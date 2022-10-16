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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Andrea Colombo
Лацио
0:0
Первый тайм: 6'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 126
Лацио 82.5% (104)
X 13.5% (17)
Удинезе 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Удинезе
3.75
3.80
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
5
Весино
Матиас
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Лацио
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Удинезе

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

32 матча

53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.6
Милинкович-Савич Сергей 3 0.3
Дзакканьи Маттиа 3 0.3
Альберто Луис 3 0.3
Педро Родригес 2 0.2
Андерсон Фелипе 1 0.1
Весино Матиас 1 0.1
Романьоли Алессио 1 0.1
Хюсай Эльсейд 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.5
Самарджич Лазар 2 0.2
Бийол Яка 2 0.2
Удоги Дестини 2 0.2
Делофеу Херард 1 0.1
Перейра Роберто 1 0.1
Ловрич Санди 1 0.1
Бекао Родриго 1 0.1
Арслан Толгай-Али 1 0.1
Масина Адам 1 0.1
Перес Неуэн 1 0.1
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 4 0
Удоги Дестини 4 0
Перес Неуэн 2 1
Перейра Роберто 3 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Андреа Соттил 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Бийол Яка 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
20%
2
11%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
7
35%
8
44%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0
Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0
Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3
Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
2. Наполи Заявка 9 7 2 0 22 - 7 23
3. Лацио 0:0 Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
4. Удинезе 0:0 Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
5. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя 0:1 Заявка 10 2 2 6 7 - 18 8
16. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
17. Болонья Заявка 9 1 4 4 8 - 14 7
18. Кремонезе 1:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 19 6
19. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
5. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе 1:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Удинезе 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
5. Лацио 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Кремонезе 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
13. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
15. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя 0:1 Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Фиорентина Роша Игор II 1 3
Весь список
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      Удинезе начинает с центра поля
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      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Лацио 82.5% (104)
    X 13.5% (17)
    Удинезе 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Удинезе
    3.75
    3.80
    3.40
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    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Лацио
    82.7% (105)
    Ничья
    13.4% (17)
    Удинезе
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (90)
    Меньше
    26.83% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.67% (98)
    Нет
    20.33% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    59.1% (75)
    2:0 Лацио
    15% (19)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    1:0 Лацио
    4.7% (6)
    1:2 Удинезе
    3.9% (5)
    3:2 Лацио
    1.6% (2)
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