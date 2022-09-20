Тур: 16. Стадион: Puwan Stadium
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЦонев Борислав
1:1
31' ГолHuaze Gao
33' Желтая карточкаYaxiong Bao
2:1
43' ГолЯн Ксиангчуанг
83' Желтая карточкаTianyuan Xu
89' Желтая карточкаYunhua Chen
90'+5
Ход матча
13'
1:0
30'
31'
1:1
33'
43'
2:1
83'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
30
Yan
Wu
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
38
Zhuoyi
Lu
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
17
Мамба
Стрели
23
Yin
Shang
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
16
Liu
Jing
20
Huaze
Gao
42
Yunan
Gao
14
Yunhua
Chen
22
Ren
Wei
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Guowen SunЗащитник
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
-
38 Zhuoyi LuЗащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
17 Мамба СтрелиНападающий
- Нападающий
-
23 Yin ShangНападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
25 Zeyuan Feng
-
44 Vas Nunez
-
24 Le Liu
-
26 Ming'an Cui
-
-
18 Yupeng He
-
20 Tengda Wang
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
-
24 Yu ZhangЗащитник
- Защитник
-
16 Liu JingЗащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Yunhua ChenНападающий
-
22 Ren WeiНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
45 Ziye Zhao
-
29 Chenyu Yang
-
17 Xintao Song
-
33 Yixuan Yang
-
25 Wei Liao
-
23 Jiahui Zhang
-
19 Yuren Wei
-
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Далянь Ифан
Хэбей Форчун
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|7
|0.44
|Yin Shang
|4
|0.25
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.19
|Yu Fei
|2
|0.13
|Цонев Борислав
|2
|0.13
|Guowen Sun
|2
|0.13
|Zhu Ting
|1
|0.06
|Wei Wu III
|1
|0.06
|Мамба Стрели
|1
|0.06
|Yupeng He
|1
|0.06
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Huanhuan Shan
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|6 (1)
|0.33
|Хайфэн Дин
|1
|0.06
|Yunhua Chen
|1
|0.06
|Xuchen Yao
|1
|0.06
|Huaze Gao
|1
|0.06
|Ziye Zhao
|1
|0.06
|Lin Cui
|0
|0
|Tianyuan Xu
|0
|0
|Ren Wei
|0
|0
|Xintao Song
|0
|0
|Yunan Gao
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|4
|0
|Yu Fei
|4
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Jiahui Huang
|3
|0
|Lei Tong
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Hui Xie
|2
|0
|Guowen Sun
|0
|1
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Xianjun Wang
|1
|0
|Zhuoyi Lu
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Junzhe Zhang
|3
|1
|Tianyuan Xu
|4
|0
|Ximing Pan
|3
|0
|Wei Zhang2
|1
|1
|Хайфэн Дин
|2
|0
|Yaxiong Bao
|2
|0
|Daogang Yao
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yunhua Chen
|1
|0
|Yunan Gao
|1
|0
|Ziye Zhao
|1
|0
|Haoyang Bi
|1
|0
|Haodong Luan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 13
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
3
27%
5
21%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
3
27%
3
13%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Пропущено
11
30
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
7%
1-15
3
27%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
18%
9
30%
46-60
2
18%
4
13%
61-75
4
36%
7
23%
76-90
Забито
25
12
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
7
28%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
5
20%
2
17%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
5
42%
76-90
Пропущено
22
54
8 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 18
1
5%
6
11%
1-15
4
18%
9
17%
16-30
3
14%
8
15%
31-45
3
14%
13
24%
46-60
4
18%
8
15%
61-75
7
32%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7
Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|17
|15
|2
|0
|54 - 11
|47
|2.
|Шаньдун Тайшань
|17
|13
|1
|3
|35 - 13
|40
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|18
|8
|6
|4
|28 - 16
|30
|5.
|Хэнань Цзянье
|17
|9
|3
|5
|31 - 19
|30
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|18
|7
|8
|3
|26 - 14
|29
|7.
|Шанхай СИПГ
|16
|8
|4
|4
|17 - 12
|28
|8.
|Ченду Беттер Сити
|16
|7
|6
|3
|19 - 15
|27
|9.
|Бэйцзин Гоань
|17
|7
|5
|5
|26 - 25
|26
|10.
|Тянцзинь Тэда
|18
|6
|5
|7
|22 - 21
|23
|11.
|Далянь Ифан
|16
|5
|6
|5
|24 - 23
|21
|12.
|Шэньчжэнь
|16
|6
|1
|9
|21 - 33
|19
|13.
|Чанчунь Ятай
|16
|4
|7
|5
|26 - 25
|19
|14.
|Ухань Цзалл
|16
|5
|2
|9
|21 - 31
|17
|15.
|Шицзячжуан
|16
|2
|6
|8
|11 - 23
|12
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|18
|3
|2
|13
|11 - 27
|11
|17.
|Гуанчжоу Фули
|17
|2
|0
|15
|10 - 39
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|18
|1
|0
|17
|11 - 55
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|7
|0
|0
|32 - 5
|21
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|12 - 6
|21
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|4.
|Хэнань Цзянье
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|5.
|Шаньдун Тайшань
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|6.
|Чжэцзян Профессионал
|8
|5
|2
|1
|13 - 2
|17
|7.
|Далянь Ифан
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Бэйцзин Гоань
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|10.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|11.
|Тянцзинь Тэда
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|12.
|Ухань Цзалл
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|13.
|Шицзячжуан
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|2
|2
|5
|7 - 8
|8
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|16.
|Чанчунь Ятай
|7
|1
|3
|3
|8 - 8
|6
|17.
|Гуанчжоу Фули
|10
|2
|0
|8
|7 - 24
|6
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|0
|8
|7 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|8
|2
|0
|22 - 6
|26
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|7
|0
|3
|20 - 11
|21
|3.
|Ченду Беттер Сити
|11
|6
|3
|2
|12 - 8
|21
|4.
|Тянцзинь Тэда
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|5.
|Шанхай СИПГ
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|Чанчунь Ятай
|9
|3
|4
|2
|18 - 17
|13
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|3
|3
|1
|12 - 9
|12
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|2
|6
|2
|13 - 12
|12
|9.
|Хэнань Цзянье
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Бэйцзин Гоань
|8
|3
|2
|3
|14 - 17
|11
|11.
|Шэньчжэнь
|10
|3
|1
|6
|13 - 25
|10
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|13.
|Ухань Цзалл
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|14.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|15.
|Шицзячжуан
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|9
|1
|0
|8
|4 - 19
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|3 - 15
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|9
|0
|0
|9
|4 - 25
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая
|Ухань Три Таунс
|Marcao V
|18 (2)
|Бэйцзин Гоань
|Жанг Юнинг
|12 (3)
|Ухань Три Таунс
|Давидсон
|11 (7)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|9 (4)
|Чанчунь Ятай
|Неграо Жуниор
|9 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Чоу Тим
|2 5
|Гуанчжоу Эвергранд
|Afrden Asqer
|2 4
|Чжэцзян Профессионал
|Цзяци Чжан
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Shaocong Wu
|1 4
|Гуанчжоу Эвергранд
|Rijin Chen
|1 4