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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 13101 Главный судья: Куадра Гильермо
Сельта
1:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
24' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
0:1
30' Гол
Ильяраменди Асьер
1:1
39' Гол
Аспас Яго
45' Желтая карточка
Ле Норман Робен
45' Желтая карточка
Субименди Мартин
45' Желтая карточка
Ларсен Йорген
49' Желтая карточка
Мальо Уго
1:2
54' Гол
Субельдия Игор
68' Желтая карточка
Сильва Давид
69' Желтая карточка
Субельдия Игор
77' Желтая карточка
Перес Карлес
81' Желтая карточка
Мингеса Оскар
89' Желтая карточка
Барренечеа Андер
90' Желтая карточка
Марчесин Агустин
90' Желтая карточка
Наварро Роберто
90' Красная карточка
Пасьенса Гонсало
90'+4

Ход матча

24'
 
Ильяраменди Асьер
28'
 
Рико Диего
Муньос Айхен
30'
0:1
Ильяраменди Асьер
39'
Аспас Яго
1:1
45'
 
Ле Норман Робен
45'
 
Субименди Мартин
45'
Ларсен Йорген
 
46'
 
Мерино Микель
Ильяраменди Асьер
49'
Мальо Уго
 
54'
1:2
Субельдия Игор
(Браис Мендес)
65'
Мингеса Оскар
Мальо Уго
 
65'
Перес Карлес
Вейга Габриэль
 
68'
 
Сильва Давид
68'
 
Ариц Элустондо
Горосабел Андони
69'
 
Субельдия Игор
75'
 
Наварро Роберто
Сильва Давид
75'
 
Барренечеа Андер
Кубо Такефуса
77'
Перес Карлес
 
79'
Пасьенса Гонсало
Серви Франко
 
81'
Мингеса Оскар
 
89'
 
Барренечеа Андер
90'
Марчесин Агустин
 
90'
 
Наварро Роберто
90'
Пасьенса Гонсало
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 7
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Сельта 18% (22)
X 43.4% (53)
Реал Сосьедад 38.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
28
Вейга
Габриэль
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
18
Ларсен
Йорген
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
4
Ильяраменди
Асьер
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
Сельта
4-1-3-2
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Сельта
Реал Сосьедад

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

29 матчей

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
П
3:1
КК
2:0
П
2:1
КК
1:1
П
1:2
П
2:3
П
2:2
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
2:2
П
2:2
П
4:3
П
1:1
П
2:1
С
2:0
С
0:1
С
2:2
С
0:0
КК
2:0
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 6 (1) 0.67
Вейга Габриэль 2 0.22
Оскар Родригес 1 0.11
Пасьенса Гонсало 1 0.11
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 5 0.56
Сорлот Александр 3 0.33
Кубо Такефуса 2 0.22
Субименди Мартин 1 0.11
Ильяраменди Асьер 1 0.11
Исак Александр 1 0.11
Субельдия Игор 1 0.11
Умар Садик 1 0.11
Мерино Микель 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 3 0
Ларсен Йорген 3 0
Аспас Яго 2 0
Марчесин Агустин 2 0
Тапия Ренато 2 0
Айду Джозеф 2 0
Галан Хави 2 0
Нуньес Унай 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Пасьенса Гонсало 0 1
Серви Франко 0 1
Оскар Родригес 1 0
Перес Карлес 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Ариц Элустондо 3 0
Субельдия Игор 3 0
Браис Мендес 3 0
Сильва Давид 2 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Горосабел Андони 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субименди Мартин 2 0
Сорлот Александр 1 0
Фернандес Карлос 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Наварро Роберто 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Сола Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Сельта 1:0 Сельта - Бетис 1:0 Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1
Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Сосьедад - Шериф 3:0 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0 Шериф - Реал Сосьедад 0:2 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 8 1 0 20 - 7 25
2. Барселона 0:1 Заявка 9 7 1 1 20 - 2 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
5. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
6. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
16. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Барселона 0:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 2 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
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    Прогнозы 122
    Сельта 18% (22)
    X 43.4% (53)
    Реал Сосьедад 38.5% (47)
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    Прогнозы на матч Сельта 1:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Сельта
    18% (22)
    Ничья
    43.4% (53)
    Реал Сосьедад
    38.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (45)
    Меньше
    62.5% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (48)
    1:2 Реал Сосьедад
    24.6% (30)
    1:0 Сельта
    9.8% (12)
    0:1 Реал Сосьедад
    9.8% (12)
    2:1 Сельта
    7.4% (9)
    2:3 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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