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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Альтах
0:0
Первый тайм: 36'
Хартберг
0'
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Хартберг
3.15
3.64
3.50
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
15
Форсон
Аманква
7
Бишоф
Ной
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
35
Заллингер
Рафаэль
16
Зоннляйтнер
Марио
11
Matija
Horvat
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
70
Провиденс
Рубен
23
Кайнц
Тобиас
9
Айдын
Окан
8
Фадингер
Лукас
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
Альтах
5-4-1
Хартберг
5-3-2

История личных встреч

Альтах
Хартберг

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

34 матча

55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.9%
14.7%
29.4%
19 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:1
ББЗВ
4:0
ББЗВ
0:0
Б
0:2
Б
1:2
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 6 0.5
Тибиди Алексис 4 0.33
Тартаротти Йоханнес 1 0.08
Йегер Лукас 1 0.08
Jan Jurcec 1 0.08
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.45
Афдияй Донис 2 0.18
Кривак Рене 2 0.18
Айдын Окан 1 0.09
Альмог Эйлон 1 0.09
Matija Horvat 1 0.09
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0
Фадингер Лукас 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Цвишенбруггер Ян 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Йегер Лукас 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Jan Jurcec 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаркаш Патрик 4 0
Matija Horvat 2 1
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Кривак Рене 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
5
42%
2
25%
76-90

Забито

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

27
17
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
9
33%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 0:1 12 7 3 2 19 - 7 24
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 12 5 2 5 21 - 23 17
6. Вольфсбергер 1:0 12 5 2 5 23 - 22 17
7. Рапид Вена 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 12 4 2 6 17 - 23 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Хартберг 0:0 11 3 2 6 12 - 18 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Альтах 0:0 12 2 3 7 14 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 0:1 7 4 1 2 10 - 4 13
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Хартберг 0:0 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Альтах 0:0 7 1 2 4 9 - 14 5
11. Вольфсбергер 1:0 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
2. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
3. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
4. Штурм 0:1 5 3 2 0 9 - 3 11
5. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
6. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Хартберг 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 0:0 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Хартберг
3.15
3.64
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:0 Хартберг онлайн

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