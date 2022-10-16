Тур: 12. Стадион: Меркур Арена.
3:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаНовак Михаэль
0:1
25' ГолБарибо Тай
1:1
48' ГолКитеишвили Отар
2:1
51' ГолБоркович Александар
3:1
54' ГолАйети Альбиан
57' Желтая карточкаБалло Тьерно
61' Желтая карточкаВерачниг Николас
3:2
90' ГолРёчер Торстен
90'+4
Ход матча
11'
25'
0:1
48'
51'
54'
3:1
57'
61'
90'
3:2
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
70
Балло
Тьерно
11
Барибо
Тай
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Штурм
Вольфсбергер
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
41 матч
43.9%
12.2%
43.9%
18 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.1%
29.3%
36.6%
14 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.25
|Эмега Эмануэль
|3
|0.25
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.17
|Айети Альбиан
|2
|0.17
|Прасс Александр
|1
|0.08
|Саркария Манприт
|1
|0.08
|Вютрих Грегори
|1
|0.08
|Боркович Александар
|1
|0.08
|Шнегг Давид
|1
|0.08
|Бовинг Виллиам
|1
|0.08
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.08
|Китеишвили Отар
|1
|0.08
|Любич Иван
|1
|0.08
|Ланг Кристоф
|1
|0.08
|Вельс Моритц
|1
|0.08
|Хорват Томи
|1 (1)
|0.08
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|6 (1)
|0.5
|Рёчер Торстен
|4
|0.33
|Мэлоун Морис
|2
|0.17
|Яшич Адис
|2
|0.17
|Кершбаумер Константин
|2
|0.17
|Augustine Boakye
|2
|0.17
|Новак Михаэль
|1
|0.08
|Балло Тьерно
|1
|0.08
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.08
|Raphael Schifferl
|1
|0.08
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Карточки
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|3
|1
|Газибегович Юсуф
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Шнегг Давид
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
23%
5
36%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
2
13%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
1
6%
76-90
Забито
22
23
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
14%
5
22%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
6
27%
7
30%
76-90
Пропущено
8
26
4 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
1
13%
4
15%
1-15
3
38%
5
19%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
3
38%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лацио - Штурм 2:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Штурм - Лацио 0:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3
Штурм - Марибор 5:1 Штурм - Аустрия Лустенау 2:0 Фейеноорд - Штурм 6:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Штурм - Митьюлланд 1:0 Штурм - Хартберг 0:0 Штурм - Аустрия Зальцбург 3:1 Рапид Вена - Штурм 1:2 Штурм - ЛАСК 0:1 Штурм - Альтах 4:0 Штурм - Динамо Киев 1:2 Рид - Штурм 1:1 Динамо Киев - Штурм 1:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Штурм - Аль-Вахда III 4:0 Вольфсбергер - Штурм 1:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|8
|3
|1
|22 - 8
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|3.
|ЛАСК
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Аустрия Вена
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|12
|5
|2
|5
|21 - 23
|17
|6.
|Вольфсбергер
|12
|4
|2
|6
|24 - 25
|14
|7.
|Рапид Вена
|11
|4
|2
|5
|14 - 12
|14
|8.
|Сваровски Тироль
|12
|4
|2
|6
|17 - 23
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|10.
|Альтах
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|11.
|Рид
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Хартберг
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|12.
|Рапид Вена
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|3.
|Штурм
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|5.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|7.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|7 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|1 3
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3