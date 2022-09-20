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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Ухань Цзалл
0:3
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
0:1
33' Гол
Yuanyi Li
44' Желтая карточка
Haolun Mi
0:2
56' Гол
Yuan Zhang2
0:3
69' Гол
Чжипэн Цзян
90' Желтая карточка
Jinghang Hu
90'+4

Ход матча

33'
0:1
Yuanyi Li
(Ачеампонг Франк)
44'
 
Haolun Mi
56'
0:2
Yuan Zhang2
(Yuanyi Li)
69'
0:3
Чжипэн Цзян
70'
 
Hujahmat Shahsat
Чжипэн Цзян
77'
Chen Yuhao
Rentian Hu
 
77'
Huajun Zhang
Yun Liu
 
78'
Jingbin Wang
Форбс Браун
 
79'
 
Yue Xu
Yuanyi Li
79'
 
Юнпо Ван
Dalun Zheng
85'
 
Yuezheng Du
Ачеампонг Франк
90'
Jinghang Hu
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

22
Zhenqiang
Zhang
15
Мин
Тянь
3
Xuan
Han
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
18
Aoshuang
Nie
20
Hang
Li
11
Rentian
Hu
19
Jinghang
Hu
26
Yun
Liu
10
Форбс
Браун
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
6
Shuai
Pei
5
Лим
Чхэ-Мин
2
Yeljan
Shinar
14
Yuan
Zhang2
21
Чжипэн
Цзян
25
Haolun
Mi
28
Yuanyi
Li
16
Dalun
Zheng
7
Ачеампонг
Франк
Ухань Цзалл
4-2-3-1
Шэньчжэнь
5-4-1

История личных встреч

Ухань Цзалл
Шэньчжэнь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
4:4
С
2:0
ПЛК
3:2
ПЛК
2:1
ПЛК
0:2
ПЛК
0:1
ПЛК
2:0
ПЛК
2:1
ПЛК
2:1
ПЛК
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 7 (1) 0.44
Каевич Асмир 4 (1) 0.25
Виана Бруно 3 0.19
Peng Li 2 0.13
Rentian Hu 2 0.13
Huajun Zhang 1 0.06
Мин Тянь 1 0.06
Jinghang Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 6 (1) 0.38
Wai-Tsun Dai 2 0.13
Лин Гао 2 0.13
Shuai Pei 2 0.13
Yuanyi Li 1 0.06
Чжипэн Цзян 1 0.06
Yeljan Shinar 1 0.06
Алессандрини Ромен 1 0.06
Лим Чхэ-Мин 1 0.06
Юань Миньчэн 1 0.06
Yuan Zhang2 1 0.06
Yue Xu 1 0.06
Юнпо Ван 0 0
Haolun Mi 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jinghang Hu 4 0
Виана Бруно 4 0
Форбс Браун 2 0
Peng Li 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Мин Тянь 2 0
Dong Xu 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Yun Liu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 5 0
Yeljan Shinar 3 0
Юнпо Ван 1 1
Лим Чхэ-Мин 2 0
Haolun Mi 2 0
Юань Миньчэн 2 0
Чжипэн Цзян 0 1
Лин Гао 1 0
Shuai Pei 1 0
Кэ Сунь 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Yue Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
17%
6
43%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

20
24
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
4
17%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
7
35%
5
21%
46-60
4
20%
6
25%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
4
20%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
5
25%
6
27%
61-75
6
30%
1
5%
76-90

Пропущено

32
32
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
4
13%
4
13%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
5
16%
5
16%
31-45
8
25%
7
22%
46-60
5
16%
8
25%
61-75
6
19%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 1:2 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 2:2 Ухань Цзалл - Бэйцзин Гоань 1:4 Гуанчжоу Фули - Ухань Цзалл 0:5
Мэйчжоу Хакка - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай Шеньхуа 2:2 Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0
Шэньчжэнь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 5:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шэньчжэнь 4:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 2:0
Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 17 15 2 0 54 - 11 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
9. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Далянь Ифан 16 5 6 5 24 - 23 21
12. Шэньчжэнь 16 6 1 9 21 - 33 19
13. Чанчунь Ятай 16 4 7 5 26 - 25 19
14. Ухань Цзалл 16 5 2 9 21 - 31 17
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 7 1 3 3 8 - 8 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • 93'
    Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Shuai Pei получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    93'
    Shuai Pei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Юань Миньчэн из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Huajun Zhang навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Ухань Цзалл контролирует мяч.
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    • 92'
      Yeljan Shinar ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Zhenqiang Zhang взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Peng Li из команды Ухань Цзалл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Ухань Цзалл: 58%, Шэньчжэнь: 42%.
    • Желтая карточка
      90'
      Jinghang Hu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Jinghang Hu из команды Ухань Цзалл поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
    • Угловой
      90'
      Юнпо Ван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Dong Xu ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
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