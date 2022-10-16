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  4. Вейккауслига 2022

Финляндия: Вейккауслига
2022

Тур: 5. Стадион: .
Лахти
3:1
Перерыв
ХИФК
0'
1:0
5' Гол
Клинга Матти
29' Желтая карточка
Бакман Джани
2:0
41' Гол
Хейнонен Артту
2:1
45' Гол
David Onyeanula
45' Желтая карточка
Малоло Обед
3:1
45' Гол
Лампинен Пири

Ход матча

5'
Клинга Матти
1:0
29'
 
Бакман Джани
41'
Хейнонен Артту
(Канджи Макумба)
2:0
45'
2:1
David Onyeanula
45'
 
Малоло Обед
45'
Лампинен Пири
3:1
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
ХИФК
4.15
4.50
5.60
Все Коэффициенты
31
Тиайнен
Йоона
29
Akseli
Puukko
93
Martinos
Christofi
27
Пеннинкангас
Теему
3
Коскипало
Даниэль
17
Сейдиу
Арлинд
20
Хейнонен
Артту
8
Клинга
Матти
19
Onni
Hanninen
99
Канджи
Макумба
11
Лампинен
Пири
1
Felix
Ferahyan
15
Jesse
Nikki
17
Бакман
Джани
8
Халме
Юкка
11
Куйянпяя
Аату
47
David
Onyeanula
21
Eetu
Puro
6
Малоло
Обед
7
Али
Юсиф
18
Ерёменко
Роман
32
Oliver
Kangaslahti
Лахти
ХИФК

История личных встреч

Лахти
ХИФК

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

23 матча

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.4%
60.9%
8.7%
7 побед 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:0
В
0:3
В
0:1
В
0:0
К
1:0
В
2:1
В
0:3
В
2:2
В
0:0
В
0:1
К
2:1
В
2:1
В
4:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
2:2
КЛ
1:0
В
3:3
В
0:5
В
2:0
И
0:2
И
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 3 0.11
Канджи Макумба 3 (2) 0.11
Пеннинкангас Теему 3 0.11
Чарльз Джеффри 3 0.11
Клинга Матти 2 0.07
Лампинен Пири 2 0.07
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0.04
Хейнонен Артту 1 0.04
Хертси Лооренц 1 0.04
Пирттийоки Юхо 1 0.04
Сейдиу Арлинд 1 0.04
Berat Koese 1 0.04
Мемола Хюсен 0 0
Адеми Альбион 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.11
Michael Bakare 2 0.07
Ерёменко Роман 2 0.07
David Onyeanula 2 0.07
Али Юсиф 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 1 0.04
Didis Lutumba-Pitah 1 0.04
Маттила Сакари 1 (1) 0.04
Камавуака Уилсон 1 0.04
Ерёменко Сергей 1 0.04
Роберто Савио 1 0.04
Eetu Puro 1 0.04
Куйянпяя Аату 1 0.04
Тайнио Максимус 1 0.04
Саэс Фелипе 1 (1) 0.04

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмсис Эдуард 11 0
Вирта Эмели 9 0
Пеннинкангас Теему 6 1
Мемола Хюсен 6 0
Кабаши Ариан 6 0
Пирттийоки Юхо 4 1
Чарльз Джеффри 3 1
Martinos Christofi 4 0
Адеми Альбион 3 0
Хейнонен Артту 3 0
Энрике Алан 1 1
Хертси Лооренц 2 0
Ярвенпяя Ласси 2 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 2 0
Зекири Альтин 2 0
Канджи Макумба 1 0
Клинга Матти 1 0
Регеро Антонио 1 0
Саланович Деннис 1 0
Сейдиу Арлинд 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Jussi Juurikka 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттила Сакари 7 1
Бакман Джани 6 0
Ерёменко Сергей 4 1
Роберто Савио 3 1
Клинкенберг Дан 4 0
Бету Антониу 2 1
Guillermo Sotelo 2 1
Eetu Puro 2 1
Маркканен Ээро 3 0
Малоло Обед 3 0
Сэтре Стале 3 0
Али Юсиф 3 0
Тайнио Максимус 3 0
Камавуака Уилсон 2 0
Серж Канон 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Ifeanyi Ani 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Саэс Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
22 Не забивали 15
0
0%
5
42%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90

