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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 28. Стадион: .
Гроруд
2:0
Конец матча
Согндаль
0'
23' Желтая карточка
Geirald Meyer
27' Желтая карточка
Torje Naustdal
1:0
31' Гол
Omar Bully Drammeh
51' Желтая карточка
Omar Bully Drammeh
1:0
52' Не забитый пенальти
Erik Groenner
70' Желтая карточка
Матисен Ульрик
2:0
73' Гол
Omar Bully Drammeh
77' Желтая карточка
Йохансен Педер Мин
90'+4
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
21
Geirald
Meyer
29
Kristoffer
Harrison
15
Fabian
Oestigaard
Ness
18
Йохансен
Педер
Мин
6
Torje
Naustdal
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
17
Omar
Bully
Drammeh
25
Didrik
Sereba
19
Михаэль
Петер
35
Daniel
Gjerde
Saetren
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Матисен
Ульрик
29
Kristoffer
Haukas
Steinset
20
Тум
Исаак
23
Anders
Johannessen
Nord
99
Alejandro
Diaz
II
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
Гроруд
4-2-3-1
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Гроруд
Согндаль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
4:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гроруд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolai Jakobsen Hristov 7 0.25
Bjoern Martin Kristiansen 5 0.18
Didrik Sereba 4 (1) 0.14
Sindre Osestad 3 0.11
Preben Mankowitz 2 0.07
Omar Bully Drammeh 2 0.07
Fabian Oestigaard Ness 2 0.07
Geirald Meyer 1 0.04
Torje Naustdal 1 0.04
Fredrick Pettersen 0 0
Saadiq Faisal Elmi 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 10 (1) 0.36
Erik Groenner 8 (1) 0.29
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.25
Михаэль Петер 6 (3) 0.21
Alejandro Diaz II 5 (2) 0.18
Anders Johannessen Nord 3 0.11
Ховен Андреас 2 0.07
Andreas van der Spa 2 0.07
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.07
Тум Исаак 2 0.07
Матисен Ульрик 1 0.04
Kristoffer Nessoe 1 0.04
Axel Kryger 1 0.04
Sondre Oerjasaeter 1 0.04
Mathias Blaarud 1 0.04
Росет Мартин-Уве 1 0.04
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.04
Фло Пер-Эгиль 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Фей Рензе 0 0
Endre Kupen 0 0

Карточки

Гроруд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Saadiq Faisal Elmi 4 1
Hassan Mohamed Yousef 5 0
Bjoern Martin Kristiansen 5 0
Йохансен Педер Мин 3 1
Preben Mankowitz 4 0
Glenn Andre Harviken 4 0
Geirald Meyer 4 0
Torje Naustdal 3 0
Михаэль Петер 3 0
Vetle Skaattun 1 1
Simen Lillevik Kjellevold 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Sindre Osestad 2 0
Nikolai Jakobsen Hristov 2 0
Didrik Sereba 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Thomas Elsebutangen 1 0
Fredrick Pettersen 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Josias Furaha 1 0
Omar Bully Drammeh 1 0
William Fredriksen Bjeglerud 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 9 1
Тум Исаак 4 1
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Ховен Андреас 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
1
7%
2
9%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
5
22%
31-45
2
14%
3
13%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
3
21%
4
17%
76-90

Пропущено

27
32
10 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
1
4%
4
13%
1-15
4
15%
6
19%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
7
26%
5
16%
46-60
4
15%
4
13%
61-75
6
22%
8
25%
76-90

Забито

17
30
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
2
12%
3
10%
1-15
2
12%
6
20%
16-30
4
24%
6
20%
31-45
5
29%
29%
5
17%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
2
12%
5
17%
76-90

Пропущено

38
17
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
8%
3
18%
1-15
5
13%
1
6%
16-30
8
21%
3
18%
31-45
8
21%
2
12%
46-60
3
8%
3
18%
61-75
11
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

31
53
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
3
10%
5
9%
1-15
4
13%
9
17%
16-30
7
23%
11
21%
31-45
7
23%
8
15%
46-60
5
16%
11
21%
61-75
5
16%
9
17%
76-90

