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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Заря
2:2
Конец матча
Кривбасс
0'
3' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
0:1
10' Пенальти
Хобленко Алексей
1:1
17' Гол
Кирюханцев Игорь
21' Желтая карточка
Банада Евгений
24' Желтая карточка
Данченко Олег
2:1
28' Гол
Кирюханцев Игорь
44' Желтая карточка
Зотько Иван
2:2
66' Гол
Волошин Назар
78' Желтая карточка
Устименко Денис
90' Желтая карточка
90'+4
53
Мацапура
Дмитрий
77
Данченко
Олег
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
38
Смиян
Максим
28
Шахов
Евгений
5
Бражко
Владимир
70
Кирюханцев
Игорь
10
Булеца
Сергей
68
Фагундес
Кристиан
31
Русин
Назарий
23
Сарнавский
Богдан
11
Татарков
Никита
15
Вернидуб
Виталий
13
Зотько
Иван
24
Якимец
Владимир
50
Семёнов
Дмитрий
II
55
Дибанго
Иван
94
Задерака
Максим
44
Банада
Евгений
19
Волошин
Назар
9
Хобленко
Алексей
Заря
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 2 0.4
Безбородько Денис 2 0.4
Мишнёв Дмитрий 2 0.4
Кирюханцев Игорь 2 0.4
Вантух Роман 1 0.2
Алефиренко Даниил 1 0.2
Бражко Владимир 1 0.2
Назарина Егор 1 (1) 0.2
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Шахов Евгений 0 0
Имереков Максим 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Булеца Сергей 0 0
Нагнойный Денис 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волошин Назар 1 0.2
Хобленко Алексей 1 (1) 0.2

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назарина Егор 3 0
Вантух Роман 1 1
Имереков Максим 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Данченко Олег 1 0
Русин Назарий 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Бражко Владимир 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Банада Евгений 3 0
Зотько Иван 2 0
Стецков Тимур 1 0
Устименко Денис 1 0
Семёнов Дмитрий II 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
25%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
3
25%
1
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2 Львов - Заря 2:3
Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0 Заря - ЦСКА София 2:0
Кривбасс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0
Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2 Кривбасс - Краматорск 3:0 ВПК-Агро - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Волынь 2:1 Оболонь-Бровар - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Металлист 0:5 Прикарпатье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ужгород 5:0 Альянс - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Подолье Хмельницкий 3:2 Агробизнес - Кривбасс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
4. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Металлист 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
16. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Зотько Иван получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Заря 93.1% (108)
    X 5.2% (6)
    Кривбасс 1.7% (2)
    +1
    выиграет Заря, со счетом 2:1
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Заря 2:2 Кривбасс онлайн

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    Прогнозы на матч Заря 2:2 Кривбасс

    Исход игры
    Заря
    93.1% (108)
    Ничья
    5.2% (6)
    Кривбасс
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (32)
    Меньше
    71.43% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    29.46% (33)
    Нет
    70.54% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Заря
    37.9% (44)
    1:0 Заря
    25.9% (30)
    2:1 Заря
    18.1% (21)
    3:1 Заря
    5.2% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Заря
    1.7% (2)
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