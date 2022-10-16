Тур: 9. Стадион: Балаидос. Зрители: 13101 Главный судья: Куадра Гильермо
1:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
0:1
30' ГолИльяраменди Асьер
1:1
39' ГолАспас Яго
45' Желтая карточкаЛе Норман Робен
45' Желтая карточкаСубименди Мартин
45' Желтая карточкаЛарсен Йорген
49' Желтая карточкаМальо Уго
1:2
54' ГолСубельдия Игор
68' Желтая карточкаСильва Давид
69' Желтая карточкаСубельдия Игор
77' Желтая карточкаПерес Карлес
81' Желтая карточкаМингеса Оскар
89' Желтая карточкаБарренечеа Андер
90' Желтая карточкаМарчесин Агустин
90' Желтая карточкаНаварро Роберто
90' Красная карточкаПасьенса Гонсало
90'+4
Ход матча
30'
39'
1:1
45'
45'
45'
49'
54'
1:2
68'
69'
77'
81'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Реал Сосьедад
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед
29 матчей
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.67
|Вейга Габриэль
|2
|0.22
|Оскар Родригес
|1
|0.11
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.11
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|5
|0.56
|Сорлот Александр
|3
|0.33
|Кубо Такефуса
|2
|0.22
|Субименди Мартин
|1
|0.11
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.11
|Исак Александр
|1
|0.11
|Субельдия Игор
|1
|0.11
|Умар Садик
|1
|0.11
|Мерино Микель
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|3
|0
|Ларсен Йорген
|3
|0
|Аспас Яго
|2
|0
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Айду Джозеф
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Нуньес Унай
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Вейга Габриэль
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|0
|1
|Серви Франко
|0
|1
|Оскар Родригес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Субельдия Игор
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Сильва Давид
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Субименди Мартин
|2
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|20 - 7
|25
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 2
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|6.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|16.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|17.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Барселона
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|15.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 2
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Сельта 1:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Сельта
18% (22)
Ничья
43.4% (53)
Реал Сосьедад
38.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (45)
Меньше
62.5% (75)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (48)
1:2 Реал Сосьедад
24.6% (30)
1:0 Сельта
9.8% (12)
0:1 Реал Сосьедад
9.8% (12)
2:1 Сельта
7.4% (9)
2:3 Реал Сосьедад
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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