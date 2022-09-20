Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Dong Han нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

91' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Шунич Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Линьпэн Чжан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

88' Zichang Huang не смог попасть в створ ударом издали

88' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Хорошую попытку сделал Каррильо Гидо . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Хорошую попытку сделал Шангуань Ван . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Г О О О О Л - Пина Томас левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

81' Shuai Yang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Yihao Zhong навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Варгас Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

72' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Huachen Zhang получает вторую желтую карточку

72' Ли Ан пробил со штрафного прямо в стенку

71' Матч возобновлен

71' Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Оооо... вот это был удар! Варгас Матиас должен был забить с этой позиции.

70' Хорошую попытку сделал Варгас Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Huachen Zhang пробует нанести удар издали, но Ванг Гуоминг держит все под контролем

70' Варгас Матиас не смог попасть в створ ударом издали

69' Лэй У выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Варгас Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Хорошую попытку сделал Пина Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Zichang Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Браунинг Тайас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Паулиньо Пауло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Boxuan Feng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Шангуань Ван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Матч возобновлен

57' После проверки VAR судья изменил решение - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

55' Zichang Huang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Хуэй-Кан Цай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Haoran Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Dong Han из команды Хэнань Цзянье в офсайде

49' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновлен

48' Паулиньо Пауло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Паулиньо Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля