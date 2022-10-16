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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Видзев Лодзь
3:0
Второй тайм: 85'
Заглембе Любин
0'
30' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
1:0
33' Пенальти
Кройцриглер Мартин
2:0
47' Гол
Ernest Terpilowski
65' Желтая карточка
Ernest Terpilowski
3:0
66' Гол
Ганоушек Марек
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
20
Полетанович
Марко
4
Ях
Ярослав
9
Гаприндашвили
Торнике
8
Гиорбелидзе
Гурам
6
Маковский
Томаш
18
Стажиньски
Филип
33
Koki
Hinokio
39
Бохар
Дамьян
19
Rafal
Adamski
Видзев Лодзь
3-4-3
Заглембе Любин
5-3-2

История личных встреч

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
3:0
ПЛ
0:3
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
ВД
1:0
ВД
4:3
OE
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 4 0.31
Павловски Бартоломей 4 (1) 0.31
Dominik Kun 2 0.15
Липски Патрик 2 0.15
Ганоушек Марек 2 (1) 0.15
Данеляк Кароль 1 0.08
Ernest Terpilowski 1 0.08
Хансен Кристоффер 1 0.08
Сыпек Якуб 1 0.08
Кройцриглер Мартин 1 (1) 0.08
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Летневски Юлиуш 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.15
Долежал Мартин 2 0.15
Rafal Adamski 2 0.15
Стажиньски Филип 1 0.08
Маковский Томаш 1 0.08
Lukasz Lakomy 1 0.08
Гаприндашвили Торнике 1 0.08
Ходына Кацпер 1 0.08
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Kun 2 0
Санчез Джорди 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 3 0
Маковский Томаш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
43%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
3
60%
76-90

Забито

16
11
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
19%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
9%
4
27%
61-75
5
45%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Висла Плоцк 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Легия 13 7 3 3 16 - 15 24
4. Видзев Лодзь 3:0 13 7 2 4 19 - 11 23
5. Сталь Мелец 13 7 1 5 20 - 19 22
6. Погонь Щецин 13 6 4 3 21 - 17 22
7. Лех 11 5 3 3 12 - 9 18
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 0:3 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 12 1 3 8 12 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Видзев Лодзь 3:0 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
10. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
12. Заглембе Любин 0:3 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 3:0 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
5. Заглембе Любин 0:3 7 3 1 3 7 - 12 10
6. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
7. Лех 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
10. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
11. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 6 0 1 5 6 - 13 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кройцриглер Мартин из команды Видзев Лодзь забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Заглембе Любин
2.55
4.20
9.00
Все Коэффициенты
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