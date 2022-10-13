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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Реал Мадрид 58.7% (27)
X 17.4% (8)
Барселона 23.9% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Барселона
3.20
3.80
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед

49 матчей

34.7%
20.4%
44.9%
17 побед 10 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.4%
53.1%
24.5%
11 побед 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.5%
34.7%
40.8%
12 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 5 0.63
Родриго 3 0.38
Вальверде Федерико 3 0.38
Бензема Карим 3 (1) 0.38
Алаба Давид 1 0.13
Модрич Лука 1 0.13
Рюдигер Антонио 1 0.13
Васкес Лукас 1 0.13
Милитао Эдер 1 0.13
Чуамени Орельен 0 0
Кроос Тони 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Себальос Дани 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 9 1.13
Фати Ансу 2 0.25
Дембеле Усман 2 0.25
Педри 2 0.25
Рафинья Диас 1 0.13
Роберто Серхи 1 0.13
Депай Мемфис 1 0.13
Де Йонг Френки 1 0.13
Гарсия Эрик 1 0.13
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Менди Ферлан 2 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 1
Кесси Франк 2 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1
Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 8 7 1 0 20 - 1 22
2. Реал Мадрид Заявка 8 7 1 0 19 - 7 22
3. Атлетик Б Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
4. Атлетико М Заявка 8 5 1 2 14 - 7 16
5. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
6. Реал Сосьедад Заявка 8 5 1 2 13 - 11 16
7. Валенсия Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 8 3 1 4 10 - 12 10
11. Сельта Заявка 8 3 1 4 9 - 14 10
12. Мальорка Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
13. Вальядолид Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Жирона Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
15. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
16. Хетафе Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Севилья Заявка 8 1 3 4 8 - 14 6
18. Эспаньол Заявка 8 1 3 4 11 - 16 6
19. Кадис Заявка 8 1 2 5 3 - 16 5
20. Эльче Заявка 8 0 2 6 4 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
3. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
5. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
6. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
7. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
11. Райо Вальекано Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
20. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
15. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
16. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 4 0 0 4 1 - 12 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Акунья Маркос 1 3
Осасуна Унаи Гарсия 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 43 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Реал Мадрид 58.7% (27)
    X 17.4% (8)
    Барселона 23.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    3.20
    3.80
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    58.7% (27)
    Ничья
    17.4% (8)
    Барселона
    23.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (28)
    Меньше
    20% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    94.29% (33)
    Нет
    5.71% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    26.1% (12)
    1:2 Барселона
    13% (6)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    3:2 Реал Мадрид
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    3:1 Реал Мадрид
    4.3% (2)
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    Реал Мадрид
    Барселона
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