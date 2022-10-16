  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Стандард
3:0
Второй тайм: 75'
Антверпен
0'
1:0
2' Гол
Баликвиша Вильям
2:0
4' Гол
Драгус Денис
3:0
9' Гол
Cihan Canak
12' Желтая карточка
Янссен Винсент
55' Желтая карточка
Стенгс Келвин
57' Желтая карточка
Де Лат Ричи
63' Желтая карточка
Раскин Николас
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
8
Цимирот
Гойко
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
26
Раскин
Николас
22
Баликвиша
Вильям
14
Альсате
Стивен
61
Cihan
Canak
7
Драгус
Денис
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
18
Янссен
Винсент
24
Эккеленкамп
Юрген
11
Муйя
Арбнор
99
Фрай
Микаэль
Стандард
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Стандард
Антверпен

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
2:5
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
К
1:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.33
Драгус Денис 4 0.33
Баликвиша Вильям 2 0.17
Дюссенн Ноэ 2 0.17
Синкернагель Филип 2 0.17
Cihan Canak 1 0.08
Эмон Рено 1 0.08
Тапсоба Абдул 1 0.08
Раскин Николас 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 7 (3) 0.58
Фрай Микаэль 4 (2) 0.33
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.25
Алдервейрельд Тоби 2 0.17
Геркенс Питер 1 0.08
Наингголан Раджа 1 0.08
Миёши Коджи 1 0.08
Винс Сэмюэл 1 0.08
Скотт Кристофер 1 0.08
Валенсия Энтони 1 0.08
Эккеленкамп Юрген 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Драгус Денис 4 0
Лайфис Константинос 3 0
Синкернагель Филип 1 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Доннум Арон 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Раскин Николас 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Алдервейрельд Тоби 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Алмейда Динис 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

15
22
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
5
23%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
5
33%
4
18%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2
Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0
Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2
Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 12 10 1 1 27 - 11 31
2. Антверпен 0:3 12 10 0 2 24 - 11 30
3. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 19 - 15 22
4. Стандард 3:0 12 7 1 4 19 - 15 22
5. Брюгге 11 7 1 3 22 - 12 22
6. АХ Лёвен 12 6 2 4 21 - 19 20
7. Вестерло 12 6 1 5 22 - 20 19
8. Гент 11 5 2 4 20 - 14 17
9. Андерлехт 11 5 1 5 19 - 12 16
10. Сент-Трейден 12 4 4 4 12 - 12 16
11. Шарлеруа 12 5 0 7 17 - 19 15
12. Серкль Брюгге 12 3 3 6 15 - 21 12
13. Остенде 11 3 2 6 12 - 16 11
14. Серен Юнайтед 12 3 2 7 13 - 21 11
15. Мехелен 11 3 2 6 17 - 21 11
16. Кортрейк 12 3 1 8 10 - 21 10
17. Эйпен 12 3 0 9 10 - 25 9
18. Зульте-Варегем 12 2 2 8 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:3 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Генк 6 5 1 0 12 - 5 16
3. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
4. Брюгге 6 4 1 1 13 - 6 13
5. Стандард 3:0 7 4 1 2 12 - 7 13
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 4 0 1 8 - 5 12
7. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
8. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
9. Серкль Брюгге 6 2 3 1 9 - 6 9
10. Мехелен 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
12. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
13. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Шарлеруа 6 2 0 4 9 - 12 6
15. Кортрейк 6 1 1 4 4 - 11 4
16. Эйпен 6 1 0 5 4 - 12 3
17. Зульте-Варегем 6 1 0 5 7 - 18 3
18. Серен Юнайтед 5 0 1 4 1 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Антверпен 0:3 6 4 0 2 8 - 6 12
3. АХ Лёвен 6 3 2 1 14 - 9 11
4. Гент 6 3 1 2 11 - 6 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
6. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
7. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
8. Стандард 3:0 5 3 0 2 7 - 8 9
9. Шарлеруа 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Сент-Трейден 6 2 3 1 5 - 3 9
11. Андерлехт 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кортрейк 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
14. Вестерло 6 2 0 4 10 - 14 6
15. Остенде 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
18. Серкль Брюгге 6 1 0 5 6 - 15 3
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 6 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 4
Генк Артеага Херардо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 17'
    Винс Сэмюэл уходит с поля. Де Лат Ричи выходит вместо него
  • Желтая карточка
    12'
    Янссен Винсент получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Cihan Canak бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Драгус Денис бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Стандард
    Ничья
    Антверпен
    3.30
    3.60
    85.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Стандард 3:0 Антверпен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Стандард
    Антверпен
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     