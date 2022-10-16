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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 28. Стадион: .
Гроруд
1:0
Второй тайм: 46'
Согндаль
0'
23' Желтая карточка
Geirald Meyer
27' Желтая карточка
Torje Naustdal
1:0
32' Гол
Omar Bully Drammeh

Ход матча

23'
Geirald Meyer
 
27'
Torje Naustdal
 
32'
Omar Bully Drammeh
(Didrik Sereba)
1:0
Лучшие коэффициенты
Гроруд
Ничья
Согндаль
4.10
4.40
4.31
Все Коэффициенты
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
21
Geirald
Meyer
29
Kristoffer
Harrison
15
Fabian
Oestigaard
Ness
18
Йохансен
Педер
Мин
6
Torje
Naustdal
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
17
Omar
Bully
Drammeh
25
Didrik
Sereba
19
Михаэль
Петер
35
Daniel
Gjerde
Saetren
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Матисен
Ульрик
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
20
Тум
Исаак
23
Anders
Johannessen
Nord
99
Alejandro
Diaz
II
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
Гроруд
4-2-3-1
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Гроруд
Согндаль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolai Jakobsen Hristov 7 0.25
Bjoern Martin Kristiansen 5 0.18
Didrik Sereba 4 (1) 0.14
Sindre Osestad 3 0.11
Preben Mankowitz 2 0.07
Fabian Oestigaard Ness 2 0.07
Omar Bully Drammeh 1 0.04
Geirald Meyer 1 0.04
Torje Naustdal 1 0.04
Fredrick Pettersen 0 0
Saadiq Faisal Elmi 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 10 (1) 0.36
Erik Groenner 8 (1) 0.29
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.25
Михаэль Петер 6 (3) 0.21
Alejandro Diaz II 5 (2) 0.18
Anders Johannessen Nord 3 0.11
Ховен Андреас 2 0.07
Andreas van der Spa 2 0.07
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.07
Тум Исаак 2 0.07
Матисен Ульрик 1 0.04
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Axel Kryger 1 0.04
Sondre Oerjasaeter 1 0.04
Mathias Blaarud 1 0.04
Росет Мартин-Уве 1 0.04
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.04
Фло Пер-Эгиль 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Фей Рензе 0 0
Endre Kupen 0 0

Карточки

Гроруд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Saadiq Faisal Elmi 4 1
Hassan Mohamed Yousef 5 0
Bjoern Martin Kristiansen 5 0
Preben Mankowitz 4 0
Glenn Andre Harviken 4 0
Geirald Meyer 4 0
Йохансен Педер Мин 2 1
Torje Naustdal 3 0
Михаэль Петер 3 0
Vetle Skaattun 1 1
Simen Lillevik Kjellevold 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Sindre Osestad 2 0
Nikolai Jakobsen Hristov 2 0
Didrik Sereba 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Thomas Elsebutangen 1 0
Fredrick Pettersen 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Josias Furaha 1 0
William Fredriksen Bjeglerud 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 8 1
Тум Исаак 4 1
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Ховен Андреас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
2
17%
3
13%
46-60
2
17%
6
26%
61-75
3
25%
4
17%
76-90

Пропущено

27
30
10 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
4
13%
1-15
4
15%
6
20%
16-30
5
19%
4
13%
31-45
7
26%
5
17%
46-60
4
15%
3
10%
61-75
6
22%
8
27%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
2
12%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
4
24%
6
20%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
2
12%
5
17%
76-90

Пропущено

38
17
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
8%
3
18%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
8
21%
2
12%
46-60
3
8%
3
18%
61-75
11
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
53
13 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 28
8 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
3
10%
5
9%
1-15
4
14%
9
17%
16-30
6
21%
11
21%
31-45
7
24%
8
15%
46-60
4
14%
11
21%
61-75
5
17%
9
17%
76-90

Пропущено

65
47
26 В 1-м тайме 21
39 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 19
4
6%
7
15%
1-15
9
14%
7
15%
16-30
13
20%
7
15%
31-45
15
23%
7
15%
46-60
7
11%
6
13%
61-75
17
26%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гроруд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Санднес - Гроруд 2:4 Гроруд - Рёуфосс 1:1 Гроруд - Стабек 0:4 Бранн - Гроруд 7:0
Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1 Брюне - Гроруд 2:1 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3
Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 27 23 3 1 85 - 14 72
2. Стабек 1:1 28 14 10 4 56 - 25 52
3. Старт 1:0 28 14 6 8 56 - 35 48
4. КФУМ 27 13 7 7 54 - 43 46
5. Санднес 27 13 4 10 49 - 47 43
6. Конгсвингер 27 12 7 8 40 - 31 43
7. Ранхейм 1:1 28 11 8 9 44 - 46 41
8. Согндаль 0:1 28 11 7 10 51 - 50 40
9. Мьёндален 1:1 28 12 4 12 36 - 44 40
10. Рёуфосс 27 9 8 10 33 - 45 35
11. Осане 0:1 28 8 8 12 39 - 59 32
12. Брюне 1:1 28 7 9 12 39 - 49 30
13. Фредрикстад 27 7 8 12 42 - 47 29
14. Скейд 27 7 4 16 35 - 50 25
15. Гроруд 1:0 28 3 8 17 30 - 65 17
16. Стйордалс Блинк 27 3 5 19 27 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Старт 1:0 14 8 3 3 31 - 14 27
3. Мьёндален 1:1 14 8 2 4 22 - 18 26
4. Согндаль 0:1 14 8 1 5 28 - 19 25
5. Стабек 1:1 14 6 6 2 25 - 11 24
6. Конгсвингер 13 6 5 2 25 - 15 23
7. КФУМ 14 6 5 3 25 - 21 23
8. Ранхейм 1:1 14 6 4 4 27 - 24 22
9. Осане 0:1 14 6 2 6 21 - 29 20
10. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
11. Фредрикстад 14 5 4 5 23 - 24 19
12. Санднес 14 5 3 6 29 - 28 18
13. Скейд 14 5 2 7 26 - 29 17
14. Брюне 1:1 14 4 5 5 19 - 21 17
15. Гроруд 1:0 14 2 4 8 13 - 27 10
16. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 13 0 1 43 - 10 39
2. Стабек 1:1 14 8 4 2 31 - 14 28
3. Санднес 13 8 1 4 20 - 19 25
4. КФУМ 13 7 2 4 29 - 22 23
5. Старт 1:0 14 6 3 5 25 - 21 21
6. Конгсвингер 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Ранхейм 1:1 14 5 4 5 17 - 22 19
8. Рёуфосс 14 4 4 6 19 - 26 16
9. Согндаль 0:1 14 3 6 5 23 - 31 15
10. Мьёндален 1:1 14 4 2 8 14 - 26 14
11. Брюне 1:1 14 3 4 7 20 - 28 13
12. Осане 0:1 14 2 6 6 18 - 30 12
13. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 14 1 5 8 14 - 36 8
16. Гроруд 1:0 14 1 4 9 17 - 38 7
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 15 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Старт Браут-Брюнес Джонатан 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 8
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Anders Johannessen Nord уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Alejandro Diaz уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Omar Bully Drammeh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Torje Naustdal получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Geirald Meyer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гроруд
Ничья
Согндаль
4.10
4.40
4.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гроруд 1:0 Согндаль онлайн

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