Тур: 11. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Кавана Крис
История личных встреч
Лидс
Арсенал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|4
|0.5
|Синистерра Луис
|2
|0.25
|Харрисон Джек
|1
|0.13
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.13
|Ааронсон Бренден
|1
|0.13
|Рока Марк
|1
|0.13
|Эйлинг Люк
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|5
|0.56
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.44
|Сака Букайо
|3 (1)
|0.33
|Эдегор Мартин
|3
|0.33
|Джака Гранит
|2
|0.22
|Салиба Вильям
|2
|0.22
|Парти Томас
|1
|0.11
|Виейра Фабиу
|1
|0.11
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.11
|Зинченко Александр
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Кох Робин
|2
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
1
10%
3
13%
1-15
1
10%
6
26%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
3
30%
6
26%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
1
10%
3
13%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
4
40%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1
Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0
Арсенал
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3
Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Борнмут
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|16 - 17
|10
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|20.
|Лестер
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|15 - 5
|8
|7.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Борнмут
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|13.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|17.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|2.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Борнмут
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 16
|4
|10.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 13
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|9 (1)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Ливерпуль
|Фирмино Роберто
|6 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
|Эвертон
|Гордон Энтони
|5
|Борнмут
|Смит Адам
|4
Прогнозы на матч Лидс - Арсенал
Исход игры
Лидс
2.8% (1)
Ничья
8.3% (3)
Арсенал
88.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
80.56% (29)
Нет
19.44% (7)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
47.2% (17)
1:3 Арсенал
19.4% (7)
0:2 Арсенал
11.1% (4)
0:1 Арсенал
8.3% (3)
1:1 Ничья
8.3% (3)
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