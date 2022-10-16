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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 5'
Ньюкасл
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 89 Владение мячом, % 11

Владение мячом

Прогнозы 140
Манчестер Юнайтед 85% (119)
X 7.9% (11)
Ньюкасл 7.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ньюкасл
3.80
3.80
3.92
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
18
Каземиро
Карлос
17
Фред
Сантос
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
7
Роналду
Криштиану
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
23
Мёрфи
Джейкоб
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

27 матчей

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.38
Антони 3 0.38
Марсьяль Антони 2 (1) 0.25
Санчо Джедон 2 0.25
Фернандеш Бруну 1 0.13
Роналду Криштиану 1 0.13
Эриксен Кристиан 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 4 0.44
Уилсон Каллум 3 0.33
Гимараэс Бруно 2 0.22
Исак Александр 2 (1) 0.22
Сен-Максимен Аллан 1 0.11
Триппьер Киран 1 0.11
Лонгстафф Шон 1 0.11
Шёр Фабиан 1 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.11
Уиллок Джо 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 0
Жоэлинтон 3 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

11
6
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

16
10
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 10 8 1 1 23 - 10 25
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
10. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Лидс 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
16. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Лидс 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
8. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
19. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Челси 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс 0:0 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    6'
    Роналду ворвался в штрафную с левого края и исполнил прострел в центр, но Шер выбил мяч на угловой, после чего получил травму, вылетев за пределы поля.
  • 5'
    Напомним, что сегодня встречаются соседи по турнирной таблице - пятое и шестое места занимают команды с разницей в одно очко. У "МЮ", правда, игра в запасе.
  • 4'
    Пока солидное территориальное преимущество у хозяев поля, не удается "Ньюкаслу" организовать контригру.
  • 3'
    Первый удар в сегодняшнем матче наносит Фред, стреляющий метров с 14 чуть левее створа. Пристрелка началась.
  • 2'
    Интересно, что сегодня впервые с самого первого тура в стартовом составе "МЮ" в АПЛ появляется Криштиану Роналду. Ждем голевых свершений от ветерана?
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 11-го тура Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимает "Ньюкасл". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Манчестер Юнайтед
85.5% (124)
Ничья
7.6% (11)
Ньюкасл
6.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (83)
Меньше
30.83% (37)
Обе команды забьют
Да
73.33% (88)
Нет
26.67% (32)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.6% (56)
2:0 Манчестер Юнайтед
11.7% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
9% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.5% (8)
1:2 Ньюкасл
5.5% (8)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:2 Манчестер Юнайтед
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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