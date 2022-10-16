Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Удинезе

41' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Катальди Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Весино Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Удар от ворот произведет Лацио

34' Самарджич Лазар не смог попасть в створ ударом издали

34' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Бекао Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Милинкович-Савич Сергей нанес удар головой, но Марко Сильвестри спокойно отбил мяч.

28' Андерсон Фелипе из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хорошую попытку сделал Андерсон Фелипе . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Милинкович-Савич Сергей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет Лацио

20' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Делофеу Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Удинезе

17' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

17' Перейра Роберто из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Лацио

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Самарджич Лазар и попал в перекладину!

13' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удоги Дестини из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

12' Катальди Данило навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Бекао Родриго получил желтую карточку от судьи

7' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Перес Неуэн нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

6' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Лацио

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Удинезе начинает с центра поля