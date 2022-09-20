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Китай: Суперлига
2022

Тур: 16. Стадион:
Далянь Ифан
2:1
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
13' Гол
Цонев Борислав
1:1
31' Гол
Huaze Gao
33' Желтая карточка
Yaxiong Bao
2:1
43' Гол
Ян Ксиангчуанг
83' Желтая карточка
Tianyuan Xu
89' Желтая карточка
Yunhua Chen
90'+5

Ход матча

13'
Цонев Борислав
(Ян Ксиангчуанг)
1:0
30'
 
Xintao Song
Yu Zhang
31'
1:1
Huaze Gao
(Yunhua Chen)
33'
 
Yaxiong Bao
43'
Ян Ксиангчуанг
2:1
46'
Zhu Ting
Zhuoyi Lu
 
61'
 
Wei Liao
Yunan Gao
63'
Cesar Manzoki
Ян Ксиангчуанг
 
63'
Босанчич Неманья
Yu Fei
 
83'
 
Tianyuan Xu
89'
 
Yunhua Chen
90'
Le Liu
Guowen Sun
 
90'
Xianjun Wang
Мамба Стрели
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

30
Yan
Wu
11
Guowen
Sun
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
38
Zhuoyi
Lu
28
Yu
Fei
10
Цонев
Борислав
31
Пен
Лю
17
Мамба
Стрели
39
Ян
Ксиангчуанг
23
Yin
Shang
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
24
Yu
Zhang
3
Haodong
Luan
16
Liu
Jing
20
Huaze
Gao
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
7
Tianyuan
Xu
14
Yunhua
Chen
22
Ren
Wei
Далянь Ифан
4-3-3
Хэбей Форчун
4-4-2

История личных встреч

Далянь Ифан
Хэбей Форчун

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
3:3
С
1:0
С
3:2
С
0:0
ПЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 7 0.44
Yin Shang 4 0.25
Ян Ксиангчуанг 3 0.19
Yu Fei 2 0.13
Цонев Борислав 2 0.13
Guowen Sun 2 0.13
Zhu Ting 1 0.06
Wei Wu III 1 0.06
Мамба Стрели 1 0.06
Yupeng He 1 0.06
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Huanhuan Shan 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 6 (1) 0.33
Хайфэн Дин 1 0.06
Yunhua Chen 1 0.06
Xuchen Yao 1 0.06
Huaze Gao 1 0.06
Ziye Zhao 1 0.06
Lin Cui 0 0
Tianyuan Xu 0 0
Ren Wei 0 0
Xintao Song 0 0
Yunan Gao 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 4 0
Yu Fei 4 0
Longchang Lin 3 0
Jiahui Huang 3 0
Lei Tong 2 0
Yupeng He 2 0
Yin Shang 2 0
Hui Xie 2 0
Guowen Sun 0 1
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Xianjun Wang 1 0
Zhuoyi Lu 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junzhe Zhang 3 1
Tianyuan Xu 4 0
Ximing Pan 3 0
Wei Zhang2 1 1
Хайфэн Дин 2 0
Yaxiong Bao 2 0
Daogang Yao 1 0
Lin Cui 1 0
Yunhua Chen 1 0
Yunan Gao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Haoyang Bi 1 0
Haodong Luan 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 0
8 Не забивали 13
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
40%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 9
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
4
17%
16-30
3
27%
5
21%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
3
27%
3
13%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Пропущено

11
30
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
0
0%
2
7%
1-15
3
27%
5
17%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
2
18%
9
30%
46-60
2
18%
4
13%
61-75
4
36%
7
23%
76-90

Забито

25
12
15 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 1
3 Не забивали 9
7
28%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
5
20%
2
17%
31-45
4
16%
3
25%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
3
12%
5
42%
76-90

Пропущено

22
54
8 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 17
12 Не пропускали 18
1
5%
6
11%
1-15
4
18%
9
17%
16-30
3
14%
8
15%
31-45
3
14%
13
24%
46-60
4
18%
8
15%
61-75
7
32%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далянь Ифан - Шэньчжэнь 5:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Ифан 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шицзячжуан 2:0
Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 1:1 Далянь Ифан - Шаньдун Тайшань 1:3 Чжэцзян Профессионал - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Гуанчжоу Фули - Далянь Ифан 0:3 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
95%
1 победа 0 ничьих 19 поражений
Бэйцзин Гоань - Хэбей Форчун 3:1 Мэйчжоу Хакка - Хэбей Форчун 6:0 Чжэцзян Профессионал - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Чанчунь Ятай 1:7
Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:7 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 3:4 Хэбей Форчун - Ченду Беттер Сити 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 17 15 2 0 54 - 11 47
2. Шаньдун Тайшань 17 13 1 3 35 - 13 40
3. Шанхай Шеньхуа 17 9 6 2 24 - 15 33
4. Мэйчжоу Хакка 18 8 6 4 28 - 16 30
5. Хэнань Цзянье 17 9 3 5 31 - 19 30
6. Чжэцзян Профессионал 18 7 8 3 26 - 14 29
7. Шанхай СИПГ 16 8 4 4 17 - 12 28
8. Ченду Беттер Сити 16 7 6 3 19 - 15 27
9. Бэйцзин Гоань 17 7 5 5 26 - 25 26
10. Тянцзинь Тэда 18 6 5 7 22 - 21 23
11. Далянь Ифан 16 5 6 5 24 - 23 21
12. Шэньчжэнь 16 6 1 9 21 - 33 19
13. Чанчунь Ятай 16 4 7 5 26 - 25 19
14. Ухань Цзалл 16 5 2 9 21 - 31 17
15. Шицзячжуан 16 2 6 8 11 - 23 12
16. Гуанчжоу Эвергранд 18 3 2 13 11 - 27 11
17. Гуанчжоу Фули 17 2 0 15 10 - 39 6
18. Хэбей Форчун 18 1 0 17 11 - 55 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 7 0 0 32 - 5 21
2. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 12 - 6 21
3. Мэйчжоу Хакка 11 6 3 2 24 - 12 21
4. Хэнань Цзянье 11 6 1 4 23 - 15 19
5. Шаньдун Тайшань 7 6 1 0 15 - 2 19
6. Чжэцзян Профессионал 8 5 2 1 13 - 2 17
7. Далянь Ифан 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Бэйцзин Гоань 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 8 - 5 14
10. Шэньчжэнь 6 3 0 3 8 - 8 9
11. Тянцзинь Тэда 7 2 2 3 9 - 8 8
12. Ухань Цзалл 9 2 2 5 12 - 20 8
13. Шицзячжуан 10 1 5 4 7 - 11 8
14. Гуанчжоу Эвергранд 9 2 2 5 7 - 8 8
15. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
16. Чанчунь Ятай 7 1 3 3 8 - 8 6
17. Гуанчжоу Фули 10 2 0 8 7 - 24 6
18. Хэбей Форчун 9 1 0 8 7 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 8 2 0 22 - 6 26
2. Шаньдун Тайшань 10 7 0 3 20 - 11 21
3. Ченду Беттер Сити 11 6 3 2 12 - 8 21
4. Тянцзинь Тэда 11 4 3 4 13 - 13 15
5. Шанхай СИПГ 8 4 2 2 9 - 7 14
6. Чанчунь Ятай 9 3 4 2 18 - 17 13
7. Шанхай Шеньхуа 7 3 3 1 12 - 9 12
8. Чжэцзян Профессионал 10 2 6 2 13 - 12 12
9. Хэнань Цзянье 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Бэйцзин Гоань 8 3 2 3 14 - 17 11
11. Шэньчжэнь 10 3 1 6 13 - 25 10
12. Мэйчжоу Хакка 7 2 3 2 4 - 4 9
13. Ухань Цзалл 7 3 0 4 9 - 11 9
14. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
15. Шицзячжуан 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 9 1 0 8 4 - 19 3
17. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 3 - 15 0
18. Хэбей Форчун 9 0 0 9 4 - 25 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая

Топ бомбардиров
Ухань Три Таунс Marcao V 18 (2)
Бэйцзин Гоань Жанг Юнинг 12 (3)
Ухань Три Таунс Давидсон 11 (7)
Шаньдун Тайшань Кризан 9 (4)
Чанчунь Ятай Неграо Жуниор 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченду Беттер Сити Чоу Тим 2 5
Гуанчжоу Эвергранд Afrden Asqer 2 4
Чжэцзян Профессионал Цзяци Чжан 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Shaocong Wu 1 4
Гуанчжоу Эвергранд Rijin Chen 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Далянь Ифан: 65%, Хэбей Форчун: 35%.
  • 94'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Тактическая замена. Мамба Стрели уходит с поля и его заменяет Xianjun Wang
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    93'
    Ву Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Тактическая замена. Guowen Sun уходит с поля и его заменяет Le Liu
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