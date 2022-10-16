Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Луис Энрике нанес удар, но тот был заблокирован.

Largie Ramazani навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Лазаро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Мартинес Фернардо взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бабич Срджян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Альмерия

42' Луис Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Удар от ворот произведет Альмерия

39' Бабич Срджян выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

39' Удар от ворот произведет Бетис

39' Баптистао Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Мендес Убулан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Иглесиас Борха нанес удар головой, но Fernando Martinez спокойно отбил мяч.

38' Морено Алекс из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Карвалью Вилльям . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Морено Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Альмерия

30' Карвалью Вилльям из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Эли Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Оооо... вот это был удар! Гидо Родригес должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Гидо Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Луис Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Родри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Г О О О О Л - Карвалью Вилльям забивает с правой ноги!

23' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Альмерия

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Идет дождь, трудные условия для игроков.

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

20' Оооо... вот это был удар! Largie Ramazani должен был забить с этой позиции.

20' Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку

20' Баптистао Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Бетис

19' Largie Ramazani из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Удар от ворот произведет Альмерия

19' Родри не смог попасть в створ ударом издали

18' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Альмерия

15' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Луис Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Largie Ramazani создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Каналес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Родри нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Каналес Серхио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Бетис

10' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Альмерия

9' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Морено Алекс из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мелеро Гонсало получил желтую карточку от судьи

5' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Альмерия начинает с центра поля