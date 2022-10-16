Джакомо Квальята навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Emanuele Valeri нанес удар, но тот был заблокирован.

Джакомо Квальята решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Специя

44' Лочошвили Лука не смог попасть в створ ударом издали

44' Emanuele Valeri нанес удар, но тот был заблокирован.

44' Окереке Давид из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

41' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Бьянкетти Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Серникола Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Emanuele Valeri выиграл воздушное противоборство у Хольм Эмиль

38' Окереке Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Дзанимачча Лука пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

38' Дзанимачча Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кремонезе пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Хольм Эмиль выиграл воздушное противоборство у Emanuele Valeri.

33' Удар от ворот произведет Специя

33' Кастаньетти Микеле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Дзанимачча Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

27' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Специя

25' Пикель Шарль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Бьянкетти Маттео из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Г О О О О Л - Хольм Эмиль забивает с левой ноги!

22' Амьен-Аду Кельвен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кремонезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

19' Г О О О О Л - Нзола М'Бала забивает ударом с правой ноги!

18' Удар от ворот произведет Специя

17' Кивёр Якуб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Специя пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Кивёр Якуб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Кремонезе

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Серникола Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Серникола Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Карнесекки Марко взял и забрал мяч на выходе

12' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Emanuele Valeri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Кивёр Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Emanuele Valeri из команды Кремонезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Кремонезе будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Лочошвили Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Пикель Шарль из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Кастаньетти Микеле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кремонезе начинает с центра поля