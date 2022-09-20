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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Хэнань Цзянье
1:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
11' Желтая карточка
Yuhao Zhao
0:1
25' Гол
Браунинг Тайас
0:2
41' Гол
Хуэй-Кан Цай
43' Желтая карточка
Huachen Zhang
0:2
59' Не забитый пенальти
Yihao Zhong
72' Вторая желтая карточка
Huachen Zhang
1:2
81' Гол
Пина Томас
90' Желтая карточка
Шангуань Ван
90' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
90'+6

Ход матча

11'
Yuhao Zhao
 
25'
0:1
Браунинг Тайас
(Вэньцзюнь Люй)
32'
Dong Han
Yuhao Zhao
 
41'
0:2
Хуэй-Кан Цай
(Паулиньо Пауло)
43'
 
Huachen Zhang
49'
Haoran Wang
Межеевски Адриан
 
59'
Yihao Zhong
0:2
65'
 
Лэй У
Паулиньо Пауло
65'
 
Варгас Матиас
Каллон Исса
72'
 
Huachen Zhang
73'
Каррильо Гидо
Ziyi Niu
 
73'
Dilmurat Mawlanyaz
Boxuan Feng
 
78'
 
Muzepper Mirahmetjan
Ндиайе Чериф
81'
Пина Томас
(Shuai Yang2)
1:2
84'
 
Чжэнь Вэй
Хуэй-Кан Цай
90'
Шангуань Ван
 
90'
 
Линьпэн Чжан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
17
Пина
Томас
18
Yuhao
Zhao
6
Шангуань
Ван
8
Zichang
Huang
10
Межеевски
Адриан
29
Yihao
Zhong
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
6
Хуэй-Кан
Цай
29
Huachen
Zhang
34
Каллон
Исса
9
Паулиньо
Пауло
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
Хэнань Цзянье
4-3-3
Шанхай СИПГ
4-2-3-1

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шанхай СИПГ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

16.7%
8.3%
75%
2 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
2:4
С
4:1
С
5:0
С
1:0
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 6 0.35
Дурадо Энрике 5 (1) 0.29
Zichang Huang 4 0.24
Yihao Zhong 4 0.24
Межеевски Адриан 2 (1) 0.12
Shuai Yang2 2 0.12
Dong Han 2 0.12
Пина Томас 1 0.06
Yuhao Zhao 1 0.06
Boxuan Feng 1 0.06
Ма Ксянгью 1 0.06
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.06
Шунич Тони 0 0
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 5 (1) 0.31
Вэньцзюнь Люй 3 0.19
Цзин Фэн 1 0.06
Линьпэн Чжан 1 0.06
Huachen Zhang 1 0.06
Zhurun Liu 1 0.06
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.06
Браунинг Тайас 1 0.06
Хуэй-Кан Цай 1 0.06
Xin Xu 1 0.06
Паулиньо Пауло 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 5 0
Каранга Фернандо 4 0
Дурадо Энрике 2 1
Yuhao Zhao 3 0
Yihao Zhong 3 0
Xin Luo 1 1
Jinbao Zhong 1 1
Ма Ксянгью 1 1
Шунич Тони 2 0
Zichang Huang 2 0
Dilmurat Mawlanyaz 2 0
Shuai Yang2 2 0
Haoran Wang 2 0
Межеевски Адриан 1 0
Zhao Ke 1 0
Zhixuan Du 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линьпэн Чжан 4 0
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Huachen Zhang 1 1
Паулиньо Пауло 2 0
Хуань Фу 1 0
Каллон Исса 1 0
Ли Ан 1 0
Хай Юй 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Чжэнь Вэй 1 0
Shenyuan Li 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
2
22%
16-30
5
22%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
35%
3
33%
76-90

Пропущено

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
3
20%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
50%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

31
16
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
10%
2
13%
1-15
4
13%
4
25%
16-30
7
23%
1
6%
31-45
4
13%
2
13%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
10
32%
6
38%
76-90

Пропущено

19
13
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
26%
3
23%
1-15
4
21%
2
15%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 0:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 0:3
Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 0:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 3:0 Хэнань Цзянье - Чанчунь Ятай 6:2 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 1:0 Шанхай СИПГ - Чжэцзян Профессионал 1:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай СИПГ - Ухань Три Таунс 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 17 15 2 0 54 - 11 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
9. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Далянь Ифан 16 5 6 5 24 - 23 21
12. Шэньчжэнь 16 6 1 9 21 - 33 19
13. Чанчунь Ятай 16 4 7 5 26 - 25 19
14. Ухань Цзалл 16 5 2 9 21 - 31 17
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 7 1 3 3 8 - 8 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
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