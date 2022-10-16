Тур: 9. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 17770 Главный судья: Матеу Лаос Антонио
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаФеддал Зу
31' Желтая карточкаЭскудеро Серхио
52' Желтая карточкаМончу Рамон
59' Желтая карточкаРоке Меса
64' Желтая карточкаВинисиус Соуза
1:0
78' ГолХоселу Санмартин
90'+5
Ход матча
15'
31'
52'
59'
64'
71'
78'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
14
Оливан
Бриан
22
Видаль
Алеш
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
12
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
21
Санчес
Иван
10
Плано
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
-
30 Колеошо ЛукаНападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Санчес ИванНападающий
- Нападающий
-
10 Плано ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Торрес ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Нарваес ХуанНападающий
-
39 Lucas Rosa
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Вальядолид
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.78
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.22
|Эспозито Эду
|2
|0.22
|Дардер Серхи
|1
|0.11
|Оливан Бриан
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Серхио
|2 (1)
|0.22
|Плано Оскар
|1
|0.11
|Тухами Ануар
|1
|0.11
|Вайссман Шон
|1
|0.11
|Мончу Рамон
|1
|0.11
|Роке Меса
|0
|0
|Перес Кике
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Винисиус Соуза
|3
|0
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Оливан Бриан
|2
|0
|Брайтвайт Мартин
|0
|1
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Рибаудо Нико
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|3
|0
|Мончу Рамон
|3
|0
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Луис Перез
|1
|0
|Масип Хорди
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Олаза Лукас
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Агуадо Альваро
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
2
33%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
25%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3
Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1
Вальядолид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Бетис 0:0 Хетафе - Вальядолид 2:3 Вальядолид - Осасуна 0:2 Вальядолид - Кадис 0:1
Жирона - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Барселона - Вальядолид 4:0 Севилья - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Вальядолид - Лацио 0:0 Райо Вальекано - Вальядолид 0:0 Динамо-Брест - Вальядолид 0:0 Понферрадина - Вальядолид 1:2 Бургос - Вальядолид 0:0 Unionistas - Вальядолид 1:2 Atl. Tordesillas - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Уэска 3:0 УД Ибица - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Понферрадина 2:0 Эйбар - Вальядолид 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|6.
|Бетис
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|17.
|Альмерия
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|18.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Альмерия
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Альмерия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Вальядолид
Исход игры
Эспаньол
67.5% (83)
Ничья
24.4% (30)
Вальядолид
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (42)
Меньше
65.57% (80)
Обе команды забьют
Да
54.92% (67)
Нет
45.08% (55)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
35.8% (44)
2:1 Эспаньол
26% (32)
1:1 Ничья
21.1% (26)
1:2 Вальядолид
4.9% (6)
2:0 Эспаньол
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:1 Вальядолид
1.6% (2)
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