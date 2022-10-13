Тур: 9. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Санчес Хосе
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
60%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 20 побед
49 матчей
34.7%
20.4%
44.9%
17 побед 10 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.4%
53.1%
24.5%
11 побед 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.5%
34.7%
40.8%
12 побед 17 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|5
|0.63
|Родриго
|3
|0.38
|Вальверде Федерико
|3
|0.38
|Бензема Карим
|3 (1)
|0.38
|Алаба Давид
|1
|0.13
|Модрич Лука
|1
|0.13
|Рюдигер Антонио
|1
|0.13
|Васкес Лукас
|1
|0.13
|Милитао Эдер
|1
|0.13
|Чуамени Орельен
|0
|0
|Кроос Тони
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|9
|1.13
|Фати Ансу
|2
|0.25
|Дембеле Усман
|2
|0.25
|Педри
|2
|0.25
|Рафинья Диас
|1
|0.13
|Роберто Серхи
|1
|0.13
|Депай Мемфис
|1
|0.13
|Де Йонг Френки
|1
|0.13
|Гарсия Эрик
|1
|0.13
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|4
|1
|Кесси Франк
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
5
26%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Реал Мадрид - Осасуна 1:1
Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 2:0 Реал Мадрид - Мальорка 4:1 Селтик - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:4 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Айнтрахт Фр 2:0 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Реал Мадрид - Америка Мехико 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Кадис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Леванте 6:0
Барселона
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0 Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1
Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 1
|22
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 7
|22
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Бетис
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|7.
|Валенсия
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|11.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|15.
|Альмерия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|16.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Севилья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 16
|5
|20.
|Эльче
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|5.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|7.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|17.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|19.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|15.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 12
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|8
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
|Осасуна
|Унаи Гарсия
|1 3
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
58.7% (27)
Ничья
17.4% (8)
Барселона
23.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
80% (28)
Меньше
20% (7)
Обе команды забьют
Да
94.29% (33)
Нет
5.71% (2)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
26.1% (12)
1:2 Барселона
13% (6)
1:1 Ничья
10.9% (5)
3:2 Реал Мадрид
10.9% (5)
2:2 Ничья
6.5% (3)
3:1 Реал Мадрид
4.3% (2)
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