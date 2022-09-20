Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Fei Wu взял и забрал мяч на выходе

34' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Давидсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Erik оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Неграо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

28' Матч возобновлен

28' Fei Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хорошую попытку сделал Неграо Жуниор . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Yufeng Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Erik создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

13' Г О О О О Л - Давидсон изменил счет на табло!

11' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

7' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Яо Вейхуи получил желтую карточку от судьи

6' Безумный фол. Яо Вейхуи грубо играет против соперника. Пострадал Се Пэнфэй

6' Давидсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Се Пэнфэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Хорошую попытку сделал Давидсон . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Игрок команды Ухань Три Таунс наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот

5' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.