Тур: 5. Стадион: Minaj Arena.
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГорин Олег
0:1
51' ГолЦыганков Виктор
56' Желтая карточкаШепелев Владимир
84' Желтая карточкаDanylo Kolesnyk
87' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
90' Желтая карточкаБайдал Антон
90' Желтая карточкаПопов Денис II
90'+5
Ход матча
7'
51'
0:1
56'
84'
90'
90'
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Минай
Динамо Киев
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хахлев Алексей
|1
|0.2
|Кулиев Эльдар
|1
|0.2
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.2
|Danylo Golub
|1
|0.2
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|2
|0.5
|Цыганков Виктор
|1
|0.25
|Ванат Владислав
|1
|0.25
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|4
|0
|Трубочкин Иван
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Vadym Vitenchuk
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Danylo Kolesnyk
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караваев Александр
|2
|0
|Шепелев Владимир
|2
|0
|Ванат Владислав
|2
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Попов Денис II
|1
|0
|Сирота Александр
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1
Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Александрия
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Черноморец Од
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Александрия
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Черноморец Од
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Верес
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Металлист
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Александрия
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Черноморец Од
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|2 (1)
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|3
Прогнозы на матч Минай 0:1 Динамо Киев
Исход игры
Минай
1.7% (2)
Ничья
6.1% (7)
Динамо Киев
92.2% (106)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
38.94% (44)
Нет
61.06% (69)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
32.2% (37)
1:2 Динамо Киев
26.1% (30)
0:1 Динамо Киев
18.3% (21)
1:3 Динамо Киев
7% (8)
0:3 Динамо Киев
6.1% (7)
1:1 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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