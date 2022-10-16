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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Интер Милан
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 133
Интер Милан 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Салернитана
6.50
9.80
9.75
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
2
Дюмфрис
Дензел
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
33
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
98
Пирола
Лоренцо
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
10
Де
Вильена
Тонни
99
Пёнтек
Кшиштоф
29
Диа
Булайе
Интер Милан
3-5-2
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Интер Милан
Салернитана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
5:0
СA
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.33
Мартинес Лаутаро 3 0.33
Барелла Николо 2 0.22
Корреа Хоакин 2 0.22
Брозович Марсело 2 0.22
Дюмфрис Дензел 1 0.11
Лукаку Ромелу 1 0.11
Чалханоглу Хакан 1 0.11
Димарко Федерико 1 0.11
Дармиан Маттео 0 0
Мхитарян Генрих 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 0.44
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.22
Де Вильена Тонни 1 0.11
Бонаццоли Федерико 1 0.11
Маццокки Паскуале 1 0.11
Ботхейм Эрик 1 0.11
Кандрева Антонио 1 0.11
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Давиде Никола 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Радованович Иван 0 1
Сепе Луиджи 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
4
31%
5
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2
Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3
Салернитана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2
Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
2. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
3. Лацио Заявка 9 6 2 1 21 - 5 20
4. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
5. Удинезе Заявка 9 6 2 1 19 - 10 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
8. Интер Милан Заявка 9 5 0 4 16 - 14 15
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Салернитана Заявка 9 2 4 3 12 - 14 10
13. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 9 2 2 5 7 - 17 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 9 0 3 6 7 - 19 3
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
4. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
6. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
7. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
8. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
9. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Удинезе Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
15. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Сакки Хуан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 133
    Интер Милан 95.5% (127)
    X 3.8% (5)
    Салернитана 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Салернитана
    6.50
    9.80
    9.75
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Салернитана

    Исход игры
    Интер Милан
    95.5% (126)
    Ничья
    3.8% (5)
    Салернитана
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    35.59% (42)
    Нет
    64.41% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    40.9% (54)
    2:1 Интер Милан
    15.9% (21)
    3:1 Интер Милан
    12.1% (16)
    3:0 Интер Милан
    9.8% (13)
    1:0 Интер Милан
    3.8% (5)
    4:0 Интер Милан
    2.3% (3)
    4:1 Интер Милан
    2.3% (3)
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