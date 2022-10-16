Тур: 2. Стадион: Sky Stadium. Главный судья: Barreiro J.
2:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаKelechi
18' Желтая карточкаАйонго Пол
33' Желтая карточкаЗавада Оскар
1:0
57' ГолУэйн Бен
1:1
59' ГолСилвера Самуэл
1:2
64' ГолКаммингс Джейсон
77' Желтая карточкаHarrison Steele
2:2
89' Гол в свои воротаАйонго Пол
90'+5
Ход матча
16'
18'
33'
57'
1:0
59'
64'
1:2
77'
89'
2:2
89'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
18
Уэйн
Бен
15
Роу
Сторм
17
Kelechi
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
-
Главный тренер: _Talay U.
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
17 KelechiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
90 Айонго ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
29 Dor Jok
-
98 Marco Tulio1
-
-
21 Michael Ruhs
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
42 матча
45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1