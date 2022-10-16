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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17770 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Эспаньол
0:0
Второй тайм: 52'
Вальядолид
0'
15' Желтая карточка
Феддал Зу
31' Желтая карточка
Эскудеро Серхио

Ход матча

15'
 
Феддал Зу
31'
 
Эскудеро Серхио
46'
 
Хоакин Фернандес
Феддал Зу

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 123
Эспаньол 67.5% (83)
X 24.4% (30)
Вальядолид 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Вальядолид
3.52
3.94
5.30
Все Коэффициенты
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
9
Хоселу
Санмартин
7
Пуадо
Хавьер
1
Масип
Хорди
18
Эскудеро
Серхио
5
Санчес
Хавьер
3
Феддал
Зу
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
8
Мончу
Рамон
21
Санчес
Иван
7
Леон
Серхио
10
Плано
Оскар
Эспаньол
4-1-3-2
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Вальядолид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
3:1
П
1:1
П
1:0
П
4:2
П
0:0
П
1:1
КК
1:1
КК
0:2
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 6 (2) 0.67
Брайтвайт Мартин 2 0.22
Эспозито Эду 2 0.22
Дардер Серхи 1 0.11
Оливан Бриан 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 2 (1) 0.22
Плано Оскар 1 0.11
Тухами Ануар 1 0.11
Вайссман Шон 1 0.11
Мончу Рамон 1 0.11
Роке Меса 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 4 0
Гомес Даниэль 2 0
Оливан Бриан 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Брайтвайт Мартин 0 1
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Лосано Поль 1 0
Рибаудо Нико 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскудеро Серхио 2 0
Роке Меса 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Мончу Рамон 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Масип Хорди 1 0
Феддал Зу 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Вальядолид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1
Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
5. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
6. Бетис Заявка 8 5 1 2 10 - 5 16
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Вальядолид 0:0 Заявка 9 2 3 4 6 - 13 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
17. Альмерия Заявка 8 2 1 5 7 - 12 7
18. Эспаньол 0:0 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Вальядолид 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
15. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
17. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
19. Эспаньол 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Вальядолид 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
16. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Эспаньол Хоселу Санмартин 8
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Эспаньол 67.5% (83)
    X 24.4% (30)
    Вальядолид 8.1% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Вальядолид
    3.52
    3.94
    5.30
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    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Вальядолид

    Исход игры
    Эспаньол
    67.5% (83)
    Ничья
    24.4% (30)
    Вальядолид
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (42)
    Меньше
    65.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    54.92% (67)
    Нет
    45.08% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    35.8% (44)
    2:1 Эспаньол
    26% (32)
    1:1 Ничья
    21.1% (26)
    1:2 Вальядолид
    4.9% (6)
    2:0 Эспаньол
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Вальядолид
    1.6% (2)
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    Эспаньол
    Вальядолид
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