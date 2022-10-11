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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Лидс
 
Позже
Арсенал

История личных встреч

Лидс
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
КЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 4 0.5
Синистерра Луис 2 0.25
Харрисон Джек 1 0.13
Стрёйк Паскаль 1 0.13
Ааронсон Бренден 1 0.13
Рока Марк 1 0.13
Эйлинг Люк 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.56
Мартинелли Габриэл 4 0.44
Сака Букайо 3 (1) 0.33
Эдегор Мартин 3 0.33
Джака Гранит 2 0.22
Салиба Вильям 2 0.22
Парти Томас 1 0.11
Виейра Фабиу 1 0.11
Габриэль дос Сантос 1 0.11
Зинченко Александр 0 0
Уайт Бен 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Кох Робин 2 0
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
6
26%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
6
26%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1
Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Арсенал
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3
Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 9 8 0 1 23 - 10 24
2. Манчестер Сити Заявка 9 7 2 0 33 - 9 23
3. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 20 - 10 20
4. Челси Заявка 8 5 1 2 13 - 10 16
5. Манчестер Юнайтед Заявка 8 5 0 3 13 - 15 15
6. Ньюкасл Заявка 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Борнмут Заявка 9 3 3 3 8 - 20 12
9. Фулхэм Заявка 9 3 2 4 14 - 18 11
10. Ливерпуль Заявка 8 2 4 2 20 - 12 10
11. Эвертон Заявка 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Брентфорд Заявка 9 2 4 3 16 - 17 10
13. Вест Хэм Заявка 9 3 1 5 8 - 10 10
14. Кристал Пэлас Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15. Лидс Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
16. Астон Вилла Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
17. Саутгемптон Заявка 9 2 1 6 8 - 17 7
18. Вулверхэмптон Заявка 9 1 3 5 3 - 12 6
19. Ноттингем Форест Заявка 9 1 2 6 7 - 22 5
20. Лестер Заявка 9 1 1 7 15 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 4 12
4. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Ньюкасл Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
6. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 15 - 5 8
7. Лидс Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Борнмут Заявка 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Фулхэм Заявка 4 2 1 1 8 - 9 7
12. Брентфорд Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
13. Брайтон Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
14. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
17. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Саутгемптон Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Лестер Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
2. Арсенал Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
3. Манчестер Сити Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
4. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Брайтон Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Челси Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
8. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Борнмут Заявка 4 1 1 2 4 - 16 4
10. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Вест Хэм Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12. Саутгемптон Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Лидс Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18. Ноттингем Форест Заявка 4 0 1 3 1 - 13 1
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 1 4 1 - 8 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 9 (1)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Ливерпуль Фирмино Роберто 6 (3)
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Эвертон Гордон Энтони 5
Борнмут Смит Адам 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 36
    Лидс 2.8% (1)
    X 8.3% (3)
    Арсенал 88.9% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Арсенал
    6.05
    4.60
    6.00
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    Прогнозы на матч Лидс - Арсенал

    Исход игры
    Лидс
    2.8% (1)
    Ничья
    8.3% (3)
    Арсенал
    88.9% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (29)
    Нет
    19.44% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    47.2% (17)
    1:3 Арсенал
    19.4% (7)
    0:2 Арсенал
    11.1% (4)
    0:1 Арсенал
    8.3% (3)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
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