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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Barreiro J.
Веллингтон Феникс
2:2
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
16' Желтая карточка
Kelechi
18' Желтая карточка
Айонго Пол
33' Желтая карточка
Завада Оскар
1:0
57' Гол
Уэйн Бен
1:1
59' Гол
Силвера Самуэл
1:2
64' Гол
Каммингс Джейсон
77' Желтая карточка
Harrison Steele
2:2
89' Гол в свои ворота
Айонго Пол
90'+5
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
12
Lucas
Mauragis
5
Угаркович
Стивен
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Барбарусес
Костас
11
Краев
Божидар
9
Завада
Оскар
18
Уэйн
Бен
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
17
Kelechi
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
7
Силвера
Самуэл
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
9
Каммингс
Джейсон
Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Централ Кост Маринерс

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

42 матча

45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
40.5%
35.7%
10 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.7%
33.3%
31%
15 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

0:4
5:0
2:1
0:2
1:2
1:3
2:1
2:8
3:2
2:0
1:0
0:0
1:4
1:0
3:0
0:2
1:3
3:1
1:1
КФ
0:1
3:2
1:1
1:2
1:4
1:1
1:0
5:0
1:1
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0
ПК
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1 Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Каммингс Джейсон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Завада Оскар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Айонго Пол получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Kelechi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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