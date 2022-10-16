Тур: 9. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 46112 Главный судья: Муньис Алехандро
0'
6' Желтая карточкаМелеро Гонсало
1:0
23' ГолКарвалью Вилльям
1:1
52' ГолТуре Эль Билал
63' Желтая карточкаКаналес Серхио
2:1
66' ГолИглесиас Борха
3:1
71' ГолКарвалью Вилльям
90'+4
Ход матча
23'
1:0
52'
1:1
63'
66'
2:1
71'
73'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
19
Эли
Родриго
22
Бабич
Срджян
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Соуза ДиегоНападающий
-
14 ЛазароНападающий
-
2 Кайки
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бетис
Альмерия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.78
|Хуанми Мигель
|2
|0.22
|Карвалью Вилльям
|2
|0.22
|Каналес Серхио
|1
|0.11
|Родри Родриго
|1
|0.11
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Умар Садик
|2
|0.22
|Туре Эль Билал
|2
|0.22
|Рамазани Ларжи
|2
|0.22
|Робертоне Лукас
|1
|0.11
|Бабич Срджян
|1
|0.11
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|2
|2
|Фекир Набиль
|3
|0
|Каналес Серхио
|2
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Луис Фелипе
|0
|1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|1
|Саму Гарсия
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Рамазани Ларжи
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
15%
2
25%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
3
50%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
5
33%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0 Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0
Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0
Альмерия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0 Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1
Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0 Бургос - Альмерия 0:2 Альмерия - Спортинг Хихон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 8
|25
|2.
|Барселона
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 7
|19
|4.
|Бетис
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 6
|17
|7.
|Валенсия
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|8.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 3
|12
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|12.
|Севилья
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|13.
|Мальорка
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|15.
|Жирона
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|17.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|18.
|Альмерия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|19.
|Кадис
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 17
|6
|20.
|Эльче
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 2
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|Валенсия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Осасуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|9.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Альмерия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|17.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эльче
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Севилья
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|20.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 2
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|7.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Кадис
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Жирона
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|5 (1)
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 3
|Севилья
|Акунья Маркос
|1 3
Прогнозы на матч Бетис 3:1 Альмерия
Исход игры
Бетис
92.9% (118)
Ничья
3.9% (5)
Альмерия
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.89% (38)
Меньше
69.11% (85)
Обе команды забьют
Да
30.89% (38)
Нет
69.11% (85)
Популярный счёт
2:0 Бетис
37% (47)
1:0 Бетис
26% (33)
2:1 Бетис
22.8% (29)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:0 Бетис
2.4% (3)
3:1 Бетис
1.6% (2)
1:2 Альмерия
1.6% (2)
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