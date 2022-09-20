Тур: 16. Стадион: Джинжоу
1:0
Конец матча
0'
67' Желтая карточкаShenglong Jiang
68' Undefined phrase: football_event_Н'Думбу Александр
1:0
90' ГолXu Yang I
90'+5
Ход матча
46'
46'
56'
67'
74'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
13
Liang
Shi
12
Инь
Цуняо
19
Yilin
Yang
- Основной состав
-
19 Чэн ЦзэнВратарь
-
24 Yougang XuЗащитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
-
1 Zhen Ma
-
36 Ruofan Liu
-
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
21 Wei WangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
17 Yihu YangЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
-
18 Liang Huo
-
33 Sheng Liu
-
28 Haochang Cai
-
37 Guokang Chen
-
7 Yi Guo
-
Главный тренер: Milan Ristic
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.29
|Бассогог Кристиан
|3 (1)
|0.18
|Цао Юньдин
|3
|0.18
|Ханчао Ю
|3
|0.18
|Xu Yang I
|2
|0.12
|Haijian Wang
|2
|0.12
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.12
|Jinhao Bi
|1
|0.06
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.06
|У Си
|1 (1)
|0.06
|Н'Думбу Александр
|1
|0.06
|Baojie Zhu
|0
|0
|Jiajun Bai
|0
|0
|Jiabao Wen
|0
|0
|Ruofan Liu
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуканович Алекса
|7
|0.39
|Rodrigo Henrique
|5
|0.28
|Косович Небойша
|3 (1)
|0.17
|Хунбо Инь
|3
|0.17
|Guokang Chen
|3
|0.17
|Wei Cui III
|2
|0.11
|Yilin Yang
|2
|0.11
|Дугалич Раде
|2
|0.11
|Yihu Yang
|0
|0
|Zhechao Chen
|0
|0
|Tze-Nam Yue
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|5
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|1
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Baojie Zhu
|2
|0
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Shenglong Jiang
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Zexiang Yang
|0
|1
|Ханчао Ю
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Jiajun Bai
|1
|0
|Боланьос Миллер
|1
|0
|Yangyang Jin
|1
|0
|Xu Yang I
|1
|0
|Lu Zhang I
|1
|0
|Yougang Xu
|1
|0
|Junchen Zhou
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junjian Liao
|5
|0
|Вуканович Алекса
|3
|0
|Wei Wang
|3
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Косович Небойша
|2
|0
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Zhechao Chen
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|2
|0
|Guokang Chen
|2
|0
|Yihu Yang
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
|Tze-Nam Yue
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
75%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
4
33%
6
25%
46-60
1
8%
7
29%
29%
61-75
2
17%
2
8%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Забито
25
28
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
8%
4
14%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
7
28%
7
25%
61-75
4
16%
3
11%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
4
25%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|17
|15
|2
|0
|54 - 11
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|9.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Далянь Ифан
|16
|5
|6
|5
|24 - 23
|21
|12.
|Шэньчжэнь
|16
|6
|1
|9
|21 - 33
|19
|13.
|Чанчунь Ятай
|16
|4
|7
|5
|26 - 25
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|16
|5
|2
|9
|21 - 31
|17
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|11 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4