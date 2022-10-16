Милитао сейчас размял Лунина, который заскучал уже в рамке. Смог он сыграть в сторону от рамки, испытывая серьезное давление со стороны противника.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 1:0! Открывает счет «Реал» в этой встрече! Винисиус рванул к воротам соперника по левой бровке. Сблизился он с кипером, после чего выстрелил во вратаря, а на добивании был первым Бензема, который переправил сферу в сетку!

«Реал» продолжает владеть инициативой на поле. Мяч с левого фланга полетел в сторону Бензема, который опередил соперника, но пробил выше цели.

Дембеле с левого края выполнил прострел в штрафную «Реала», но некому было отправить сферу в сетку. Игроки "Реала" достойно сыграли в обороне, выбив мяч в центр поля.

Передача на Левандовски, который в центре получил мяч, после чего попытался продвинуться к воротам, но поднял флажок уже рефери. "Вне игры".

Рафинья с правого края забегал в атаку. Выполнял он прострельный пас в центр штрафной, где до мяча первым добрался один из защитников «Реала». Снова вынос в центр поля.

Рафинья продолжает сейчас лежать на газоне. В одном из эпизодов он получил от соперника по шее. Честно говоря, удар не в лицо пришелся, а ведь Рафинья принялся доказывать обратное.

11' Винисиус попытался пройти к воротам соперника, но не увидел он варианта для продвижения вперед. Последовал перевод в итоге на правый край, где все-таки оказался в офсайде Карвахаль.

10' А угловой не удалось качественно подать мадридцам. До Милитао снаряд не дошел. Партнер сбрасывал мяч головой в центр, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела.

9' ВИНИСИУС! Опасный момент! Классно он сместился в центр, после чего из-под защитника нанес выстрел в дальний угол. Рикошет привел к тому, что мяч улетел за лицевую линию. Первый в матче угловой удар.

8' Бальде сейчас попытался сбросить мяч в руки своему голкиперу, но приходится в пожарном ключе дорабатывать в обороне самому же футболисту гостей.

6' Получает сейчас удар по ногам Эрик Гарсия, но удается ему устоять и протиснуться к воротам. Рафинья отдает на Эрика пас, и тот пробивает прямо в руки Лунину.

5' Интересно, что на первых минутах встречи мадридский "Реал" владеет инициативой. Пытается коллектив Анчелотти что-то придумать по правой бровке, но плотно держат "сливочных" гости.

4' Винисиус сейчас под Кунде пытался подставиться, упал даже Жуниор на газон, однако арбитр никак не отреагировал на этот эпизод, да и со стороны показалось, что сам рухнул на газон игрок "Реала". Без посторонней помощи.