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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Бетис
0:0
Первый тайм: 13'
Альмерия
0'
7' Желтая карточка
Мелеро Гонсало

Ход матча

7'
 
Мелеро Гонсало

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 126
Бетис 93.7% (118)
X 4% (5)
Альмерия 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Альмерия
4.13
6.40
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
4
Эгуарас
Иниго
12
Баптистао
Лео
3
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
9
Туре
Эль
Билал
Бетис
4-2-3-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Альмерия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМС
0:2
КК
2:1
КК
3:4
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
1:0
ПД
1:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 6 (3) 0.67
Хуанми Мигель 2 0.22
Каналес Серхио 1 0.11
Родри Родриго 1 0.11
Энрике Луис 0 0
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.22
Рамазани Ларжи 2 0.22
Робертоне Лукас 1 0.11
Бабич Срджян 1 0.11
Туре Эль Билал 1 0.11
Эмбарба Адриан 0 0
Эгуарас Иниго 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Посо Алехандро 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Эмбарба Адриан 2 1
Саму Гарсия 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Рамазани Ларжи 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
3
60%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0
Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1
Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
5. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
6. Бетис 0:0 Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
17. Альмерия 0:0 Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
18. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
11. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Бетис 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Альмерия 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 13'
    Виктор Руис успешно блокирует удар.
  • 13'
    Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 12'
    Альмерия начинает контратаку
  • Угловой
    12'
    Каналес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 12'
    Бабич Срджян успешно блокирует удар.
  • 12'
    Родри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 10'
    Карвалью Вилльям ослабляет давление, выбив мяч.
  • 10'
    Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Бетис 93.7% (118)
    X 4% (5)
    Альмерия 2.4% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Альмерия
    4.13
    6.40
    6.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Альмерия

    Исход игры
    Бетис
    93.7% (118)
    Ничья
    4% (5)
    Альмерия
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.89% (38)
    Меньше
    69.11% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    30.89% (38)
    Нет
    69.11% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    37.3% (47)
    1:0 Бетис
    26.2% (33)
    2:1 Бетис
    23% (29)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    3:0 Бетис
    2.4% (3)
    3:1 Бетис
    1.6% (2)
    1:2 Альмерия
    1.6% (2)
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