Тур: 12. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
6' Желтая карточкаКуэста Карлос
0:0
7' Не забитый пенальтиКийине Софиан
0:1
16' ГолОнуачу Пол
34' Желтая карточкаМертенс Матье
42' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
43' Красная карточкаПресиадо Анхело
77' Желтая карточкаРикка Федерико
84' Желтая карточкаАртеага Херардо
90'+6
Ход матча
7'
0:0
16'
0:1
34'
42'
43'
77'
84'
87'
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
АХ Лёвен
Генк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|6
|0.5
|Мертенс Матье
|3
|0.25
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.25
|Торстейнссон Йон
|3
|0.25
|Nachon Nsingi
|2
|0.17
|Патрис Луи
|1
|0.08
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.08
|Де Норре Каспер
|1
|0.08
|Кийине Софиан
|1
|0.08
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|5
|0.42
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.42
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.33
|Онуачу Пол
|4 (1)
|0.33
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.25
|Муньос Даниэль
|2
|0.17
|Грошовски Патрик
|1
|0.08
|Немет Ондраш
|1
|0.08
|Саматта Мбвана
|1
|0.08
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|4
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Мендиль Хамза
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|Nachon Nsingi
|1
|1
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
14%
2
14%
1-15
1
14%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
30%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
22
26
6 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
5%
5
19%
1-15
3
14%
7
27%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
4
18%
4
15%
46-60
6
27%
1
4%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1
Генк
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2 Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2
Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|11
|10
|0
|1
|24 - 8
|30
|3.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|5.
|АХ Лёвен
|12
|6
|2
|4
|21 - 19
|20
|6.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|7.
|Стандард
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Антверпен
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|8.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Генк
|Артеага Херардо
|5