Тур: 13. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego.
Ход матча
32'
35'
0:1
45'
79
Кобачки
Олаф
88
Родин
Матай
20
Karol
Knap
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Bella
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
21 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Медзь
Краковия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|5 (2)
|0.42
|Нарсинг Лусиано
|2
|0.17
|Кобачки Олаф
|1
|0.08
|Чука Виктор
|1
|0.08
|Слива Мацей
|1
|0.08
|Santiago Naveda
|1
|0.08
|Домингес Максим
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.31
|Кялльман Беньямин
|3
|0.23
|Мишор Якуб
|2
|0.15
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.15
|Хебо Матиас
|1
|0.08
|Коноплянка Евгений
|1
|0.08
|Лосаж Флорьян
|1
|0.08
|Сиплак Михал
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Naveda
|1
|2
|Хулио Карлос
|4
|0
|Энрикес Анхело
|2
|1
|Матыня Хуберт
|2
|1
|Миюшкович Неманья
|2
|1
|Домингес Максим
|3
|0
|Кобачки Олаф
|3
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Матушек Шимон
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Обиета Колдо
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Яблонски Давид
|2
|1
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Takuto Oshima
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Мишор Якуб
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Немчикски Карол
|1
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
3
50%
76-90
Забито
12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
25%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
5
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2
Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Краковия
|1:0
|13
|6
|2
|5
|15 - 10
|20
|8.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|9.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|11.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|0:1
|12
|1
|2
|9
|11 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Медзь
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Краковия
|1:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|10.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|0:1
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5