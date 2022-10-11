  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Манчестер Юнайтед
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 39
Манчестер Юнайтед 84.6% (33)
X 10.3% (4)
Ньюкасл 5.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ньюкасл
3.75
4.05
3.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
25%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

27 матчей

63%
22.2%
14.8%
17 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:5
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 3 0.38
Антони 3 0.38
Марсьяль Антони 2 (1) 0.25
Санчо Джедон 2 0.25
Фернандеш Бруну 1 0.13
Роналду Криштиану 1 0.13
Эриксен Кристиан 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 4 0.44
Уилсон Каллум 3 0.33
Гимараэс Бруно 2 0.22
Исак Александр 2 (1) 0.22
Сен-Максимен Аллан 1 0.11
Триппьер Киран 1 0.11
Лонгстафф Шон 1 0.11
Шёр Фабиан 1 0.11
Мёрфи Джейкоб 1 0.11
Уиллок Джо 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 4 0
Фернандеш Бруну 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Шоу Люк 1 0
Фред Сантос 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 3 0
Жоэлинтон 3 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

11
6
9 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

16
10
11 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
19%
1
10%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
5
31%
1
10%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
19%
3
30%
61-75
1
6%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Манчестер Юнайтед - Райо Вальекано 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1 Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Ньюкасл
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0
Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Манчестер Юнайтед 84.6% (33)
    X 10.3% (4)
    Ньюкасл 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ньюкасл
    3.75
    4.05
    3.77
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    84.6% (33)
    Ничья
    10.3% (4)
    Ньюкасл
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    38.5% (15)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    23.1% (9)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    1:2 Ньюкасл
    5.1% (2)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     