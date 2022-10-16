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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Мадрид
1:0
Первый тайм: 29'
Барселона
0'
1:0
12' Гол
Бензема Карим

Ход матча

12'
Бензема Карим
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 477
Реал Мадрид 61.8% (295)
X 10.1% (48)
Барселона 28.1% (134)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
3.00
3.90
3.80
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
18
Чуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
28
Бальде
Алехандро
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
8
Педри
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
Реал Мадрид
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед

49 матчей

34.7%
20.4%
44.9%
17 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.4%
53.1%
24.5%
11 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.5%
34.7%
40.8%
12 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 0.56
Родриго 3 0.33
Вальверде Федерико 3 0.33
Бензема Карим 3 (1) 0.33
Алаба Давид 1 0.11
Модрич Лука 1 0.11
Рюдигер Антонио 1 0.11
Васкес Лукас 1 0.11
Милитао Эдер 1 0.11
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 1
Фати Ансу 2 0.22
Дембеле Усман 2 0.22
Педри 2 0.22
Рафинья Диас 1 0.11
Роберто Серхи 1 0.11
Депай Мемфис 1 0.11
Де Йонг Френки 1 0.11
Гарсия Эрик 1 0.11
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 1
Кесси Франк 2 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1
Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 9 8 1 0 20 - 7 25
2. Барселона 0:1 Заявка 9 7 1 1 20 - 2 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
5. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
6. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
15. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
16. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Барселона 0:1 Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 2 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Рафинья продолжает сейчас лежать на газоне. В одном из эпизодов он получил от соперника по шее. Честно говоря, удар не в лицо пришелся, а ведь Рафинья принялся доказывать обратное.
  • 19'
    Рафинья с правого края забегал в атаку. Выполнял он прострельный пас в центр штрафной, где до мяча первым добрался один из защитников «Реала». Снова вынос в центр поля.
  • Офсайд
    18'
    Передача на Левандовски, который в центре получил мяч, после чего попытался продвинуться к воротам, но поднял флажок уже рефери. "Вне игры".
  • 16'
    Дембеле с левого края выполнил прострел в штрафную «Реала», но некому было отправить сферу в сетку. Игроки "Реала" достойно сыграли в обороне, выбив мяч в центр поля.
  • 15'
    «Реал» продолжает владеть инициативой на поле. Мяч с левого фланга полетел в сторону Бензема, который опередил соперника, но пробил выше цели.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 1:0!
    Открывает счет «Реал» в этой встрече! Винисиус рванул к воротам соперника по левой бровке. Сблизился он с кипером, после чего выстрелил во вратаря, а на добивании был первым Бензема, который переправил сферу в сетку!
  • 12'
    Милитао сейчас размял Лунина, который заскучал уже в рамке. Смог он сыграть в сторону от рамки, испытывая серьезное давление со стороны противника.
  • Офсайд
    11'
    Винисиус попытался пройти к воротам соперника, но не увидел он варианта для продвижения вперед. Последовал перевод в итоге на правый край, где все-таки оказался в офсайде Карвахаль.
  • Угловой
    10'
    А угловой не удалось качественно подать мадридцам. До Милитао снаряд не дошел. Партнер сбрасывал мяч головой в центр, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела.
  • Опасный момент
    9'
    ВИНИСИУС! Опасный момент! Классно он сместился в центр, после чего из-под защитника нанес выстрел в дальний угол. Рикошет привел к тому, что мяч улетел за лицевую линию. Первый в матче угловой удар.
  • 8'
    Бальде сейчас попытался сбросить мяч в руки своему голкиперу, но приходится в пожарном ключе дорабатывать в обороне самому же футболисту гостей.
  • 6'
    Получает сейчас удар по ногам Эрик Гарсия, но удается ему устоять и протиснуться к воротам. Рафинья отдает на Эрика пас, и тот пробивает прямо в руки Лунину.
  • 5'
    Интересно, что на первых минутах встречи мадридский "Реал" владеет инициативой. Пытается коллектив Анчелотти что-то придумать по правой бровке, но плотно держат "сливочных" гости.
  • 4'
    Винисиус сейчас под Кунде пытался подставиться, упал даже Жуниор на газон, однако арбитр никак не отреагировал на этот эпизод, да и со стороны показалось, что сам рухнул на газон игрок "Реала". Без посторонней помощи.
  • 3'
    Первая атака со стороны "Реала". Идет подача с правого края на Вальверде, которому не удается добраться до мяча. За разминку это наступление мадридцев сойдет.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Футболисты "Реала" сегодня вышли на футбольное поле в своих традиционных сливочных цветах, в то время, как игроки "Барселоны" предстали перед нами в сине-гранатовом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча в Мадриде стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    61.8% (295)
    Ничья
    10.1% (48)
    Барселона
    28.1% (134)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.98% (97)
    Меньше
    23.02% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    91.27% (115)
    Нет
    8.73% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    12.6% (60)
    1:1 Ничья
    3.8% (18)
    1:2 Барселона
    2.5% (12)
    2:2 Ничья
    2.3% (11)
    3:2 Реал Мадрид
    1.5% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    1.5% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    0.8% (4)
    0:1 Барселона
    0.4% (2)
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    Реал Мадрид
    Барселона
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