Тур: 13. Стадион: Видзев. Главный судья: Мусял Томаш
3:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
1:0
33' ПенальтиКройцриглер Мартин
2:0
47' ГолErnest Terpilowski
65' Желтая карточкаErnest Terpilowski
3:0
66' ГолГаноушек Марек
90' Желтая карточкаЯх Ярослав
90'+4
Ход матча
33'
47'
66'
90'
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Koki HinokioПолузащитник
-
39 Бохар ДамьянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
-
-
-
35 Filip Kocaba
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|4
|0.31
|Павловски Бартоломей
|4 (1)
|0.31
|Dominik Kun
|2
|0.15
|Липски Патрик
|2
|0.15
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.15
|Данеляк Кароль
|1
|0.08
|Ernest Terpilowski
|1
|0.08
|Хансен Кристоффер
|1
|0.08
|Сыпек Якуб
|1
|0.08
|Кройцриглер Мартин
|1 (1)
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.15
|Долежал Мартин
|2
|0.15
|Rafal Adamski
|2
|0.15
|Стажиньски Филип
|1
|0.08
|Маковский Томаш
|1
|0.08
|Lukasz Lakomy
|1
|0.08
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.08
|Ходына Кацпер
|1
|0.08
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Kun
|2
|0
|Санчез Джорди
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|3
|0
|Маковский Томаш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Ях Ярослав
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
31%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
3
60%
76-90
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
16%
1
9%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
4
36%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3 Видзев Лодзь - Тыхы 1:1 Видзев Лодзь - Подбескидзе 2:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - ЦВКС Ресовия 1:4
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|13
|9
|2
|2
|23 - 9
|29
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Видзев Лодзь
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|5.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|6.
|Погонь Щецин
|13
|6
|4
|3
|21 - 17
|22
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|9.
|Варта Познань
|13
|5
|2
|6
|12 - 13
|17
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|12
|1
|3
|8
|12 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|11.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5