Тур: 10. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Сакки Хуан
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Салернитана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.33
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.33
|Барелла Николо
|2
|0.22
|Корреа Хоакин
|2
|0.22
|Брозович Марсело
|2
|0.22
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.11
|Лукаку Ромелу
|1
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.11
|Димарко Федерико
|1
|0.11
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Мхитарян Генрих
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4
|0.44
|Пёнтек Кшиштоф
|2 (1)
|0.22
|Де Вильена Тонни
|1
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.11
|Маццокки Паскуале
|1
|0.11
|Ботхейм Эрик
|1
|0.11
|Кандрева Антонио
|1
|0.11
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Фасио Федерико
|1
|1
|Давиде Никола
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Радованович Иван
|0
|1
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
17
11
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
3
27%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
4
31%
5
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0 Интер Милан - Рома 1:2
Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3
Салернитана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2
Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|22 - 7
|23
|2.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|3.
|Лацио
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 5
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|5.
|Удинезе
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Ювентус
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Монца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|12.
|Салернитана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 14
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|14.
|Специя
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 17
|8
|15.
|Эмполи
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 11
|8
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|5.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 3
|Верона
|Чеккерини Федерико
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Салернитана
Исход игры
Интер Милан
97.4% (38)
Ничья
0% (0)
Салернитана
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (17)
Меньше
55.26% (21)
Обе команды забьют
Да
36.84% (14)
Нет
63.16% (24)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
48.7% (19)
3:1 Интер Милан
17.9% (7)
2:1 Интер Милан
15.4% (6)
1:0 Интер Милан
5.1% (2)
4:0 Интер Милан
5.1% (2)
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