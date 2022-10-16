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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17770 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
Эспаньол
1:0
Конец матча
Вальядолид
0'
15' Желтая карточка
Феддал Зу
31' Желтая карточка
Эскудеро Серхио
52' Желтая карточка
Мончу Рамон
59' Желтая карточка
Роке Меса
64' Желтая карточка
Винисиус Соуза
1:0
78' Гол
Хоселу Санмартин
90'+5

Ход матча

15'
 
Феддал Зу
31'
 
Эскудеро Серхио
46'
 
Хоакин Фернандес
Феддал Зу
52'
 
Мончу Рамон
59'
 
Роке Меса
61'
 
Вайссман Шон
Леон Серхио
61'
 
Нарваес Хуан
Санчес Иван
64'
Винисиус Соуза
 
71'
Баре Кейди
Эспозито Эду
 
71'
Ласо Хосе
Видаль Алеш
 
78'
Хоселу Санмартин
(Оливан Бриан)
1:0
80'
 
Гвардиола Серхи
Перес Кике
80'
 
Агуадо Альваро
Роке Меса
89'
Рибаудо Нико
Пуадо Хавьер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Эспаньол 67.5% (83)
X 24.4% (30)
Вальядолид 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
5
Калеро
Фернандо
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
9
Хоселу
Санмартин
7
Пуадо
Хавьер
1
Масип
Хорди
18
Эскудеро
Серхио
5
Санчес
Хавьер
3
Феддал
Зу
12
Олаза
Лукас
4
Перес
Кике
17
Роке
Меса
8
Мончу
Рамон
21
Санчес
Иван
7
Леон
Серхио
10
Плано
Оскар
Эспаньол
4-1-3-2
Вальядолид
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Вальядолид

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
3:1
П
1:1
П
1:0
П
4:2
П
0:0
П
1:1
КК
1:1
КК
0:2
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.78
Брайтвайт Мартин 2 0.22
Эспозито Эду 2 0.22
Дардер Серхи 1 0.11
Оливан Бриан 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Серхио 2 (1) 0.22
Плано Оскар 1 0.11
Тухами Ануар 1 0.11
Вайссман Шон 1 0.11
Мончу Рамон 1 0.11
Роке Меса 0 0
Перес Кике 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 4 0
Винисиус Соуза 3 0
Гомес Даниэль 2 0
Оливан Бриан 2 0
Брайтвайт Мартин 0 1
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Лосано Поль 1 0
Рибаудо Нико 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 3 0
Мончу Рамон 3 0
Эскудеро Серхио 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Перес Кике 2 0
Эль-Ямик Джавад 0 1
Луис Перез 1 0
Масип Хорди 1 0
Феддал Зу 1 0
Олаза Лукас 1 0
Тухами Ануар 1 0
Хоакин Фернандес 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Вайссман Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Вальядолид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1
Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
5. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
6. Бетис 0:0 Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
17. Альмерия 0:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
18. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Альмерия 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Эспаньол 67.5% (83)
    X 24.4% (30)
    Вальядолид 8.1% (10)
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    Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Вальядолид

    Исход игры
    Эспаньол
    67.5% (83)
    Ничья
    24.4% (30)
    Вальядолид
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (42)
    Меньше
    65.57% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    54.92% (67)
    Нет
    45.08% (55)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    35.8% (44)
    2:1 Эспаньол
    26% (32)
    1:1 Ничья
    21.1% (26)
    1:2 Вальядолид
    4.9% (6)
    2:0 Эспаньол
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:1 Вальядолид
    1.6% (2)
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