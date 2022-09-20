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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0:0
Перерыв
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Мэйчжоу Хакка
3.65
3.28
2.28
Все Коэффициенты
19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
12
Инь
Цуняо
19
Yilin
Yang
11
Эгбучунам
Чисом
9
Вуканович
Алекса
Шанхай Шеньхуа
4-5-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.29
Бассогог Кристиан 3 (1) 0.18
Цао Юньдин 3 0.18
Ханчао Ю 3 0.18
Haijian Wang 2 0.12
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.12
Jinhao Bi 1 0.06
Xu Yang I 1 0.06
Синьли Пэн 1 (1) 0.06
У Си 1 (1) 0.06
Н'Думбу Александр 1 0.06
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 7 0.39
Rodrigo Henrique 5 0.28
Косович Небойша 3 (1) 0.17
Хунбо Инь 3 0.17
Guokang Chen 3 0.17
Wei Cui III 2 0.11
Yilin Yang 2 0.11
Дугалич Раде 2 0.11
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Чжу Чэньцзе 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Baojie Zhu 2 0
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Ханчао Ю 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Xu Yang I 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Shenglong Jiang 1 0
Denny Wang 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Косович Небойша 2 0
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
3
75%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
4
33%
6
25%
46-60
1
8%
7
29%
29%
61-75
2
17%
2
8%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Забито

24
28
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
8%
4
14%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
21%
6
21%
46-60
7
29%
29%
7
25%
61-75
3
13%
3
11%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
2
14%
4
27%
1-15
3
21%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
6
43%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 17 15 2 0 53 - 10 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 0:0 17 8 7 2 23 - 15 31
4. Мэйчжоу Хакка 0:0 18 8 7 3 28 - 15 31
5. Хэнань Цзянье 16 9 3 4 30 - 17 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
8. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
9. Шанхай СИПГ 15 7 4 4 15 - 11 25
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Чанчунь Ятай 0:1 16 4 7 5 25 - 24 19
12. Далянь Ифан 15 4 6 5 22 - 22 18
13. Ухань Цзалл 15 5 2 8 21 - 28 17
14. Шэньчжэнь 15 5 1 9 18 - 33 16
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 17 1 0 16 10 - 53 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Мэйчжоу Хакка 0:0 11 6 3 2 24 - 12 21
3. Хэнань Цзянье 10 6 1 3 22 - 13 19
4. Шанхай Шеньхуа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
8. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
9. Далянь Ифан 8 3 3 2 14 - 10 12
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 8 2 2 4 12 - 17 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 0:1 7 1 3 3 7 - 7 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 10 8 2 0 21 - 5 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Чанчунь Ятай 0:1 9 3 4 2 18 - 17 13
6. Шанхай Шеньхуа 0:0 7 3 3 1 12 - 9 12
7. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
8. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Шанхай СИПГ 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Мэйчжоу Хакка 0:0 7 2 4 1 4 - 3 10
12. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
13. Шэньчжэнь 9 2 1 6 10 - 25 7
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 8 0 0 8 3 - 23 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (6)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Ухань Три Таунс Станчу Николае 7 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    3.65
    3.28
    2.28
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