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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Andrea Colombo
Лацио
0:0
Конец матча
Удинезе
0'
7' Желтая карточка
Бекао Родриго
54' Желтая карточка
Перес Неуэн
74' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
79' Желтая карточка
Ловрич Санди
90' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
90'+4
Лучшие моменты (видео). Чемпиона...

Ход матча

7'
 
Бекао Родриго
29'
Педро Родригес
Иммобиле Чиро
 
54'
 
Перес Неуэн
62'
 
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
62'
 
Ловрич Санди
Самарджич Лазар
63'
 
Эбосс Энцо
Бекао Родриго
65'
Альберто Луис
Катальди Данило
 
70'
 
Арслан Толгай-Али
Макенго Жан-Виктор
74'
Милинкович-Савич Сергей
 
79'
 
Ловрич Санди
83'
 
Эхизибуэ Кингсли
Удоги Дестини
88'
Канчельери Маттео
Андерсон Фелипе
 
90'
 
Эхизибуэ Кингсли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Лацио 82.7% (105)
X 13.4% (17)
Удинезе 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
5
Весино
Матиас
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Лацио
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Удинезе

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

32 матча

53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.6
Милинкович-Савич Сергей 3 0.3
Дзакканьи Маттиа 3 0.3
Альберто Луис 3 0.3
Педро Родригес 2 0.2
Андерсон Фелипе 1 0.1
Весино Матиас 1 0.1
Романьоли Алессио 1 0.1
Хюсай Эльсейд 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.5
Самарджич Лазар 2 0.2
Бийол Яка 2 0.2
Удоги Дестини 2 0.2
Делофеу Херард 1 0.1
Перейра Роберто 1 0.1
Ловрич Санди 1 0.1
Бекао Родриго 1 0.1
Арслан Толгай-Али 1 0.1
Масина Адам 1 0.1
Перес Неуэн 1 0.1
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Марушич Адам 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Андреа Соттил 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Ловрич Санди 1 0
Бийол Яка 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

20
18
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
20%
2
11%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
7
35%
8
44%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0
Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0
Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3
Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 10 7 3 0 22 - 7 24
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
4. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
5. Милан Заявка 9 6 2 1 18 - 9 20
6. Рома Заявка 9 6 1 2 12 - 9 19
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
14. Фиорентина Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Болонья 0:0 Заявка 10 1 5 4 8 - 14 8
17. Лечче Заявка 9 1 4 4 8 - 11 7
18. Верона Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 9 0 3 6 5 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
2. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
3. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
4. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
5. Наполи 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Верона Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
18. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
5. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
6. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Болонья 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
18. Фиорентина Заявка 4 0 1 3 1 - 4 1
19. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 91'
    Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Лацио: 54%, Удинезе: 46%.
  • 89'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 89'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Андерсон Фелипе уходит с поля и его заменяет Канчельери Маттео
  • 88'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Лацио 82.7% (105)
    X 13.4% (17)
    Удинезе 3.9% (5)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Лацио
    82.7% (105)
    Ничья
    13.4% (17)
    Удинезе
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (90)
    Меньше
    26.83% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    79.67% (98)
    Нет
    20.33% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    59.1% (75)
    2:0 Лацио
    15% (19)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.5% (7)
    1:0 Лацио
    4.7% (6)
    1:2 Удинезе
    3.9% (5)
    3:2 Лацио
    1.6% (2)
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