Пропущено

21
28
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
6
21%
16-30
3
14%
1
4%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
4
19%
7
25%
61-75
3
14%
9
32%
76-90

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
7
47%
1
14%
76-90

Пропущено

33
36
11 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
3
9%
7
19%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
4
12%
6
17%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
8
24%
8
22%
61-75
8
24%
7
19%
76-90

Забито

20
19
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
1
5%
5
26%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
10
50%
4
21%
76-90

Пропущено

54
64
23 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 38
18 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
7
13%
9
14%
1-15
9
17%
10
16%
16-30
7
13%
7
11%
31-45
8
15%
7
11%
46-60
12
22%
15
23%
61-75
11
20%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0
Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2 Хака - Лахти 1:1
ХИФК
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ХИФК - Мариехамн 2:3 ВПС - ХИФК 4:0 ХИФК - Ильвес 1:5 Оулу - ХИФК 4:1
ХИФК - Оулу 1:6 ХИК - ХИФК 2:1 ХИФК - Интер Турку 2:3 ВПС - ХИФК 1:1 Хонка - ХИФК 4:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2 Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 26 18 4 4 41 - 22 58
2. КуПС 26 16 6 4 42 - 21 54
3. Хонка 26 14 6 6 52 - 26 48
4. Хака 26 13 5 8 39 - 39 44
5. Оулу 0:1 27 12 6 9 47 - 39 42
6. ВПС 1:0 27 11 4 12 51 - 39 37
7. СЯК Сейнайоки 26 10 5 11 33 - 37 35
8. Ильвес 1:0 27 9 7 11 42 - 43 34
9. Мариехамн 0:1 27 9 6 12 39 - 42 33
10. Интер Турку 26 8 5 13 38 - 37 29
11. Лахти 3:1 27 5 6 16 23 - 55 21
12. ХИФК 1:3 27 1 6 20 20 - 67 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 4 0 27 - 8 34
2. ХИК 13 10 1 2 24 - 13 31
3. Хонка 13 9 3 1 34 - 12 30
4. Хака 13 8 2 3 21 - 18 26
5. Оулу 0:1 14 7 4 3 20 - 18 25
6. СЯК Сейнайоки 13 7 4 2 23 - 16 25
7. Мариехамн 0:1 14 5 4 5 23 - 21 19
8. Ильвес 1:0 14 5 1 8 20 - 26 16
9. Интер Турку 12 4 3 5 18 - 14 15
10. ВПС 1:0 13 3 3 7 19 - 19 12
11. Лахти 3:1 13 2 3 8 8 - 22 9
12. ХИФК 1:3 13 0 1 12 7 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 8 3 2 17 - 9 27
2. ВПС 1:0 14 8 1 5 32 - 20 25
3. КуПС 12 6 2 4 15 - 13 20
4. Хака 13 5 3 5 18 - 21 18
5. Хонка 13 5 3 5 18 - 14 18
6. Ильвес 1:0 13 4 6 3 22 - 17 18
7. Оулу 0:1 13 5 2 6 27 - 21 17
8. Интер Турку 14 4 2 8 20 - 23 14
9. Мариехамн 0:1 13 4 2 7 16 - 21 14
10. Лахти 3:1 14 3 3 8 15 - 33 12
11. СЯК Сейнайоки 13 3 1 9 10 - 21 10
12. ХИФК 1:3 14 1 5 8 13 - 31 8
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Топ бомбардиров
Хака Эрвин Ли 20 (2)
ВПС kalle Multanen 16 (5)
Хонка Agon Sadiku 16
Мариехамн Овоери Джон 16 (6)
КуПС Вяйринен Тим 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лахти Эмсис Эдуард 11
Оулу Magnus Breitenmoser 10
Интер Турку Арсьеро Родриго 1 8
Лахти Вирта Эмели 9
ХИФК Маттила Сакари 1 7
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
ХИФК
4.15
4.50
5.60
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