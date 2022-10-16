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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Специя
2:2
Конец матча
Кремонезе
0'
0:1
2' Гол
Дессерс Сириль
1:1
19' Гол
Нзола М'Бала
2:1
22' Гол
Хольм Эмиль
2:2
52' Гол
Пикель Шарль
61' Желтая карточка
Агудело Кевин
86' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:2. Гол Шарля Пикеля (видео). Ч...
2:1. Гол Эмиля Хольма (видео). Ч...
1:1. Гол Мбала Нзола (видео). Че...
0:1. Гол Сириля Дессерса (видео)...

Ход матча

2'
0:1
Дессерс Сириль
(Лочошвили Лука)
19'
Нзола М'Бала
1:1
22'
Хольм Эмиль
(Амьен-Аду Кельвен)
2:1
46'
 
Аскасибар Сантьяго
Мейте Суалихо
52'
2:2
Пикель Шарль
(Серникола Леонардо)
58'
 
Афена-Гьян Феликс
Дзанимачча Лука
58'
 
Кваглиата Джакомо
Пикель Шарль
61'
Агудело Кевин
 
64'
Мальдини Даниэль
Агудело Кевин
 
72'
 
Чофани Даниэль
Дессерс Сириль
73'
Экдаль Альбин
Кивёр Якуб
 
78'
 
Васкес Хоан
Лочошвили Лука
80'
Верде Даниэле
Хольм Эмиль
 
86'
Кальдара Маттиа
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 123
Специя 79.7% (98)
X 17.9% (22)
Кремонезе 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
29
Кальдара
Маттиа
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
6
Бурабия
Мехди
14
Кивёр
Якуб
33
Агудело
Кевин
2
Хольм
Эмиль
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
3
Валери
Эмануэле
28
Мейте
Суалихо
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
Специя
4-3-3
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Специя
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 4 (1) 0.4
Бастони Симоне 2 0.2
Хольм Эмиль 1 0.1
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дессерс Сириль 2 0.2
Окереке Давид 2 0.2
Серникола Леонардо 1 0.1
Буонаюто Кристиан 1 0.1
Пикель Шарль 1 0.1
Валери Эмануэле 1 0.1
Чофани Даниэль 1 (1) 0.1
Эскаланте Гонсало 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Николау Димитрис 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Кальдара Маттиа 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Ампаду Этан 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Агудело Кевин 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Хоан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Пикель Шарль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Лочошвили Лука 1 0
Цаджу Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
2
29%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Забито

7
9
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
29%
2
10%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
2
10%
4
19%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0 Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0
Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3
Кремонезе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Наполи 1:4 Лечче - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Лацио 0:4 Аталанта - Кремонезе 1:1
Кремонезе - Сассуоло 0:0 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Рома - Кремонезе 1:0 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - СПАЛ 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0 Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
4. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
5. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Болонья 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
17. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
5. Наполи 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Болонья 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Специя: 54%, Кремонезе: 46%.
  • 94'
    Ампаду Этан успешно блокирует удар.
  • 94'
    Аскасибар Сантьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Мальдини Даниэль из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Джакомо Квальята навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Специя 79.7% (98)
    X 17.9% (22)
    Кремонезе 2.4% (3)
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    Прогнозы на матч Специя 2:2 Кремонезе

    Исход игры
    Специя
    79.7% (98)
    Ничья
    17.9% (22)
    Кремонезе
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.5% (49)
    Меньше
    59.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    55.37% (67)
    Нет
    44.63% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Специя
    39.8% (49)
    2:1 Специя
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    15.4% (19)
    1:2 Кремонезе
    2.4% (3)
    2:0 Специя
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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