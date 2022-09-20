Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

39' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' У Си выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал У Си . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Н'Думбу Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Инь Цуняо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Косович Небойша навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Yu Hou ослабляет давление, выбив мяч.

25' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Косович Небойша навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Yilin Yang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Yu Hou из команды Мэйчжоу Хакка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Haijian Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола