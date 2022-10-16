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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: . Зрители: 46112 Главный судья: Муньис Алехандро
Бетис
3:1
Конец матча
Альмерия
0'
6' Желтая карточка
Мелеро Гонсало
1:0
23' Гол
Карвалью Вилльям
1:1
52' Гол
Туре Эль Билал
63' Желтая карточка
Каналес Серхио
2:1
66' Гол
Иглесиас Борха
3:1
71' Гол
Карвалью Вилльям
90'+4

Ход матча

6'
 
Мелеро Гонсало
23'
Карвалью Вилльям
(Морено Алекс)
1:0
52'
1:1
Туре Эль Билал
(Мелеро Гонсало)
61'
 
Робертоне Лукас
Мелеро Гонсало
63'
Каналес Серхио
 
63'
Круз Хуан
Родри Родриго
 
63'
Хоакин Санчес
Энрике Луис
 
66'
Иглесиас Борха
(Хоакин Санчес)
2:1
71'
Карвалью Вилльям
(Иглесиас Борха)
3:1
73'
 
Портильо Франсиско
Рамазани Ларжи
73'
 
Соуза Диего
Туре Эль Билал
73'
 
Лазаро
Баптистао Лео
74'
Гуардадо Андрес
Каналес Серхио
 
78'
 
