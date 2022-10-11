Тур: 11. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
27 матчей
63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|3
|0.38
|Антони
|3
|0.38
|Марсьяль Антони
|2 (1)
|0.25
|Санчо Джедон
|2
|0.25
|Фернандеш Бруну
|1
|0.13
|Роналду Криштиану
|1
|0.13
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|4
|0.44
|Уилсон Каллум
|3
|0.33
|Гимараэс Бруно
|2
|0.22
|Исак Александр
|2 (1)
|0.22
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.11
|Триппьер Киран
|1
|0.11
|Лонгстафф Шон
|1
|0.11
|Шёр Фабиан
|1
|0.11
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.11
|Уиллок Джо
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|4
|0
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Жоэлинтон
|3
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
11
6
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
16
10
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
1
6%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|20.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|6 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Исход игры
Манчестер Юнайтед
84.6% (33)
Ничья
10.3% (4)
Ньюкасл
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
38.5% (15)
2:0 Манчестер Юнайтед
23.1% (9)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.3% (4)
2:2 Ничья
5.1% (2)
1:2 Ньюкасл
5.1% (2)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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