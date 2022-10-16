  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Штурм
3:2
Конец матча
Вольфсбергер
0'
11' Желтая карточка
Новак Михаэль
0:1
25' Гол
Барибо Тай
1:1
48' Гол
Китеишвили Отар
2:1
51' Гол
Боркович Александар
3:1
54' Гол
Айети Альбиан
57' Желтая карточка
Балло Тьерно
61' Желтая карточка
Верачниг Николас
3:2
90' Гол
Рёчер Торстен
90'+4
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Хорват
Томи
15
Бовинг
Виллиам
9
Айети
Альбиан
11
Саркария
Манприт
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
24
Raphael
Schifferl
27
Новак
Михаэль
12
Matteo
Anzolin
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
Штурм
4-3-1-2
Вольфсбергер
5-3-2

История личных встреч

Штурм
Вольфсбергер

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

41 матч

43.9%
12.2%
43.9%
18 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

Б
1:1
БЧГ
1:4
БЧГ
0:2
Б
0:3
Б
1:4
БЧГ
1:3
БЧГ
0:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:4
Б
0:1
БЧГ
2:1
БЧГ
1:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:4
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
4:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
1:1
Б
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 3 0.25
Эмега Эмануэль 3 0.25
Фусейни Мохаммед II 2 0.17
Айети Альбиан 2 0.17
Прасс Александр 1 0.08
Саркария Манприт 1 0.08
Вютрих Грегори 1 0.08
Боркович Александар 1 0.08
Шнегг Давид 1 0.08
Бовинг Виллиам 1 0.08
Горенц-Станкович Йон 1 0.08
Китеишвили Отар 1 0.08
Любич Иван 1 0.08
Ланг Кристоф 1 0.08
Вельс Моритц 1 0.08
Хорват Томи 1 (1) 0.08
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 6 (1) 0.5
Рёчер Торстен 4 0.33
Мэлоун Морис 2 0.17
Яшич Адис 2 0.17
Кершбаумер Константин 2 0.17
Augustine Boakye 2 0.17
Новак Михаэль 1 0.08
Балло Тьерно 1 0.08
Вергос Николаос 1 (1) 0.08
Визингер Дарио 1 0.08
Raphael Schifferl 1 0.08
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0

Карточки

Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 3 1
Газибегович Юсуф 4 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Прасс Александр 3 0
Шнегг Давид 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Хирлендер Штефан 1 0
Вютрих Грегори 1 0
Любич Иван 1 0
Саркария Манприт 1 0
Демаку Весель 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Верачниг Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
1
6%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
27%
7
30%
76-90

Пропущено

8
26
4 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
13%
4
15%
1-15
3
38%
5
19%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
3
38%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 12 8 3 1 22 - 8 27
2. Ред Булл Зальцбург 11 8 2 1 26 - 7 26
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Вена 11 5 3 3 20 - 18 18
5. Аустрия Клагенфурт 12 5 2 5 21 - 23 17
6. Вольфсбергер 12 4 2 6 24 - 25 14
7. Рапид Вена 11 4 2 5 14 - 12 14
8. Сваровски Тироль 12 4 2 6 17 - 23 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Альтах 12 3 2 7 15 - 26 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Хартберг 11 3 1 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 5 1 1 3 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 15 - 4 12
3. Штурм 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
5. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
7. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
8. Сваровски Тироль 6 2 0 4 9 - 10 6
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
Вольфсбергер Барибо Тай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Рид Leo Mikic 2 2
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 1 3
Альтах Райтер Доминик 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Штурм 3:2 Вольфсбергер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     