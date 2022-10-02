да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.2
|Брагару Максим
|1
|0.2
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.4
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.2
|Третьяков Максим
|1
|0.2
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.2
|Волошин Викентий
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|2
|0
|Салюк Владимир
|2
|0
|Гладкий Александр
|1
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Рыбалка Сергей
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Александрия
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Черноморец Од
|0:0
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Александрия
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Черноморец Од
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Верес
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Металлист
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Александрия
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Черноморец Од
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|2 (1)
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|3