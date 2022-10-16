  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Лидс
0:0
Первый тайм: 5'
Арсенал
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 139
Лидс 3.6% (5)
X 6.5% (9)
Арсенал 89.9% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Арсенал
6.20
4.60
5.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
23
Синистерра
Луис
7
Ааронсон
Бренден
11
Харрисон
Джек
19
Морено
Родриго
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
9
Жезус
Габриэль
Лидс
4-2-3-1
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
КЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.5
Синистерра Луис 2 0.25
Харрисон Джек 1 0.13
Стрёйк Паскаль 1 0.13
Ааронсон Бренден 1 0.13
Рока Марк 1 0.13
Эйлинг Люк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.56
Мартинелли Габриэл 4 0.44
Сака Букайо 3 (1) 0.33
Эдегор Мартин 3 0.33
Джака Гранит 2 0.22
Салиба Вильям 2 0.22
Парти Томас 1 0.11
Виейра Фабиу 1 0.11
Габриэль дос Сантос 1 0.11
Зинченко Александр 0 0
Уайт Бен 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Кох Робин 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
6
26%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
6
26%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1
Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Арсенал
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 10 8 1 1 23 - 10 25
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 2 1 22 - 10 23
4. Челси 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 10 17
5. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 15 16
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 3 6 1 17 - 9 15
7. Брайтон Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
8. Брентфорд Заявка 10 3 4 3 18 - 17 13
9. Борнмут Заявка 10 3 4 3 10 - 22 13
10. Фулхэм Заявка 10 3 3 4 16 - 20 12
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Кристал Пэлас Заявка 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
14. Лидс 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15. Астон Вилла 0:0 Заявка 10 2 4 4 7 - 11 10
16. Эвертон Заявка 10 2 4 4 8 - 11 10
17. Вулверхэмптон Заявка 10 2 3 5 4 - 12 9
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
19. Лестер Заявка 10 1 2 7 15 - 24 5
20. Ноттингем Форест Заявка 10 1 2 7 7 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал 0:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Брентфорд Заявка 5 3 1 1 12 - 6 10
5. Челси 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
6. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
7. Лидс 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
8. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
9. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
12. Фулхэм Заявка 5 2 2 1 10 - 11 8
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
15. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
16. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
19. Лестер Заявка 5 1 2 2 7 - 5 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
6. Челси 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Ньюкасл 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Эвертон Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Вест Хэм 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 4 4
11. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
12. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
13. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс 0:0 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
19. Ноттингем Форест Заявка 5 0 1 4 1 - 14 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    5'
    Небольшая заминка в матче. Крис Кавана останавливает игру по непонятным причинам, вроде что-то с наушниками арбитра. У нас пауза..
  • Офсайд
    4'
    Главный судья проверил свой свисток, для этого был повод. Родриго забежал за линию офсайда и линейный судья поднял флажок, остановов встречу.
  • 3'
    Сегодня солнечная погода и все комфортные условия для отличного футбола на стадионе "Элланд Роуд".  Надеемся, что сегодня нам будет интересно.
  • 2'
    Хозяева играют в белых цветах, а гостям выдан комплект чёрной формы. Мяч с центра поля ввели футболисты "Арсенала".
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток и мы начинаем!
  • Первый тайм
  • 2'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • Офсайд
    1'
    Родриго из команды Лидс в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Арсенал начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:0 Арсенал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Лидс 0:0 Арсенал

Исход игры
Лидс
3.6% (5)
Ничья
6.6% (9)
Арсенал
89.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (93)
Меньше
22.5% (27)
Обе команды забьют
Да
80% (96)
Нет
20% (24)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
40.1% (55)
1:3 Арсенал
21.2% (29)
0:2 Арсенал
9.5% (13)
0:1 Арсенал
5.8% (8)
1:1 Ничья
4.4% (6)
2:1 Лидс
2.2% (3)
0:3 Арсенал
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лидс
Арсенал
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 