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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 32.
Фламенго
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
25' Желтая карточка
Viktor Hugo
1:0
38' Гол
Эвертон Соарес
42' Желтая карточка
Matheus Franca
90' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
90' Желтая карточка
Дос Сантос Адербар
90'+8
20
Дос
Сантос
Адербар
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
34
Котулио
Матеус
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
42
Matheus
Franca
11
Эвертон
Соарес
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
6
Додо
Родолфо
29
Аллан
Соуза
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Фламенго
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Минейро

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

34 матча

41.2%
17.6%
41.2%
14 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.34
Педро Гильерме 10 0.31
Лазаро 4 0.13
Marinho II 3 (1) 0.09
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.06
Рибейро Эвертон 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Viktor Hugo 2 0.06
Перейра Андреас 2 0.06
Бруно Фабрисио 2 0.06
Видаль Артуро 2 (1) 0.06
Виллиан Арао 2 0.06
Matheus Franca 2 0.06
Эвертон Соарес 1 0.03
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 12 (2) 0.38
Фернандес Игнасио 4 (1) 0.13
Саша Эдуардо 3 0.09
Сарачо Федерико 2 0.06
Keno 2 0.06
Кардек Алан 2 0.06
Саварино Джефферсон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Jair II 1 0.03
Варгас Эдуардо 1 0.03
Igor Rabello 1 0.03
Савио III 1 0.03
Ревер Умберто 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Rubens 1 0.03
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Guga3 0 0
Феррейра Мариано 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Тьяго Маия 6 0
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Кастро Пабло 5 0
Луис Давид 4 0
Бруно Фабрисио 4 0
Диего Рибас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Matheus Franca 1 0
Viktor Hugo 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 8 0
Аллан Соуза 8 0
Халк Живанилдо 5 0
Фернандес Игнасио 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Арана Гильерме 4 0
Keno 4 0
Jair II 4 0
Ademir Santos 4 0
Эверсон 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Алонсо Хуниор 3 0
Rubens 3 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Додо Родолфо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
17
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
5
16%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
3
9%
6
35%
46-60
8
25%
2
12%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
4
20%
4
21%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
7
39%
76-90

Забито

52
36
24 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 9
7
13%
4
11%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
9
17%
8
22%
31-45
9
17%
8
22%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
9
17%
7
19%
76-90

Пропущено

28
35
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
2
7%
5
14%
1-15
5
18%
6
17%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
9
32%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1
Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 31 19 10 2 53 - 21 67
2. Интернасьонал Порту Алегре 31 15 12 4 48 - 28 57
3. Фламенго 32 16 7 9 51 - 29 55
4. Коринтианс 31 15 9 7 38 - 30 54
5. Флуминенсе 31 15 6 10 48 - 38 51
6. Атлетико Паранаэнсе 31 13 9 9 37 - 36 48
7. Атлетико Минейро 32 12 11 9 38 - 33 47
8. Америка Минейро 32 13 6 13 30 - 32 45
9. Форталеза 32 12 8 12 34 - 33 44
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 31 12 7 12 32 - 34 43
11. Сантос 31 10 10 11 36 - 29 40
12. Сан-Паулу 30 9 13 8 41 - 33 40
13. Ред Булл Брагантино 31 9 11 11 41 - 41 38
14. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
15. Коритиба Парана 30 10 4 16 31 - 48 34
16. Сеара 31 6 15 10 28 - 32 33
17. Куяба 31 7 9 15 23 - 34 30
18. Атлетико Гойяненсе 31 7 8 16 31 - 48 29
19. Аваи 31 7 7 17 28 - 49 28
20. Жувентуде 31 3 11 17 24 - 57 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
2. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
3. Фламенго 16 10 3 3 32 - 9 33
4. Палмейрас Сан-Паулу 15 10 3 2 30 - 11 33
5. Флуминенсе 16 10 2 4 31 - 17 32
6. Коритиба Парана 16 10 2 4 21 - 13 32
7. Атлетико Паранаэнсе 15 8 6 1 23 - 12 30
8. Сантос 16 8 4 4 27 - 15 28
9. Америка Минейро 16 8 3 5 19 - 15 27
10. Ред Булл Брагантино 15 7 5 3 24 - 14 26
11. Сан-Паулу 15 6 5 4 25 - 16 23
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 16 6 4 6 21 - 21 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Атлетико Гойяненсе 16 5 4 7 18 - 19 19
17. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
18. Ботафого Рио-де-Жанейро 15 4 4 7 13 - 15 16
19. Сеара 16 3 7 6 15 - 19 16
20. Жувентуде 15 2 7 6 14 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 9 7 0 23 - 10 34
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 8 3 5 19 - 19 27
3. Атлетико Минейро 16 6 6 4 17 - 17 24
4. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
5. Фламенго 16 6 4 6 19 - 20 22
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 5 7 3 15 - 15 22
7. Флуминенсе 15 5 4 6 17 - 21 19
8. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
9. Атлетико Паранаэнсе 16 5 3 8 14 - 24 18
10. Коринтианс 15 4 5 6 15 - 22 17
11. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
12. Сан-Паулу 15 3 8 4 16 - 17 17
13. Сеара 15 3 8 4 13 - 13 17
14. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
15. Сантос 15 2 6 7 9 - 14 12
16. Куяба 16 3 2 11 11 - 23 11
17. Атлетико Гойяненсе 15 2 4 9 13 - 29 10
18. Жувентуде 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 15 1 3 11 7 - 28 6
20. Коритиба Парана 14 0 2 12 10 - 35 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 17 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Аваи Bissoli 23
Сан-Паулу Кальери Хонатан 14 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Ричардсон 1 11
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 10
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Matheus Franca получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Эвертон Соарес бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Viktor Hugo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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