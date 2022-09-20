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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Шанхай Шеньхуа
1:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
67' Желтая карточка
Shenglong Jiang
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Н'Думбу Александр
1:0
90' Гол
Xu Yang I
90'+5

Ход матча

46'
 
Rodrigo Henrique
Эгбучунам Чисом
46'
 
Haochang Cai
Инь Цуняо
46'
Цао Юньдин
Ханчао Ю
 
46'
Jiajun Bai
Jiabao Wen
 
56'
Ruofan Liu
Цао Юньдин
 
67'
Shenglong Jiang
 
68'
Н'Думбу Александр
 
72'
Бассогог Кристиан
Baojie Zhu
 
74'
 
Yihu Yang
Yilin Yang
81'
Синьли Пэн
Haijian Wang
 
90'
Xu Yang I
(Ruofan Liu)
1:0
90'
 
Xueming Liang
Косович Небойша

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

19
Чэн
Цзэн
24
Yougang
Xu
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
21
Baojie
Zhu
12
У
Си
7
Н'Думбу
Александр
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
9
Xu
Yang
I
22
Yu
Hou
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
21
Wei
Wang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
12
Инь
Цуняо
19
Yilin
Yang
11
Эгбучунам
Чисом
9
Вуканович
Алекса
Шанхай Шеньхуа
4-5-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.29
Бассогог Кристиан 3 (1) 0.18
Цао Юньдин 3 0.18
Ханчао Ю 3 0.18
Xu Yang I 2 0.12
Haijian Wang 2 0.12
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.12
Jinhao Bi 1 0.06
Синьли Пэн 1 (1) 0.06
У Си 1 (1) 0.06
Н'Думбу Александр 1 0.06
Baojie Zhu 0 0
Jiajun Bai 0 0
Jiabao Wen 0 0
Ruofan Liu 0 0
Shenglong Jiang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуканович Алекса 7 0.39
Rodrigo Henrique 5 0.28
Косович Небойша 3 (1) 0.17
Хунбо Инь 3 0.17
Guokang Chen 3 0.17
Wei Cui III 2 0.11
Yilin Yang 2 0.11
Дугалич Раде 2 0.11
Yihu Yang 0 0
Zhechao Chen 0 0
Tze-Nam Yue 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 5 0
Aidi Fulang Xisi 2 1
Чжу Чэньцзе 3 0
Н'Думбу Александр 2 0
Baojie Zhu 2 0
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Shenglong Jiang 2 0
Zhen Ma 2 0
Zexiang Yang 0 1
Ханчао Ю 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Jiajun Bai 1 0
Боланьос Миллер 1 0
Yangyang Jin 1 0
Xu Yang I 1 0
Lu Zhang I 1 0
Yougang Xu 1 0
Junchen Zhou 1 0
Denny Wang 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junjian Liao 5 0
Вуканович Алекса 3 0
Wei Wang 3 0
Чао-Шэн Ян 1 1
Косович Небойша 2 0
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Zhechao Chen 2 0
Rodrigo Henrique 2 0
Guokang Chen 2 0
Yihu Yang 1 0
Wei Cui III 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Tze-Nam Yue 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
75%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
17%
4
17%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
4
33%
6
25%
46-60
1
8%
7
29%
29%
61-75
2
17%
2
8%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Забито

25
28
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
2
8%
4
14%
1-15
4
16%
3
11%
16-30
3
12%
5
18%
31-45
5
20%
6
21%
46-60
7
28%
7
25%
61-75
4
16%
3
11%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
14%
4
25%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:1
Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 0:0 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 0:0 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2
Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 17 15 2 0 54 - 11 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
9. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Далянь Ифан 16 5 6 5 24 - 23 21
12. Шэньчжэнь 16 6 1 9 21 - 33 19
13. Чанчунь Ятай 16 4 7 5 26 - 25 19
14. Ухань Цзалл 16 5 2 9 21 - 31 17
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 7 1 3 3 8 - 8 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
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