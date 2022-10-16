Тур: 12. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
2' ГолБаликвиша Вильям
2:0
4' ГолДрагус Денис
3:0
9' ГолCihan Canak
12' Желтая карточкаЯнссен Винсент
55' Желтая карточкаСтенгс Келвин
57' Желтая карточкаДе Лат Ричи
63' Желтая карточкаРаскин Николас
Ход матча
2'
1:0
4'
2:0
9'
3:0
12'
55'
57'
63'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
34
Батай
Йелле
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
11
Муйя
Арбнор
99
Фрай
Микаэль
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Некадио ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Стандард
Антверпен
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.33
|Драгус Денис
|4
|0.33
|Баликвиша Вильям
|2
|0.17
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.17
|Синкернагель Филип
|2
|0.17
|Cihan Canak
|1
|0.08
|Эмон Рено
|1
|0.08
|Тапсоба Абдул
|1
|0.08
|Раскин Николас
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|7 (3)
|0.58
|Фрай Микаэль
|4 (2)
|0.33
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.25
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.17
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Наингголан Раджа
|1
|0.08
|Миёши Коджи
|1
|0.08
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|Скотт Кристофер
|1
|0.08
|Валенсия Энтони
|1
|0.08
|Эккеленкамп Юрген
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Синкернагель Филип
|1
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
15
22
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
5
23%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
5
33%
4
18%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
31%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2 Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2
Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0
Антверпен
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2
Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Антверпен - Мехелен 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|12
|10
|1
|1
|27 - 11
|31
|2.
|Антверпен
|0:3
|12
|10
|0
|2
|24 - 11
|30
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|4.
|Стандард
|3:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 15
|22
|5.
|Брюгге
|11
|7
|1
|3
|22 - 12
|22
|6.
|АХ Лёвен
|12
|6
|2
|4
|21 - 19
|20
|7.
|Вестерло
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|8.
|Гент
|11
|5
|2
|4
|20 - 14
|17
|9.
|Андерлехт
|11
|5
|1
|5
|19 - 12
|16
|10.
|Сент-Трейден
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|11.
|Шарлеруа
|12
|5
|0
|7
|17 - 19
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|3
|3
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|13 - 21
|11
|15.
|Мехелен
|11
|3
|2
|6
|17 - 21
|11
|16.
|Кортрейк
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|17.
|Эйпен
|12
|3
|0
|9
|10 - 25
|9
|18.
|Зульте-Варегем
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|0:3
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Генк
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|4.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|Стандард
|3:0
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|7.
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|8.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|10.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Шарлеруа
|6
|2
|0
|4
|9 - 12
|6
|15.
|Кортрейк
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Эйпен
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|0
|5
|7 - 18
|3
|18.
|Серен Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|1 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Антверпен
|0:3
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|3.
|АХ Лёвен
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|4.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|8.
|Стандард
|3:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|9.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Сент-Трейден
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|Андерлехт
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Кортрейк
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Вестерло
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|18.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|6 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|9 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 4
|Генк
|Артеага Херардо
|5