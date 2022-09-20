Тур: 16. Стадион: Женжу Ханггай
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаYuhao Zhao
0:1
25' ГолБраунинг Тайас
0:2
41' ГолХуэй-Кан Цай
43' Желтая карточкаHuachen Zhang
0:2
59' Не забитый пенальтиYihao Zhong
72' Вторая желтая карточкаHuachen Zhang
1:2
81' ГолПина Томас
90' Желтая карточкаШангуань Ван
90' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
90'+6
Ход матча
11'
25'
0:1
32'
41'
0:2
43'
59'
0:2
65'
72'
81'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
17
Пина
Томас
18
Yuhao
Zhao
29
Yihao
Zhong
2
Ли
Ан
34
Каллон
Исса
10
Ндиайе
Чериф
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
- Нападающий
-
28 Ма Ксянгью
-
11 Zhao Ke
-
-
26 Jiahui Liu
-
21 Keqiang Chen
-
-
-
32 Dong Han
-
22 Haoran Wang
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Shuai LiЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
-
12 Wei Chen2
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
26 Chunxin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шанхай СИПГ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|6
|0.35
|Дурадо Энрике
|5 (1)
|0.29
|Zichang Huang
|4
|0.24
|Yihao Zhong
|4
|0.24
|Межеевски Адриан
|2 (1)
|0.12
|Shuai Yang2
|2
|0.12
|Dong Han
|2
|0.12
|Пина Томас
|1
|0.06
|Yuhao Zhao
|1
|0.06
|Boxuan Feng
|1
|0.06
|Ма Ксянгью
|1
|0.06
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0.06
|Шунич Тони
|0
|0
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|5 (1)
|0.31
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0.19
|Цзин Фэн
|1
|0.06
|Линьпэн Чжан
|1
|0.06
|Huachen Zhang
|1
|0.06
|Zhurun Liu
|1
|0.06
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.06
|Браунинг Тайас
|1
|0.06
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0.06
|Xin Xu
|1
|0.06
|Паулиньо Пауло
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шангуань Ван
|5
|0
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Дурадо Энрике
|2
|1
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Yihao Zhong
|3
|0
|Xin Luo
|1
|1
|Jinbao Zhong
|1
|1
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Шунич Тони
|2
|0
|Zichang Huang
|2
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Haoran Wang
|2
|0
|Межеевски Адриан
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линьпэн Чжан
|4
|0
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Huachen Zhang
|1
|1
|Паулиньо Пауло
|2
|0
|Хуань Фу
|1
|0
|Каллон Исса
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Хай Юй
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
|Shenyuan Li
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
5
22%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
3
33%
76-90
Пропущено
15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
50%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
31
16
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
4
25%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
10
32%
6
38%
76-90
Пропущено
19
13
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
26%
3
23%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|17
|15
|2
|0
|54 - 11
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|9.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Далянь Ифан
|16
|5
|6
|5
|24 - 23
|21
|12.
|Шэньчжэнь
|16
|6
|1
|9
|21 - 33
|19
|13.
|Чанчунь Ятай
|16
|4
|7
|5
|26 - 25
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|16
|5
|2
|9
|21 - 31
|17
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|11 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4