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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Медзь
0:1
Перерыв
Краковия
0'
32' Желтая карточка
Хебо Матиас
0:1
35' Гол
Мишор Якуб
45' Желтая карточка
Сиплак Михал

Ход матча

32'
 
Хебо Матиас
35'
0:1
Мишор Якуб
45'
 
Сиплак Михал
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Краковия
9.15
4.06
2.40
Все Коэффициенты
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
13
Ауртенече
Йон
2
Хулио
Карлос
15
Santiago
Naveda
8
Чука
Виктор
23
Каролина
Юрих
79
Кобачки
Олаф
7
Энрикес
Анхело
10
Домингес
Максим
23
Немчикски
Карол
4
Ярошински
Павел
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
20
Karol
Knap
8
Хебо
Матиас
3
Сиплак
Михал
9
Кялльман
Беньямин
71
Patryk
Makuch
38
Мишор
Якуб
Медзь
3-4-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Медзь
Краковия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 5 (2) 0.42
Нарсинг Лусиано 2 0.17
Кобачки Олаф 1 0.08
Чука Виктор 1 0.08
Слива Мацей 1 0.08
Santiago Naveda 1 0.08
Домингес Максим 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.31
Кялльман Беньямин 3 0.23
Мишор Якуб 2 0.15
Patryk Makuch 2 (1) 0.15
Хебо Матиас 1 0.08
Коноплянка Евгений 1 0.08
Лосаж Флорьян 1 0.08
Сиплак Михал 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Naveda 1 2
Хулио Карлос 4 0
Энрикес Анхело 2 1
Матыня Хуберт 2 1
Миюшкович Неманья 2 1
Домингес Максим 3 0
Кобачки Олаф 3 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Гюлен Левент 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Матушек Шимон 1 0
Чука Виктор 1 0
Обиета Колдо 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 4 0
Сиплак Михал 4 0
Яблонски Давид 2 1
Рыпэ Корнел 3 0
Югас Якуб 3 0
Takuto Oshima 3 0
Лосаж Флорьян 2 0
Ракочи Михал 2 0
Мишор Якуб 2 0
Ярошински Павел 1 0
Хебо Матиас 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Немчикски Карол 1 0
Patryk Makuch 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
3
50%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
3
25%
1
7%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
4
20%
2
20%
46-60
2
10%
2
20%
61-75
5
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2
Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0 Заглембе Сосновец - Медзь 1:2 Медзь - Сандецья 0:0 Подбескидзе - Медзь 1:1 Медзь - Стомиль Ольштын 1:2
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
5. Погонь Щецин 13 6 4 3 21 - 17 22
6. Видзев Лодзь 12 6 2 4 16 - 11 20
7. Краковия 1:0 13 6 2 5 15 - 10 20
8. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
9. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
11. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
12. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 0:1 12 1 2 9 11 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 1:0 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Медзь 0:1 6 1 1 4 5 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Краковия 1:0 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
7. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
10. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 0:1 6 0 1 5 6 - 13 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Jakub Myszor бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Хебо Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Медзь
Ничья
Краковия
9.15
4.06
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Медзь 0:1 Краковия онлайн

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Медзь
Краковия
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