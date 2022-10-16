Тур: 10. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Andrea Colombo
0'
7' Желтая карточкаБекао Родриго
54' Желтая карточкаПерес Неуэн
74' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
79' Желтая карточкаЛоврич Санди
90' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
54'
79'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
77
Марушич
Адам
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Удинезе
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
32 матча
53.1%
25%
21.9%
17 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (1)
|0.6
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.3
|Дзакканьи Маттиа
|3
|0.3
|Альберто Луис
|3
|0.3
|Педро Родригес
|2
|0.2
|Андерсон Фелипе
|1
|0.1
|Весино Матиас
|1
|0.1
|Романьоли Алессио
|1
|0.1
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|5
|0.5
|Самарджич Лазар
|2
|0.2
|Бийол Яка
|2
|0.2
|Удоги Дестини
|2
|0.2
|Делофеу Херард
|1
|0.1
|Перейра Роберто
|1
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.1
|Бекао Родриго
|1
|0.1
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.1
|Масина Адам
|1
|0.1
|Перес Неуэн
|1
|0.1
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
4
44%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
20
18
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
4
20%
2
11%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
7
35%
8
44%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0 Лацио - Специя 4:0
Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0
Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3
Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4 Удинезе - Специя 2:3 Сассуоло - Удинезе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|10
|7
|3
|0
|22 - 7
|24
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|4.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|5.
|Милан
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|6.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|12 - 9
|19
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 14
|8
|17.
|Лечче
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 11
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|5.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|5.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|6.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Болонья
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 0:0 Удинезе
Исход игры
Лацио
82.7% (105)
Ничья
13.4% (17)
Удинезе
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.17% (90)
Меньше
26.83% (33)
Обе команды забьют
Да
79.67% (98)
Нет
20.33% (25)
Популярный счёт
2:1 Лацио
59.1% (75)
2:0 Лацио
15% (19)
1:1 Ничья
6.3% (8)
2:2 Ничья
5.5% (7)
1:0 Лацио
4.7% (6)
1:2 Удинезе
3.9% (5)
3:2 Лацио
1.6% (2)
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