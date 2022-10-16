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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Специя
0:1
Первый тайм: 5'
Кремонезе
0'
0:1
2' Гол
Дессерс Сириль

Ход матча

2'
0:1
Дессерс Сириль
(Лочошвили Лука)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Специя 79.7% (98)
X 17.9% (22)
Кремонезе 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Кремонезе
3.35
3.20
3.24
Все Коэффициенты
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
29
Кальдара
Маттиа
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
27
Амьен-Аду
Кельвен
14
Кивёр
Якуб
6
Бурабия
Мехди
33
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
Специя
3-5-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Специя
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 (1) 0.33
Бастони Симоне 2 0.22
Хольм Эмиль 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.22
Дессерс Сириль 1 0.11
Буонаюто Кристиан 1 0.11
Серникола Леонардо 1 0.11
Валери Эмануэле 1 0.11
Чофани Даниэль 1 (1) 0.11
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Николау Димитрис 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Ампаду Этан 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
43%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
5
26%
2
11%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
4
21%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0
Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
2. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
3. Лацио 0:0 Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
4. Удинезе 0:0 Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
5. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя 0:1 Заявка 10 2 2 6 7 - 18 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Кремонезе 1:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
19. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
5. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе 1:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Удинезе 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
5. Лацио 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Кремонезе 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Лочошвили Лука выиграл воздушное противоборство у Нзола М'Бала.
  • 5'
    Кремонезе пытается что-то создать.
  • 5'
    Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      1'
      Кастаньетти Микеле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Николау Димитрис из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Кремонезе начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Специя 79.7% (98)
    X 17.9% (22)
    Кремонезе 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Кремонезе
    3.35
    3.20
    3.24
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    Прогнозы на матч Специя 0:1 Кремонезе

    Исход игры
    Специя
    79.7% (98)
    Ничья
    17.9% (22)
    Кремонезе
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.5% (49)
    Меньше
    59.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    55.37% (67)
    Нет
    44.63% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Специя
    39.8% (49)
    2:1 Специя
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    15.4% (19)
    1:2 Кремонезе
    2.4% (3)
    2:0 Специя
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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