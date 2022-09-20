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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Чанчунь Ятай
0:1
Первый тайм: 45+'
Ухань Три Таунс
0'
6' Желтая карточка
Weihui Rao
0:1
13' Гол
Давидсон
40' Желтая карточка
Haidong Lu

Ход матча

6'
Weihui Rao
 
13'
0:1
Давидсон
(Zhang Hui)
40'
 
Haidong Lu

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Ухань Три Таунс
6.20
4.10
2.33
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
31
Weihui
Rao
19
Chengjian
Liao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
1
Fei
Wu
25
Ханьвэнь
Дэн
4
Yan
Yaki
20
Гао
Чжуньи
32
Haidong
Lu
31
Луо
Сенвен
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
40
Zhang
Hui
Чанчунь Ятай
5-3-2
Ухань Три Таунс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 7 0.44
Erik IV 5 0.31
Тан Лонг 5 0.31
Сержиньо Солер 3 (1) 0.19
Jinxian Wang 2 0.13
Yufeng Zhang 1 0.06
Окоре Жорес 1 0.06
Н'Длову Дино 1 0.06
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 16 (2) 0.94
Давидсон 10 (1) 0.59
Станчу Николае 7 0.41
Се Пэнфэй 5 0.29
Ademilson 5 (1) 0.29
Xiaobin Zhang II 2 0.12
Haoyang Xu 1 0.06
Хан Жэнь 1 0.06
Сантос Уоллес 1 0.06
Имин Лю 1 0.06
Гао Чжуньи 1 0.06
Kuo Yang 1 0.06
Чао Хэ 1 0.06
Yifei Sang 1 (1) 0.06
Ханьвэнь Дэн 0 0
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 3 0
Имин Лю 3 0
Marcao V 3 0
Сантос Уоллес 2 0
Се Пэнфэй 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Wentao Zhang 1 0
Давидсон 1 0
Haidong Lu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
0
0%
3
15%
1-15
2
29%
5
25%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
2
29%
3
15%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
2
10%
5
16%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
4
20%
8
25%
61-75
4
20%
5
16%
76-90

Пропущено

15
5
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

27
52
11 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 14
4 Не забивали 0
2
7%
8
15%
1-15
6
22%
11
21%
16-30
3
11%
6
12%
31-45
6
22%
8
15%
46-60
6
22%
10
19%
61-75
4
15%
9
17%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 9
2
10%
1
10%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
19%
1
10%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
4
19%
2
20%
61-75
6
29%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 17 15 2 0 53 - 10 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 17 8 7 2 23 - 15 31
4. Мэйчжоу Хакка 0:0 18 8 7 3 28 - 15 31
5. Хэнань Цзянье 16 9 3 4 30 - 17 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
9. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 0:1 16 4 7 5 25 - 24 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 17 1 0 16 10 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 0:0 11 6 3 2 24 - 12 21
3. Хэнань Цзянье 10 6 1 3 22 - 13 19
4. Шанхай Шеньхуа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
9. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 0:1 7 1 3 3 7 - 7 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 10 8 2 0 21 - 5 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Чанчунь Ятай 0:1 9 3 4 2 18 - 17 13
6. Шанхай Шеньхуа 0:0 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
8. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 0:0 7 2 4 1 4 - 3 10
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 8 0 0 8 3 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (6)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • 44'
    Chengjian Liao из команды Чанчунь Ятай своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 44'
    Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ухань Три Таунс
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Давидсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Гао Чжуньи из команды Ухань Три Таунс поставил подножку. Пострадал Chengjian Liao
  • 41'
    Fei Wu взял и забрал мяч на выходе
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    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    6.20
    4.10
    2.33
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:1 Ухань Три Таунс онлайн

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    Ухань Три Таунс
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