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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Сельта
1:1
Перерыв
Реал Сосьедад
0'
24' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
0:1
30' Гол
Ильяраменди Асьер
1:1
39' Гол
Аспас Яго
45' Желтая карточка
Ле Норман Робен
45' Желтая карточка
Субименди Мартин
45' Желтая карточка
Ларсен Йорген

Ход матча

24'
 
Ильяраменди Асьер
28'
 
Рико Диего
Муньос Айхен
30'
0:1
Ильяраменди Асьер
39'
Аспас Яго
1:1
45'
 
Ле Норман Робен
45'
 
Субименди Мартин
45'
Ларсен Йорген
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 122
Сельта 18% (22)
X 43.4% (53)
Реал Сосьедад 38.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Реал Сосьедад
3.15
3.30
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
28
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
4
Ильяраменди
Асьер
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
Сельта
4-1-3-2
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Сельта
Реал Сосьедад

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.67
Вейга Габриэль 2 0.22
Оскар Родригес 1 0.11
Пасьенса Гонсало 1 0.11
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.56
Сорлот Александр 3 0.33
Кубо Такефуса 2 0.22
Субименди Мартин 1 0.11
Ильяраменди Асьер 1 0.11
Исак Александр 1 0.11
Умар Садик 1 0.11
Мерино Микель 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 2 0
Мальо Уго 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Нуньес Унай 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Серви Франко 0 1
Марчесин Агустин 1 0
Оскар Родригес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Браис Мендес 3 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субельдия Игор 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сильва Давид 1 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
5. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта 1:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
16. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
4. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Сельта 1:1 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
4. Реал Сосьедад 1:1 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта 1:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
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    Прогнозы 122
    Сельта 18% (22)
    X 43.4% (53)
    Реал Сосьедад 38.5% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.15
    3.30
    3.95
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    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Сельта
    18% (22)
    Ничья
    43.4% (53)
    Реал Сосьедад
    38.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (45)
    Меньше
    62.5% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (48)
    1:2 Реал Сосьедад
    24.6% (30)
    1:0 Сельта
    9.8% (12)
    0:1 Реал Сосьедад
    9.8% (12)
    2:1 Сельта
    7.4% (9)
    2:3 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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