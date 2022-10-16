Тур: 9. Стадион: Балаидос. Главный судья: Куадра Гильермо
1:1
Перерыв
0'
24' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
0:1
30' ГолИльяраменди Асьер
1:1
39' ГолАспас Яго
45' Желтая карточкаЛе Норман Робен
45' Желтая карточкаСубименди Мартин
45' Желтая карточкаЛарсен Йорген
Ход матча
30'
39'
1:1
45'
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Реал Сосьедад
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.67
|Вейга Габриэль
|2
|0.22
|Оскар Родригес
|1
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.11
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.56
|Сорлот Александр
|3
|0.33
|Кубо Такефуса
|2
|0.22
|Субименди Мартин
|1
|0.11
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.11
|Исак Александр
|1
|0.11
|Умар Садик
|1
|0.11
|Мерино Микель
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Вейга Габриэль
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сильва Давид
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
4
40%
2
15%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|5.
|Реал Сосьедад
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Сельта
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Реал Сосьедад
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|15.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|1:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Сельта 1:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
18% (22)
Ничья
43.4% (53)
Реал Сосьедад
38.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (45)
Меньше
62.5% (75)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (48)
1:2 Реал Сосьедад
24.6% (30)
1:0 Сельта
9.8% (12)
0:1 Реал Сосьедад
9.8% (12)
2:1 Сельта
7.4% (9)
2:3 Реал Сосьедад
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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