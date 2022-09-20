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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Чанчунь Ятай
1:2
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
6' Желтая карточка
Weihui Rao
0:1
13' Гол
Давидсон
40' Желтая карточка
Haidong Lu
1:1
56' Пенальти
Неграо Жуниор
1:2
81' Гол
Ademilson
90'+7

Ход матча

6'
Weihui Rao
 
13'
0:1
Давидсон
(Zhang Hui)
40'
 
Haidong Lu
56'
Неграо Жуниор
1:1
58'
 
Ademilson
Zhang Hui
58'
 
Haoyang Xu
Haidong Lu
65'
Qi Cui
Zhiyun Zheng
 
71'
 
Yunzi Duan
Чао Хэ
80'
Jinxian Wang
Тан Лонг
 
81'
1:2
Ademilson
(Давидсон)
84'
 
Yifei Sang
Ademilson
84'
 
Kuo Yang
Се Пэнфэй
86'
Honglin Dong
Yufeng Zhang
 
86'
Li Zhang II
Weihui Rao
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

23
Yake
Wu
6
Guan
He
4
Окоре
Жорес
31
Weihui
Rao
19
Chengjian
Liao
16
Zhiyun
Zheng
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
11
Erik
IV
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
1
Fei
Wu
25
Ханьвэнь
Дэн
4
Yan
Yaki
20
Гао
Чжуньи
32
Haidong
Lu
31
Луо
Сенвен
12
Xiaobin
Zhang
II
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
40
Zhang
Hui
Чанчунь Ятай
5-3-2
Ухань Три Таунс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 8 (1) 0.5
Erik IV 5 0.31
Тан Лонг 5 0.31
Сержиньо Солер 3 (1) 0.19
Jinxian Wang 2 0.13
Yufeng Zhang 1 0.06
Окоре Жорес 1 0.06
Н'Длову Дино 1 0.06
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 16 (2) 0.94
Давидсон 10 (1) 0.59
Станчу Николае 7 0.41
Ademilson 6 (1) 0.35
Се Пэнфэй 5 0.29
Xiaobin Zhang II 2 0.12
Haoyang Xu 1 0.06
Хан Жэнь 1 0.06
Сантос Уоллес 1 0.06
Имин Лю 1 0.06
Гао Чжуньи 1 0.06
Kuo Yang 1 0.06
Чао Хэ 1 0.06
Yifei Sang 1 (1) 0.06
Ханьвэнь Дэн 0 0
Zhang Hui 0 0
Yunzi Duan 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 3 0
Jie Sun 1 1
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Qi Cui 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Jiakang Hui 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Honglin Dong 1 0
Kaiyu Mao 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 3 0
Имин Лю 3 0
Marcao V 3 0
Сантос Уоллес 2 0
Се Пэнфэй 2 0
Ханьвэнь Дэн 2 0
Станчу Николае 1 0
Wentao Zhang 1 0
Давидсон 1 0
Haidong Lu 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
22
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
0
0%
4
18%
1-15
2
25%
5
23%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
2
25%
2
9%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
38%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

20
32
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
10%
5
16%
1-15
4
20%
6
19%
16-30
2
10%
3
9%
31-45
4
20%
5
16%
46-60
4
20%
8
25%
61-75
4
20%
5
16%
76-90

Пропущено

15
5
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
3
20%
1
20%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

28
54
11 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
2
7%
9
17%
1-15
6
21%
11
20%
16-30
3
11%
6
11%
31-45
7
25%
8
15%
46-60
6
21%
10
19%
61-75
4
14%
10
19%
76-90

Пропущено

23
11
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 10
3
13%
1
9%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
7
30%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 0:1 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 1:2 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 2:2
Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3
Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 5:1 Гуанчжоу Фули - Ухань Три Таунс 0:3 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 17 15 2 0 54 - 11 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
9. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Далянь Ифан 16 5 6 5 24 - 23 21
12. Шэньчжэнь 16 6 1 9 21 - 33 19
13. Чанчунь Ятай 16 4 7 5 26 - 25 19
14. Ухань Цзалл 16 5 2 9 21 - 31 17
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 7 1 3 3 8 - 8 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • 94'
    Jinxian Wang создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Ухань Три Таунс
  • Угловой
    93'
    Chengjian Liao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Yaki Yen из команды Ухань Три Таунс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Чанчунь Ятай пытается что-то создать.
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