Тур: 12. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0'
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
23
Кайнц
Тобиас
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
Альтах
Хартберг
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.9%
8.7%
17.4%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
82.6%
13%
4.4%
19 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
34 матча
55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
32.4%
17.6%
17 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.9%
14.7%
29.4%
19 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|6
|0.5
|Тибиди Алексис
|4
|0.33
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.08
|Йегер Лукас
|1
|0.08
|Jan Jurcec
|1
|0.08
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.45
|Афдияй Донис
|2
|0.18
|Кривак Рене
|2
|0.18
|Айдын Окан
|1
|0.09
|Альмог Эйлон
|1
|0.09
|Matija Horvat
|1
|0.09
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Райтер Доминик
|3
|1
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Matija Horvat
|2
|1
|Свете Рене
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
5
33%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
5
42%
2
25%
76-90
Забито
13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
27
17
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
11%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
5
29%
29%
31-45
5
19%
4
24%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
9
33%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4
Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0
Хартберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1
Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|2.
|Штурм
|0:1
|12
|7
|3
|2
|19 - 7
|24
|3.
|ЛАСК
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|5
|2
|5
|21 - 23
|17
|6.
|Вольфсбергер
|1:0
|12
|5
|2
|5
|23 - 22
|17
|7.
|Рапид Вена
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|8.
|Сваровски Тироль
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|10.
|Хартберг
|0:0
|11
|3
|2
|6
|12 - 18
|11
|11.
|Рид
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Альтах
|0:0
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|Штурм
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Хартберг
|0:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Альтах
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|Вольфсбергер
|1:0
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|12.
|Рапид Вена
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|1:0
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|2.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Штурм
|0:1
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Хартберг
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|11.
|Альтах
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3