Тур: 2. Стадион: ААМИ Парк. Главный судья: Faghani A.
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
16' Желтая карточкаГрант Райан
1:0
16' ГолРисдон Джош
23' Желтая карточкаЛакруа Лео
1:0
24' Не забитый пенальтиЛе Фондре Адам
1:1
39' ПенальтиЛе Фондре Адам
1:2
41' ГолМак Роберт
Ход матча
16'
16'
1:0
23'
24'
1:0
39'
1:1
41'
1:2
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Noah Botic
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Aaron GurdЗащитник
- Защитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Patrick Wood
-
21 Alex Parson
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Сидней
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Сидней Юнайтед - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1 Престон Лионс - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3
Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Сидней 0:2