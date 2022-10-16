Тур: 28. Стадион: Grorud Arctic Match.
0'
23' Желтая карточкаGeirald Meyer
27' Желтая карточкаTorje Naustdal
1:0
32' ГолOmar Bully Drammeh
Ход матча
23'
27'
32'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jonas Rygg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Гроруд
Согндаль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гроруд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikolai Jakobsen Hristov
|7
|0.25
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0.18
|Didrik Sereba
|4 (1)
|0.14
|Sindre Osestad
|3
|0.11
|Preben Mankowitz
|2
|0.07
|Fabian Oestigaard Ness
|2
|0.07
|Omar Bully Drammeh
|1
|0.04
|Geirald Meyer
|1
|0.04
|Torje Naustdal
|1
|0.04
|Fredrick Pettersen
|0
|0
|Saadiq Faisal Elmi
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|10 (1)
|0.36
|Erik Groenner
|8 (1)
|0.29
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.25
|Михаэль Петер
|6 (3)
|0.21
|Alejandro Diaz II
|5 (2)
|0.18
|Anders Johannessen Nord
|3
|0.11
|Ховен Андреас
|2
|0.07
|Andreas van der Spa
|2
|0.07
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.07
|Тум Исаак
|2
|0.07
|Матисен Ульрик
|1
|0.04
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.04
|Axel Kryger
|1
|0.04
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.04
|Mathias Blaarud
|1
|0.04
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.04
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Endre Kupen
|0
|0
Карточки
Гроруд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Saadiq Faisal Elmi
|4
|1
|Hassan Mohamed Yousef
|5
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0
|Preben Mankowitz
|4
|0
|Glenn Andre Harviken
|4
|0
|Geirald Meyer
|4
|0
|Йохансен Педер Мин
|2
|1
|Torje Naustdal
|3
|0
|Михаэль Петер
|3
|0
|Vetle Skaattun
|1
|1
|Simen Lillevik Kjellevold
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Nikolai Jakobsen Hristov
|2
|0
|Didrik Sereba
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Thomas Elsebutangen
|1
|0
|Fredrick Pettersen
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Josias Furaha
|1
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|8
|1
|Тум Исаак
|4
|1
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Eirik Lereng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
3
25%
4
17%
76-90
Пропущено
27
30
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
4
13%
1-15
4
15%
6
20%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
7
26%
5
17%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
6
22%
8
27%
76-90
Забито
17
30
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
12%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
4
24%
6
20%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
2
12%
5
17%
76-90
Пропущено
38
17
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
8%
3
18%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
8
21%
2
12%
46-60
3
8%
3
18%
61-75
11
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
53
13 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
3
10%
5
9%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
6
21%
11
21%
31-45
7
24%
8
15%
46-60
4
14%
11
21%
61-75
5
17%
9
17%
76-90
Пропущено
65
47
26 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 19
4
6%
7
15%
1-15
9
14%
7
15%
16-30
13
20%
7
15%
31-45
15
23%
7
15%
46-60
7
11%
6
13%
61-75
17
26%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гроруд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Санднес - Гроруд 2:4 Гроруд - Рёуфосс 1:1 Гроруд - Стабек 0:4 Бранн - Гроруд 7:0
Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1 Брюне - Гроруд 2:1 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3
Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|27
|23
|3
|1
|85 - 14
|72
|2.
|Стабек
|1:1
|28
|14
|10
|4
|56 - 25
|52
|3.
|Старт
|1:0
|28
|14
|6
|8
|56 - 35
|48
|4.
|КФУМ
|27
|13
|7
|7
|54 - 43
|46
|5.
|Санднес
|27
|13
|4
|10
|49 - 47
|43
|6.
|Конгсвингер
|27
|12
|7
|8
|40 - 31
|43
|7.
|Ранхейм
|1:1
|28
|11
|8
|9
|44 - 46
|41
|8.
|Согндаль
|0:1
|28
|11
|7
|10
|51 - 50
|40
|9.
|Мьёндален
|1:1
|28
|12
|4
|12
|36 - 44
|40
|10.
|Рёуфосс
|27
|9
|8
|10
|33 - 45
|35
|11.
|Осане
|0:1
|28
|8
|8
|12
|39 - 59
|32
|12.
|Брюне
|1:1
|28
|7
|9
|12
|39 - 49
|30
|13.
|Фредрикстад
|27
|7
|8
|12
|42 - 47
|29
|14.
|Скейд
|27
|7
|4
|16
|35 - 50
|25
|15.
|Гроруд
|1:0
|28
|3
|8
|17
|30 - 65
|17
|16.
|Стйордалс Блинк
|27
|3
|5
|19
|27 - 66
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|13
|10
|3
|0
|42 - 4
|33
|2.
|Старт
|1:0
|14
|8
|3
|3
|31 - 14
|27
|3.
|Мьёндален
|1:1
|14
|8
|2
|4
|22 - 18
|26
|4.
|Согндаль
|0:1
|14
|8
|1
|5
|28 - 19
|25
|5.
|Стабек
|1:1
|14
|6
|6
|2
|25 - 11
|24
|6.
|Конгсвингер
|13
|6
|5
|2
|25 - 15
|23
|7.
|КФУМ
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|8.
|Ранхейм
|1:1
|14
|6
|4
|4
|27 - 24
|22
|9.
|Осане
|0:1
|14
|6
|2
|6
|21 - 29
|20
|10.
|Рёуфосс
|13
|5
|4
|4
|14 - 19
|19
|11.
|Фредрикстад
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|12.
|Санднес
|14
|5
|3
|6
|29 - 28
|18
|13.
|Скейд
|14
|5
|2
|7
|26 - 29
|17
|14.
|Брюне
|1:1
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Гроруд
|1:0
|14
|2
|4
|8
|13 - 27
|10
|16.
|Стйордалс Блинк
|13
|2
|0
|11
|13 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|13
|0
|1
|43 - 10
|39
|2.
|Стабек
|1:1
|14
|8
|4
|2
|31 - 14
|28
|3.
|Санднес
|13
|8
|1
|4
|20 - 19
|25
|4.
|КФУМ
|13
|7
|2
|4
|29 - 22
|23
|5.
|Старт
|1:0
|14
|6
|3
|5
|25 - 21
|21
|6.
|Конгсвингер
|14
|6
|2
|6
|15 - 16
|20
|7.
|Ранхейм
|1:1
|14
|5
|4
|5
|17 - 22
|19
|8.
|Рёуфосс
|14
|4
|4
|6
|19 - 26
|16
|9.
|Согндаль
|0:1
|14
|3
|6
|5
|23 - 31
|15
|10.
|Мьёндален
|1:1
|14
|4
|2
|8
|14 - 26
|14
|11.
|Брюне
|1:1
|14
|3
|4
|7
|20 - 28
|13
|12.
|Осане
|0:1
|14
|2
|6
|6
|18 - 30
|12
|13.
|Фредрикстад
|13
|2
|4
|7
|19 - 23
|10
|14.
|Скейд
|13
|2
|2
|9
|9 - 21
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|14
|1
|5
|8
|14 - 36
|8
|16.
|Гроруд
|1:0
|14
|1
|4
|9
|17 - 38
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|17 (3)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Стабек
|Gift Orban
|15 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|14 (2)
|Старт
|Браут-Брюнес Джонатан
|12 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 8
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8
|Ранхейм
|Erik Toenne
|8