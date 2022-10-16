Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Субименди Мартин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

40' Команда Сельта сравняла счет! Игра продолжается!

39' Г О О О О Л - Аспас Яго забивает ударом с левой ноги!

39' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Сельта

35' Сорлот Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Рико Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Команда Реал Сосьедад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Габриэль Вейга ослабляет давление, выбив мяч.

29' Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Ильяраменди Асьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

24' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ильяраменди Асьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Сельта

20' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ильяраменди Асьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оскар Родригес из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Удар от ворот произведет Сельта

15' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Муньос Айхен получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Субельдия Игор получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Субельдия Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

6' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Муньос Айхен получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Муньос Айхен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сельта начинает с центра поля