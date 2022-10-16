Тур: 32.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаViktor Hugo
1:0
38' ГолЭвертон Соарес
42' Желтая карточкаMatheus Franca
90' Желтая карточкаБруно Фабрисио
90' Желтая карточкаДос Сантос Адербар
90'+8
Ход матча
25'
38'
1:0
42'
46'
46'
78'
90'
30
Кастро
Пабло
35
Joao
Gomes
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
46 Mateusao
-
19 Werton
-
37 Petterson
-
39 Kayke David
-
-
48 Jesus Igor
-
-
-
51 Diegao
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
8 Jair II
-
27 Calebe
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Минейро
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
34 матча
41.2%
17.6%
41.2%
14 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.3%
32.4%
32.3%
12 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.34
|Педро Гильерме
|10
|0.31
|Лазаро
|4
|0.13
|Marinho II
|3 (1)
|0.09
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.06
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|2
|0.06
|Бруно Фабрисио
|2
|0.06
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.06
|Виллиан Арао
|2
|0.06
|Matheus Franca
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|12 (2)
|0.38
|Фернандес Игнасио
|4 (1)
|0.13
|Саша Эдуардо
|3
|0.09
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Keno
|2
|0.06
|Кардек Алан
|2
|0.06
|Саварино Джефферсон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Jair II
|1
|0.03
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Igor Rabello
|1
|0.03
|Савио III
|1
|0.03
|Ревер Умберто
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Rubens
|1
|0.03
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Тьяго Маия
|6
|0
|Joao Gomes
|6
|0
|Marinho II
|4
|1
|Кастро Пабло
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|4
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Matheus Franca
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|8
|0
|Аллан Соуза
|8
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Keno
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Ademir Santos
|4
|0
|Эверсон
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
17
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
5
16%
1
6%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
3
9%
6
35%
46-60
8
25%
2
12%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
5
29%
29%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
2
10%
4
21%
61-75
4
20%
4
21%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
6
32%
7
39%
76-90
Забито
52
36
24 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 9
7
13%
4
11%
1-15
8
15%
3
8%
16-30
9
17%
8
22%
31-45
9
17%
8
22%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
9
17%
7
19%
76-90
Пропущено
28
35
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 21
2
7%
5
14%
1-15
5
18%
6
17%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
4
14%
7
20%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
9
32%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Коринтианс - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1
Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Сеара 0:0 Сантос - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Аваи - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 0:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|19
|10
|2
|53 - 21
|67
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|15
|12
|4
|48 - 28
|57
|3.
|Фламенго
|32
|16
|7
|9
|51 - 29
|55
|4.
|Коринтианс
|31
|15
|9
|7
|38 - 30
|54
|5.
|Флуминенсе
|31
|15
|6
|10
|48 - 38
|51
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|13
|9
|9
|37 - 36
|48
|7.
|Атлетико Минейро
|32
|12
|11
|9
|38 - 33
|47
|8.
|Америка Минейро
|32
|13
|6
|13
|30 - 32
|45
|9.
|Форталеза
|32
|12
|8
|12
|34 - 33
|44
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|31
|12
|7
|12
|32 - 34
|43
|11.
|Сантос
|31
|10
|10
|11
|36 - 29
|40
|12.
|Сан-Паулу
|30
|9
|13
|8
|41 - 33
|40
|13.
|Ред Булл Брагантино
|31
|9
|11
|11
|41 - 41
|38
|14.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|15.
|Коритиба Парана
|30
|10
|4
|16
|31 - 48
|34
|16.
|Сеара
|31
|6
|15
|10
|28 - 32
|33
|17.
|Куяба
|31
|7
|9
|15
|23 - 34
|30
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|31
|7
|8
|16
|31 - 48
|29
|19.
|Аваи
|31
|7
|7
|17
|28 - 49
|28
|20.
|Жувентуде
|31
|3
|11
|17
|24 - 57
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|3.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|10
|3
|2
|30 - 11
|33
|5.
|Флуминенсе
|16
|10
|2
|4
|31 - 17
|32
|6.
|Коритиба Парана
|16
|10
|2
|4
|21 - 13
|32
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|8
|6
|1
|23 - 12
|30
|8.
|Сантос
|16
|8
|4
|4
|27 - 15
|28
|9.
|Америка Минейро
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|10.
|Ред Булл Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 14
|26
|11.
|Сан-Паулу
|15
|6
|5
|4
|25 - 16
|23
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|17.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|18.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|15
|4
|4
|7
|13 - 15
|16
|19.
|Сеара
|16
|3
|7
|6
|15 - 19
|16
|20.
|Жувентуде
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|9
|7
|0
|23 - 10
|34
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|16
|8
|3
|5
|19 - 19
|27
|3.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|6
|4
|17 - 17
|24
|4.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|5.
|Фламенго
|16
|6
|4
|6
|19 - 20
|22
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|5
|7
|3
|15 - 15
|22
|7.
|Флуминенсе
|15
|5
|4
|6
|17 - 21
|19
|8.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|5
|3
|8
|14 - 24
|18
|10.
|Коринтианс
|15
|4
|5
|6
|15 - 22
|17
|11.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|12.
|Сан-Паулу
|15
|3
|8
|4
|16 - 17
|17
|13.
|Сеара
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|14.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|15.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|9 - 14
|12
|16.
|Куяба
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|2
|4
|9
|13 - 29
|10
|18.
|Жувентуде
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|15
|1
|3
|11
|7 - 28
|6
|20.
|Коритиба Парана
|14
|0
|2
|12
|10 - 35
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|17 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|14 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 11
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 10
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 9