточка
Пресиадо Анхело
77' Желтая карточка
Рикка Федерико
12
Кожокару
Валентин
6
Дом
Джорен
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
13
Кийине
Софиан
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
77
Пресиадо
Анхело
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
АХ Лёвен
4-4-1-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Генк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ЛП
1:3
ЛП
3:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 6 0.5
Мертенс Матье 3 0.25
Аль-Тамари Мусса 3 0.25
Торстейнссон Йон 3 0.25
Nachon Nsingi 2 0.17
Патрис Луи 1 0.08
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.08
Де Норре Каспер 1 0.08
Кийине Софиан 1 0.08
Малинов Кристиян 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.42
Хейнен Бриан 5 (2) 0.42
Пейнтсил Джозеф 4 0.33
Онуачу Пол 4 (1) 0.33
Дессерс Сириль 3 (1) 0.25
Муньос Даниэль 2 0.17
Грошовски Патрик 1 0.08
Немет Ондраш 1 0.08
Саматта Мбвана 1 0.08
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 4 0
Мертенс Матье 3 0
Мендиль Хамза 3 0
Торстейнссон Йон 3 0
Nachon Nsingi 1 1
Уэдраого Дилан 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Bilal El Khannous 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
4
31%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
2
15%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

22
25
6 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
1
5%
5
20%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
4
18%
4
16%
46-60
6
27%
1
4%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
3
18%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1
Генк
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2
Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 11 10 0 1 24 - 8 30
3. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
5. АХ Лёвен 0:1 12 6 2 4 21 - 19 20
6. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
7. Стандард 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Шарлеруа 12 5 0 7 17 - 19 15
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
16. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
17. Эйпен 12 3 0 9 10 - 25 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 1:0 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
6. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
7. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
8. АХ Лёвен 0:1 6 3 0 3 7 - 10 9
9. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
13. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Антверпен 5 4 0 1 8 - 3 12
3. АХ Лёвен 0:1 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
7. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
8. Стандард 5 3 0 2 7 - 8 9
9. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
13. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
14. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
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  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Генк
6.03
4.26
1.75
Все Коэффициенты
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Генк
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