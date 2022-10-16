Тур: 10. Стадион: Альберто Пиччи. Главный судья: Манганьелло Джанлука
0'
0:1
2' ГолДессерс Сириль
1:1
19' ГолНзола М'Бала
2:1
22' ГолХольм Эмиль
2:2
52' ГолПикель Шарль
61' Желтая карточкаАгудело Кевин
86' Желтая карточкаКальдара Маттиа
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
0:1
19'
1:1
22'
2:1
52'
61'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Кремонезе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|4 (1)
|0.4
|Бастони Симоне
|2
|0.2
|Хольм Эмиль
|1
|0.1
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дессерс Сириль
|2
|0.2
|Окереке Давид
|2
|0.2
|Серникола Леонардо
|1
|0.1
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.1
|Пикель Шарль
|1
|0.1
|Валери Эмануэле
|1
|0.1
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.1
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Николау Димитрис
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Агудело Кевин
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Хоан
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Лочошвили Лука
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Забито
7
9
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
29%
2
10%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0
Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|4.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 2:2 Кремонезе
Исход игры
Специя
79.7% (98)
Ничья
17.9% (22)
Кремонезе
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.5% (49)
Меньше
59.5% (72)
Обе команды забьют
Да
55.37% (67)
Нет
44.63% (54)
Популярный счёт
1:0 Специя
39.8% (49)
2:1 Специя
35.8% (44)
1:1 Ничья
15.4% (19)
1:2 Кремонезе
2.4% (3)
2:0 Специя
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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