Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yin Shang пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

Nemanja Bosancic пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ян Ксиангчуанг пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Ян Ксиангчуанг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

43' ШТАНГА! Пробил головой Ян Ксиангчуанг прямо в каркас ворот!

41' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Хорошую попытку сделал Yunhua Chen . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Хорошую попытку сделал Tianyuan Xu . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Рефери не любит споров - именно за это Yaxiong Bao сейчас получил желтую

31' Г О О О О Л - Huaze Gao забивает с правой ноги!

31' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

30' Yu Zhang получил травму и заменен. Xintao Song выходит на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Цонев Борислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ян Ксиангчуанг нанес удар головой, но Yaxiong Bao спокойно отбил мяч.

18' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

13' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

13' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Yaxiong Bao взял и забрал мяч на выходе

10' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Yu Fei пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

9' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Yu Zhang из команды Хэбей Форчун перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Yu Fei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

7' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Цонев Борислав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Yu Zhang ослабляет давление, выбив мяч.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру