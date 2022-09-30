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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Верес
2:2
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
9' Гол
Дахновский Виталий
11' Желтая карточка
Климчук Юрий
1:1
26' Гол
Де Паула Таллес
2:1
31' Гол
Клёц Дмитрий
34' Желтая карточка
Слюсар Денис
45' Желтая карточка
Гагун Роман
46' Желтая карточка
Дахновский Виталий
2:2
53' Гол
Дидик Роман
57' Желтая карточка
Лях Ростислав
72' Желтая карточка
Vitaliy Roman
74' Желтая карточка
Соломон-Отабор Вив
90' Желтая карточка
Шарай Владислав
90'+5
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
33
Мирошник
Роман
3
Вовченко
Семён
99
Квасный
Николай
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
15
Лебеденко
Александр
17
Пасич
Геннадий
89
Гайдучик
Николай
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
73
Лях
Ростислав
5
Федорчук
Валерий
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
23
Бойчук
Богдан
7
Климчук
Юрий
Верес
Рух Львов

История личных встреч

Верес
Рух Львов

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 2 0.4
Дахновский Виталий 2 0.4
Кучеров Валерий 1 0.2
Шестаков Михаил 1 0.2
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 4 (1) 0.8
Климчук Юрий 1 0.2
Дидик Роман 1 0.2

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 2 0
Дахновский Виталий 2 0
Вовченко Семён 2 0
Мирошник Роман 1 0
Сергийчук Михаил 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Лебеденко Александр 1 0
Шарай Владислав 1 0
Гагун Роман 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соломон-Отабор Вив 2 0
Лях Ростислав 2 0
Слюсар Денис 2 0
Дидик Роман 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Белый Максим 1 0
Климчук Юрий 1 0
Marko Sapuha 1 0
Vitaliy Roman 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кривбасс - Верес 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Ворскла - Верес 1:2 Черноморец Од - Верес 0:1
Верес - Минай 1:3 Дебрецен - Верес 1:0 Карпаты - Верес 1:1 Верес - Рух Львов 1:1 Верес - Динамо Киев 0:3 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Верес - Металлист-1925 2:0 Заря - Верес 3:0 Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0
Рух Львов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Заря 3:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Металлист 1:2
Рух Львов - Львов 0:1 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Рух Львов - Нива Винница 5:0 Ягилония - Рух Львов 1:2 Верес - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Рух Львов - Александрия 0:0 Рух Львов - Заря 0:2 Рух Львов - Минай 2:2 Мариуполь - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Днепр-1 3 3 0 0 8 - 0 9
5. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
6. Металлист 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Металлист-1925 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Львов 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Минай 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Ингулец 4 0 2 2 4 - 6 2
14. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
16. Ворскла 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Металлист-1925 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Минай 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Львов 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Ингулец 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Днепр-1 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Колос Ковалёвка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Ворскла 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 115
    Верес 74.8% (86)
    X 22.6% (26)
    Рух Львов 2.6% (3)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Верес 2:2 Рух Львов

    Исход игры
    Верес
    74.8% (86)
    Ничья
    22.6% (26)
    Рух Львов
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.42% (26)
    Меньше
    76.58% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    43.24% (48)
    Нет
    56.76% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Верес
    46.1% (53)
    2:1 Верес
    20% (23)
    1:1 Ничья
    19.1% (22)
    2:0 Верес
    6.1% (7)
    1:2 Рух Львов
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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