Тур: 16. Стадион: Changchun City Stadium
1:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаWeihui Rao
0:1
13' ГолДавидсон
40' Желтая карточкаHaidong Lu
1:1
56' ПенальтиНеграо Жуниор
1:2
81' ГолAdemilson
90'+7
Ход матча
6'
40'
56'
1:1
58'
65'
71'
80'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
23
Yake
Wu
6
Guan
He
31
Weihui
Rao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
1
Fei
Wu
25
Ханьвэнь
Дэн
4
Yan
Yaki
20
Гао
Чжуньи
32
Haidong
Lu
31
Луо
Сенвен
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
40
Zhang
Hui
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
6 Guan HeЗащитник
- Защитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
26 Honglin Dong
-
24 Zhiyu Yan
-
-
21 Qi Cui
-
34 Yiran He
-
27 Li Zhang II
-
25 Huapeng Wang
-
15 Dilemet Tudi
-
37 Yushen Huang
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
1 Fei WuВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
32 Haidong LuЗащитник
-
31 Луо СенвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
-
40 Zhang HuiНападающий
- Запасные игроки
-
16 Kuo YangЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Полузащитник
-
10 Yifei SangНападающий
- Нападающий
-
-
35 Yusup Wahaf
-
-
37 Haoyang Xu
-
-
33 Tongshuai He
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неграо Жуниор
|8 (1)
|0.5
|Erik IV
|5
|0.31
|Тан Лонг
|5
|0.31
|Сержиньо Солер
|3 (1)
|0.19
|Jinxian Wang
|2
|0.13
|Yufeng Zhang
|1
|0.06
|Окоре Жорес
|1
|0.06
|Н'Длову Дино
|1
|0.06
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|16 (2)
|0.94
|Давидсон
|10 (1)
|0.59
|Станчу Николае
|7
|0.41
|Ademilson
|6 (1)
|0.35
|Се Пэнфэй
|5
|0.29
|Xiaobin Zhang II
|2
|0.12
|Haoyang Xu
|1
|0.06
|Хан Жэнь
|1
|0.06
|Сантос Уоллес
|1
|0.06
|Имин Лю
|1
|0.06
|Гао Чжуньи
|1
|0.06
|Kuo Yang
|1
|0.06
|Чао Хэ
|1
|0.06
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.06
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|3
|0
|Jie Sun
|1
|1
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jiakang Hui
|1
|0
|Н'Длову Дино
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Kaiyu Mao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|4
|0
|Хан Жэнь
|3
|0
|Имин Лю
|3
|0
|Marcao V
|3
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Се Пэнфэй
|2
|0
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0
|Станчу Николае
|1
|0
|Wentao Zhang
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Haidong Lu
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
22
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
0
0%
4
18%
1-15
2
25%
5
23%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
2
25%
2
9%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
20
32
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
10%
5
16%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
4
20%
8
25%
61-75
4
20%
5
16%
76-90
Пропущено
15
5
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Забито
28
54
11 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
2
7%
9
17%
1-15
6
21%
11
20%
16-30
3
11%
6
11%
31-45
7
25%
8
15%
46-60
6
21%
10
19%
61-75
4
14%
10
19%
76-90
Пропущено
23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
3
13%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
7
30%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|17
|15
|2
|0
|54 - 11
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|9.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Далянь Ифан
|16
|5
|6
|5
|24 - 23
|21
|12.
|Шэньчжэнь
|16
|6
|1
|9
|21 - 33
|19
|13.
|Чанчунь Ятай
|16
|4
|7
|5
|26 - 25
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|16
|5
|2
|9
|21 - 31
|17
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|11 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4