Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эспозито Эду из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Эспаньол

45' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

43' Калеро Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Эспаньол

41' Роке Меса не смог попасть в створ ударом издали

40' Хорошую попытку сделал Леон Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Эспозито Эду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Видаль Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Эскудеро Серхио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Мончу Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Роке Меса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

27' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Олаза Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Хиль Оскар II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Эспаньол

21' Перес Кике из команды Вальядолид наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Кабрера Леандро нанес удар головой, но Жорди Масип спокойно отбил мяч.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Пуадо Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хоселу Санмартин пробил со штрафного прямо в стенку

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Феддал Зу получил желтую карточку от судьи

15' Удар от ворот произведет Вальядолид

14' Эспозито Эду не смог попасть в створ ударом издали

14' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эскудеро Серхио пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

12' Плано Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Эспаньол

11' Перес Кике из команды Вальядолид наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Санчес Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Пуадо Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Видаль Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вальядолид начинает с центра поля