Пропущено

65
49
26 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 20
4
6%
7
14%
1-15
9
14%
7
14%
16-30
13
20%
8
16%
31-45
15
23%
7
14%
46-60
7
11%
7
14%
61-75
17
26%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гроруд
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Санднес - Гроруд 2:4 Гроруд - Рёуфосс 1:1 Гроруд - Стабек 0:4 Бранн - Гроруд 7:0
Гроруд - Ранхейм 2:1 Старт - Гроруд 5:0 Гроруд - Скейд 1:1 Брюне - Гроруд 2:1 Гроруд - Конгсвингер 1:2 Стйордалс Блинк - Гроруд 1:0 Гроруд - КФУМ 1:3 Фредрикстад - Гроруд 3:1 Гроруд - Мьёндален 0:1 Согндаль - Гроруд 4:0 Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3
Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0 Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 27 23 3 1 85 - 14 72
2. Стабек 28 15 9 4 58 - 26 54
3. Старт 28 14 6 8 59 - 36 48
4. КФУМ 27 13 7 7 54 - 43 46
5. Санднес 27 13 4 10 49 - 47 43
6. Конгсвингер 27 12 7 8 40 - 31 43
7. Согндаль 28 11 7 10 51 - 51 40
8. Ранхейм 28 11 7 10 45 - 48 40
9. Мьёндален 28 12 3 13 36 - 45 39
10. Рёуфосс 27 9 8 10 33 - 45 35
11. Брюне 28 8 8 12 40 - 49 32
12. Осане 28 8 8 12 40 - 62 32
13. Фредрикстад 27 7 8 12 42 - 47 29
14. Скейд 27 7 4 16 35 - 50 25
15. Гроруд 28 3 8 17 31 - 65 17
16. Стйордалс Блинк 27 3 5 19 27 - 66 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 13 10 3 0 42 - 4 33
2. Старт 14 8 3 3 34 - 15 27
3. Стабек 14 7 5 2 27 - 12 26
4. Мьёндален 14 8 2 4 22 - 18 26
5. Согндаль 14 8 1 5 28 - 19 25
6. Конгсвингер 13 6 5 2 25 - 15 23
7. КФУМ 14 6 5 3 25 - 21 23
8. Ранхейм 14 6 4 4 27 - 24 22
9. Осане 14 6 2 6 21 - 29 20
10. Брюне 14 5 4 5 20 - 21 19
11. Рёуфосс 13 5 4 4 14 - 19 19
12. Фредрикстад 14 5 4 5 23 - 24 19
13. Санднес 14 5 3 6 29 - 28 18
14. Скейд 14 5 2 7 26 - 29 17
15. Гроруд 14 2 4 8 14 - 27 10
16. Стйордалс Блинк 13 2 0 11 13 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 13 0 1 43 - 10 39
2. Стабек 14 8 4 2 31 - 14 28
3. Санднес 13 8 1 4 20 - 19 25
4. КФУМ 13 7 2 4 29 - 22 23
5. Старт 14 6 3 5 25 - 21 21
6. Конгсвингер 14 6 2 6 15 - 16 20
7. Ранхейм 14 5 3 6 18 - 24 18
8. Рёуфосс 14 4 4 6 19 - 26 16
9. Согндаль 14 3 6 5 23 - 32 15
10. Мьёндален 14 4 1 9 14 - 27 13
11. Брюне 14 3 4 7 20 - 28 13
12. Осане 14 2 6 6 19 - 33 12
13. Фредрикстад 13 2 4 7 19 - 23 10
14. Скейд 13 2 2 9 9 - 21 8
15. Стйордалс Блинк 14 1 5 8 14 - 36 8
16. Гроруд 14 1 4 9 17 - 38 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 17 (3)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Стабек Gift Orban 15 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 14 (2)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Ранхейм Erik Toenne 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Alejandro Diaz уходит с поля. Erik Groenner выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Omar Bully Drammeh бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Torje Naustdal получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Geirald Meyer получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гроруд 2:0 Согндаль онлайн

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