да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|2
|0.4
|Безбородько Денис
|2
|0.4
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.4
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.4
|Вантух Роман
|1
|0.2
|Алефиренко Даниил
|1
|0.2
|Бражко Владимир
|1
|0.2
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.2
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Булеца Сергей
|0
|0
|Нагнойный Денис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волошин Назар
|1
|0.2
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Имереков Максим
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Данченко Олег
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|2
|1
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|Банада Евгений
|3
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Семёнов Дмитрий II
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Заря
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|9.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Минай
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16.
|Кривбасс
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Верес
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Металлист
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|2 (1)
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3