Посо Алехандро
Мендес Убулан
85'
Руибаль Айтор
Карвалью Вилльям
 
85'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Бетис 92.9% (118)
X 3.9% (5)
Альмерия 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
13
Мартинес
Фернардо
24
Мендес
Убулан
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
15
Акиеме
Серхио
6
Де
ла
Ос
Сесар
4
Эгуарас
Иниго
12
Баптистао
Лео
3
Мелеро
Гонсало
7
Рамазани
Ларжи
9
Туре
Эль
Билал
Бетис
4-2-3-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Альмерия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМС
0:2
КК
2:1
КК
3:4
П
3:2
П
0:1
П
2:0
П
1:0
ПД
1:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 7 (3) 0.78
Хуанми Мигель 2 0.22
Карвалью Вилльям 2 0.22
Каналес Серхио 1 0.11
Родри Родриго 1 0.11
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Фекир Набиль 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Умар Садик 2 0.22
Туре Эль Билал 2 0.22
Рамазани Ларжи 2 0.22
Робертоне Лукас 1 0.11
Бабич Срджян 1 0.11
Эмбарба Адриан 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Фекир Набиль 3 0
Каналес Серхио 2 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Эмбарба Адриан 2 1
Саму Гарсия 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Рамазани Ларжи 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0
Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1
Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 9 8 1 0 22 - 8 25
2. Барселона Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
3. Атлетико М Заявка 9 6 1 2 15 - 7 19
4. Бетис Заявка 9 6 1 2 13 - 6 19
5. Реал Сосьедад Заявка 9 6 1 2 15 - 12 19
6. Атлетик Б Заявка 9 5 2 2 17 - 6 17
7. Валенсия Заявка 9 4 2 3 16 - 10 14
8. Осасуна Заявка 8 4 1 3 9 - 8 13
9. Вильярреал Заявка 8 3 3 2 10 - 3 12
10. Райо Вальекано Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Сельта Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
12. Севилья Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
13. Мальорка Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
14. Эспаньол Заявка 9 2 3 4 12 - 16 9
15. Жирона Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
16. Вальядолид Заявка 9 2 2 5 6 - 14 8
17. Хетафе Заявка 9 2 2 5 8 - 16 8
18. Альмерия Заявка 9 2 1 6 8 - 15 7
19. Кадис Заявка 9 1 3 5 4 - 17 6
20. Эльче Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Барселона Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Осасуна Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
9. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Альмерия Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Атлетико М Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
14. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
17. Хетафе Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эльче Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Севилья Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
20. Кадис Заявка 5 0 2 3 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 5 0 0 12 - 4 15
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 6 2 2 2 5 - 2 8
6. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Бетис Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Осасуна Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
16. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Жирона Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Осасуна Гарсия Давид III 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Севилья Ламела Эрик 1 3
Севилья Акунья Маркос 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Бетис: 60%, Альмерия: 40%.
  • 93'
    Круз Хуан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Морено Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Бабич Срджян успешно блокирует удар.
  • 92'
    Руибаль Айтор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Луис Фелипе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Альмерия контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Бетис: 70%, Альмерия: 30%.
    • 48'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 48'
      Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 47'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Карвалью Вилльям
    • 44'
      Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 43'
      Бабич Срджян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Бетис контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 42'
      Луис Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Луис Фелипе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Бетис: 66%, Альмерия: 34%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 40'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 39'
      Бабич Срджян выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 39'
      Баптистао Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Мендес Убулан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Гидо Родригес из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Де ла Ос Сесар
    • 38'
      Иглесиас Борха нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Морено Алекс из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 37'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 35'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Бетис: 65%, Альмерия: 35%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Луис Фелипе из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мелеро Гонсало
    • 34'
      Мендес Убулан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
    • 34'
      Хорошую попытку сделал Карвалью Вилльям. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 34'
      Морено Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Офсайд
      33'
      Эли Родриго из команды Альмерия в офсайде
    • Фол, нарушение
      32'
      Иглесиас Борха наказан за толчок Мелеро Гонсало
    • Фол, нарушение
      31'
      Карвалью Вилльям наказан за толчок Мелеро Гонсало
    • 31'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Гидо Родригес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Бетис: 70%, Альмерия: 30%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 30'
      Карвалью Вилльям из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 30'
      Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      29'
      Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
    • 29'
      Мендес Убулан из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Эли Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 28'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Бабич Срджян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 27'
      Оооо... вот это был удар! Гидо Родригес должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Гидо Родригес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Луис Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      26'
      Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Морено Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Родри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Бетис: 65%, Альмерия: 35%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Largie Ramazani из команды Альмерия заходит слишком далеко, он валит Сабали Юссуф.
    • 23'
      Морено Алекс сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Карвалью Вилльям забивает с правой ноги!
    • 23'
      Каналес Серхио сделал ключевой пас для гола!
    • 23'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 22'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 21'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом
    • 21'
      Контроль мяча: Бетис: 65%, Альмерия: 35%.
    • 20'
      Оооо... вот это был удар! Largie Ramazani должен был забить с этой позиции.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Сабали Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 19'
      Largie Ramazani из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 19'
      Альмерия начинает контратаку
    • 19'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 19'
      Родри не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      18'
      Каналес Серхио из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
    • 18'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      17'
      Эгуарас Иниго из команды Альмерия разыграл угловой с левого угла.
    • 17'
      Сабали Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Бетис контролирует мяч.
    • 16'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Бетис: 70%, Альмерия: 30%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 15'
      Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Бетис начинает контратаку
    • 14'
      Силва Руи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Виктор Руис успешно блокирует удар.
    • 13'
      Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Альмерия начинает контратаку
    • Угловой
      12'
      Каналес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Бабич Срджян успешно блокирует удар.
    • 12'
      Родри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Эли Родриго из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 10'
      Карвалью Вилльям ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Бетис: 65%, Альмерия: 35%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 9'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 9'
      Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Бабич Срджян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Морено Алекс из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      6'
      Мелеро Гонсало получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      6'
      Мелеро Гонсало из команды Альмерия опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
    • 6'
      Контроль мяча: Бетис: 60%, Альмерия: 40%.
    • 5'
      Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Альмерия начинает контратаку
    • 4'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 4'
      Альмерия контролирует мяч.
    • 4'
      Мендес Убулан выиграл воздушное противоборство у Морено Алекс.
    • 4'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Альмерия поставил подножку. Пострадал Гидо Родригес
    • 3'
      Виктор Руис из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Альмерия пытается что-то создать.
    • 2'
      Бетис контролирует мяч.
    • 2'
      Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Альмерия начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Бетис 92.9% (118)
    X 3.9% (5)
    Альмерия 3.1% (4)
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    Прогнозы на матч Бетис 3:1 Альмерия

    Исход игры
    Бетис
    92.9% (118)
    Ничья
    3.9% (5)
    Альмерия
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.89% (38)
    Меньше
    69.11% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    30.89% (38)
    Нет
    69.11% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    37% (47)
    1:0 Бетис
    26% (33)
    2:1 Бетис
    22.8% (29)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:0 Бетис
    2.4% (3)
    3:1 Бетис
    1.6% (2)
    1:2 Альмерия
    1.6% (2)
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