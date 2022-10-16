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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Штурм
0:1
Первый тайм: 36'
Вольфсбергер
0'
11' Желтая карточка
Новак Михаэль
0:1
25' Гол
Барибо Тай

Ход матча

5'
 
Верачниг Николас
Писингер Симон
11'
 
Новак Михаэль
25'
0:1
Барибо Тай
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Вольфсбергер
4.90
4.20
4.95
Все Коэффициенты
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Хорват
Томи
15
Бовинг
Виллиам
9
Айети
Альбиан
11
Саркария
Манприт
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
27
Новак
Михаэль
12
Matteo
Anzolin
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
Штурм
4-3-1-2
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Штурм
Вольфсбергер

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

41 матч

43.9%
12.2%
43.9%
18 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:1
БЧГ
1:4
БЧГ
0:2
Б
0:3
Б
1:4
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
БЧГ
2:1
БЧГ
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:4
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.25
Эмега Эмануэль 3 0.25
Фусейни Мохаммед II 2 0.17
Прасс Александр 1 0.08
Саркария Манприт 1 0.08
Вютрих Грегори 1 0.08
Айети Альбиан 1 0.08
Горенц-Станкович Йон 1 0.08
Любич Иван 1 0.08
Шнегг Давид 1 0.08
Бовинг Виллиам 1 0.08
Ланг Кристоф 1 0.08
Вельс Моритц 1 0.08
Хорват Томи 1 (1) 0.08
Данте Амаду 0 0
Боркович Александар 0 0
Демаку Весель 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 6 (1) 0.5
Рёчер Торстен 3 0.25
Мэлоун Морис 2 0.17
Яшич Адис 2 0.17
Кершбаумер Константин 2 0.17
Augustine Boakye 2 0.17
Новак Михаэль 1 0.08
Балло Тьерно 1 0.08
Вергос Николаос 1 (1) 0.08
Визингер Дарио 1 0.08
Raphael Schifferl 1 0.08
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Любич Иван 1 0
Саркария Манприт 1 0
Демаку Весель 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
10%
4
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Забито

19
21
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
16%
5
24%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
32%
6
29%
76-90

Пропущено

6
23
3 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
17%
4
17%
1-15
2
33%
5
22%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
2
33%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
2. Штурм 0:1 12 7 3 2 19 - 7 24
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 12 5 2 5 21 - 23 17
6. Вольфсбергер 1:0 12 5 2 5 23 - 22 17
7. Рапид Вена 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 12 4 2 6 17 - 23 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Хартберг 0:0 11 3 2 6 12 - 18 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Альтах 0:0 12 2 3 7 14 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. Штурм 0:1 7 4 1 2 10 - 4 13
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Хартберг 0:0 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Альтах 0:0 7 1 2 4 9 - 14 5
11. Вольфсбергер 1:0 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 1:0 6 4 1 1 13 - 7 13
2. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
3. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
4. Штурм 0:1 5 3 2 0 9 - 3 11
5. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
6. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
7. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Хартберг 0:0 6 1 2 3 6 - 9 5
11. Альтах 0:0 5 1 1 3 5 - 12 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
Альтах Нухиу Атдхи 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Штурм
Ничья
Вольфсбергер
4.90
4.20
4.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм 0:1 Вольфсбергер онлайн

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