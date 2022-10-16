Тур: 5. Стадион: Лахден.
0'
1:0
5' ГолКлинга Матти
29' Желтая карточкаБакман Джани
2:0
41' ГолХейнонен Артту
2:1
45' ГолDavid Onyeanula
45' Желтая карточкаМалоло Обед
3:1
45' ГолЛампинен Пири
Ход матча
5'
1:0
29'
41'
2:0
45'
2:1
45'
45'
3:1
15
Jesse
Nikki
17
Бакман
Джани
21
Eetu
Puro
7
Али
Юсиф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
-
17 Бакман ДжаниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eetu PuroПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Ifeanyi Ani
-
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Лахти
ХИФК
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
23 матча
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.4%
60.9%
8.7%
7 побед 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|3
|0.11
|Канджи Макумба
|3 (2)
|0.11
|Пеннинкангас Теему
|3
|0.11
|Чарльз Джеффри
|3
|0.11
|Клинга Матти
|2
|0.07
|Лампинен Пири
|2
|0.07
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0.04
|Хейнонен Артту
|1
|0.04
|Хертси Лооренц
|1
|0.04
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.04
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.04
|Berat Koese
|1
|0.04
|Мемола Хюсен
|0
|0
|Адеми Альбион
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|3
|0.11
|Michael Bakare
|2
|0.07
|Ерёменко Роман
|2
|0.07
|David Onyeanula
|2
|0.07
|Али Юсиф
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.04
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0.04
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.04
|Камавуака Уилсон
|1
|0.04
|Ерёменко Сергей
|1
|0.04
|Роберто Савио
|1
|0.04
|Eetu Puro
|1
|0.04
|Куйянпяя Аату
|1
|0.04
|Тайнио Максимус
|1
|0.04
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.04
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмсис Эдуард
|11
|0
|Вирта Эмели
|9
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|1
|Мемола Хюсен
|6
|0
|Кабаши Ариан
|6
|0
|Пирттийоки Юхо
|4
|1
|Чарльз Джеффри
|3
|1
|Martinos Christofi
|4
|0
|Адеми Альбион
|3
|0
|Хейнонен Артту
|3
|0
|Энрике Алан
|1
|1
|Хертси Лооренц
|2
|0
|Ярвенпяя Ласси
|2
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Канджи Макумба
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Регеро Антонио
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Сейдиу Арлинд
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Jussi Juurikka
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттила Сакари
|7
|1
|Бакман Джани
|6
|0
|Ерёменко Сергей
|4
|1
|Роберто Савио
|3
|1
|Клинкенберг Дан
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Guillermo Sotelo
|2
|1
|Eetu Puro
|2
|1
|Маркканен Ээро
|3
|0
|Малоло Обед
|3
|0
|Сэтре Стале
|3
|0
|Али Юсиф
|3
|0
|Тайнио Максимус
|3
|0
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Fortuna Namputu
|2
|0
|Ifeanyi Ani
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
22 Не забивали 15
0
0%
5
42%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90
Пропущено
21
28
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
6
21%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
3
14%
9
32%
76-90
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
47%
1
14%
76-90
Пропущено
33
36
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
9%
7
19%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
22%
61-75
8
24%
7
19%
76-90
Забито
20
19
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
1
5%
5
26%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
10
50%
4
21%
76-90
Пропущено
54
64
23 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
7
13%
9
14%
1-15
9
17%
10
16%
16-30
7
13%
7
11%
31-45
8
15%
7
11%
46-60
12
22%
15
23%
61-75
11
20%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0
Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1
ХИФК
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ХИФК - Мариехамн 2:3 ВПС - ХИФК 4:0 ХИФК - Ильвес 1:5 Оулу - ХИФК 4:1
ХИФК - Оулу 1:6 ХИК - ХИФК 2:1 ХИФК - Интер Турку 2:3 ВПС - ХИФК 1:1 Хонка - ХИФК 4:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|26
|18
|4
|4
|41 - 22
|58
|2.
|КуПС
|26
|16
|6
|4
|42 - 21
|54
|3.
|Хонка
|26
|14
|6
|6
|52 - 26
|48
|4.
|Хака
|26
|13
|5
|8
|39 - 39
|44
|5.
|Оулу
|0:1
|27
|12
|6
|9
|47 - 39
|42
|6.
|ВПС
|1:0
|27
|11
|4
|12
|51 - 39
|37
|7.
|СЯК Сейнайоки
|26
|10
|5
|11
|33 - 37
|35
|8.
|Ильвес
|1:0
|27
|9
|7
|11
|42 - 43
|34
|9.
|Мариехамн
|0:1
|27
|9
|6
|12
|39 - 42
|33
|10.
|Интер Турку
|26
|8
|5
|13
|38 - 37
|29
|11.
|Лахти
|3:1
|27
|5
|6
|16
|23 - 55
|21
|12.
|ХИФК
|1:3
|27
|1
|6
|20
|20 - 67
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|4
|0
|27 - 8
|34
|2.
|ХИК
|13
|10
|1
|2
|24 - 13
|31
|3.
|Хонка
|13
|9
|3
|1
|34 - 12
|30
|4.
|Хака
|13
|8
|2
|3
|21 - 18
|26
|5.
|Оулу
|0:1
|14
|7
|4
|3
|20 - 18
|25
|6.
|СЯК Сейнайоки
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|7.
|Мариехамн
|0:1
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|8.
|Ильвес
|1:0
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|9.
|Интер Турку
|12
|4
|3
|5
|18 - 14
|15
|10.
|ВПС
|1:0
|13
|3
|3
|7
|19 - 19
|12
|11.
|Лахти
|3:1
|13
|2
|3
|8
|8 - 22
|9
|12.
|ХИФК
|1:3
|13
|0
|1
|12
|7 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|8
|3
|2
|17 - 9
|27
|2.
|ВПС
|1:0
|14
|8
|1
|5
|32 - 20
|25
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|15 - 13
|20
|4.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|18 - 21
|18
|5.
|Хонка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|6.
|Ильвес
|1:0
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|7.
|Оулу
|0:1
|13
|5
|2
|6
|27 - 21
|17
|8.
|Интер Турку
|14
|4
|2
|8
|20 - 23
|14
|9.
|Мариехамн
|0:1
|13
|4
|2
|7
|16 - 21
|14
|10.
|Лахти
|3:1
|14
|3
|3
|8
|15 - 33
|12
|11.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|1
|9
|10 - 21
|10
|12.
|ХИФК
|1:3
|14
|1
|5
|8
|13 - 31
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Хака
|Эрвин Ли
|20 (2)
|ВПС
|kalle Multanen
|16 (5)
|Хонка
|Agon Sadiku
|16
|Мариехамн
|Овоери Джон
|16 (6)
|КуПС
|Вяйринен Тим
|14 (2)
|Лахти
|Эмсис Эдуард
|11
|Оулу
|Magnus Breitenmoser
|10
|Интер Турку
|Арсьеро Родриго
|1 8
|Лахти
|Вирта Эмели
|9
|ХИФК
|Маттила Сакари
|1 7