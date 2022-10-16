Первый тайм

5' Небольшая заминка в матче. Крис Кавана останавливает игру по непонятным причинам, вроде что-то с наушниками арбитра. У нас пауза..

4' Главный судья проверил свой свисток, для этого был повод. Родриго забежал за линию офсайда и линейный судья поднял флажок, остановов встречу.

3' Сегодня солнечная погода и все комфортные условия для отличного футбола на стадионе "Элланд Роуд". Надеемся, что сегодня нам будет интересно.

2' Хозяева играют в белых цветах, а гостям выдан комплект чёрной формы. Мяч с центра поля ввели футболисты "Арсенала".