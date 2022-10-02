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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Минай
0:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
7' Желтая карточка
Горин Олег
0:1
51' Гол
Цыганков Виктор
56' Желтая карточка
Шепелев Владимир
84' Желтая карточка
Danylo Kolesnyk
87' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
90' Желтая карточка
Байдал Антон
90' Желтая карточка
Попов Денис II
90'+5
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
44
Vadym
Vitenchuk
17
Nazariy
Vorobchak
8
Хахлев
Алексей
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Кулиев
Эльдар
77
Вишневский
Олег
71
Бойко
Денис
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Забарный
Илья
44
Дубинчак
Владислав
29
Буяльский
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
19
Гармаш
Денис
7
Кабаев
Владислав
Минай
Динамо Киев

История личных встреч

Минай
Динамо Киев

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
0:2
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хахлев Алексей 1 0.2
Кулиев Эльдар 1 0.2
Yegor Tverdokhlib 1 0.2
Danylo Golub 1 0.2
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 2 0.5
Цыганков Виктор 1 0.25
Ванат Владислав 1 0.25

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 4 0
Трубочкин Иван 2 0
Danylo Golub 2 0
Бандура Александр 0 1
Немчанинов Дмитрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Vadym Vitenchuk 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Danylo Kolesnyk 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караваев Александр 2 0
Шепелев Владимир 2 0
Ванат Владислав 2 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Попов Денис II 1 0
Сирота Александр 1 0
Забарный Илья 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1
Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2 Минай - Десна 0:0 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
Динамо Киев
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Фенербахче - Динамо Киев 2:1 Заря - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 Бенфика - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Бенфика 0:2 Штурм - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Штурм 1:0 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Фенербахче - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Фенербахче 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Лион - Динамо Киев 3:0 Лион - Динамо Киев 1:3 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Сьон - Динамо Киев 0:1 Лозанна-Спорт - Динамо Киев 2:0 Ивердон - Динамо Киев 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
6. Александрия 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Металлист 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Черноморец Од 0:0 5 0 3 2 2 - 4 3
15. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
16. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Александрия 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Черноморец Од 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Александрия 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Черноморец Од 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
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    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      7'
      Oleg Gorin получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Минай 1.7% (2)
    X 6.1% (7)
    Динамо Киев 92.2% (106)
    -1
    выиграет Минай, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Минай 0:1 Динамо Киев

    Исход игры
    Минай
    1.7% (2)
    Ничья
    6.1% (7)
    Динамо Киев
    92.2% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    38.94% (44)
    Нет
    61.06% (69)
    Популярный счёт
    0:2 Динамо Киев
    32.2% (37)
    1:2 Динамо Киев
    26.1% (30)
    0:1 Динамо Киев
    18.3% (21)
    1:3 Динамо Киев
    7% (8)
    0:3 Динамо Киев
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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