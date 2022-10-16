Первый тайм

6' Роналду ворвался в штрафную с левого края и исполнил прострел в центр, но Шер выбил мяч на угловой, после чего получил травму, вылетев за пределы поля.

5' Напомним, что сегодня встречаются соседи по турнирной таблице - пятое и шестое места занимают команды с разницей в одно очко. У "МЮ", правда, игра в запасе.

4' Пока солидное территориальное преимущество у хозяев поля, не удается "Ньюкаслу" организовать контригру.

3' Первый удар в сегодняшнем матче наносит Фред, стреляющий метров с 14 чуть левее створа. Пристрелка началась.

2' Интересно, что сегодня впервые с самого первого тура в стартовом составе "МЮ" в АПЛ появляется Криштиану Роналду. Ждем голевых свершений от ветерана?